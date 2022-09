Åpner opp om sårt tema: – Tabubelagt

«Du er så tynn at du brekker om noen puster på deg»

Sånn lyder ordene Ole Sæter jevnlig fikk kastet etter seg i barndommen.

– Det vil alltid være folk som er negative, det vil alltid være folk som ikke unner meg suksess. Det er vel kanskje det jeg har merket mest, at i det jeg gjør det bra skaper det en voldsom misunnelse, sier Sæter til TV 2, før han legger til:

– Jeg har ikke noe problem med folk som ikke unner meg ting, for er det én ting som brenner mest inni meg er det å motbevise de som ikke unner meg noe som helst.

LERKENDAL-FAVORITT: Ole Sæter har på kort tid blitt den store helten på Lerkendal. Foto: Frank Lervik

Som 15-åring tok han et valg som endret alt. Elleve år senere har han blitt tilbudt sin andre Rosenborg-kontrakt, samtidig drømmer han om landslaget og et utenlandseventyr.

Dette er historien om «løven» som tok over «kongeriket» Trøndelag.

«Er psykolog nødvendig?»

Et titalls håpefulle barn løper rundt på kunstgress-matta på Roseborgbanen. Det var her Ole Sæter selv hadde sitt første møte med fotballen, og derfor er det et naturlig sted for en prat med TV 2.

– Det føles seriøst som om det var i går at jeg var her. Tankesettet mitt har jo heller ikke endret seg ett sekund. Det føles som jeg skal ut å trene med kameratene mine, og det tror jeg kanskje er litt av styrken min, at ting blir ikke så dødsseriøst selv om det sitter 20.000 på tribunen og 200.000 rundt om i byen som forventer at du skal vinne, sier Sæter.

Men skrur vi klokken 10-15 år tilbake var det kampen utenfor banen som var den viktigste og vanskeligste for RBK-helten.

BLE MOBBET: RBK-helten fikk gjennomgå i barndommen. Foto: Frank Lervik

– Det har ikke vært enkelt. Jeg var veldig, veldig tynn og veldig liten. Jeg var ganske usikker. Når du går på skolen og får slengt kommentarer som «du er for tynn» og «du brekker hvis noen puster på deg» ... det tror jeg nok var mitt største problem, at tull for andre ble veldig seriøst for min del, forklarer han.

Løsningen for en ung Sæter ble noe som han selv omtaler som «tabubelagt».

– Det var litt sånn hjemme hos oss at «er psykolog nødvendig?». Det er jo vanskelig for en familie å løse problemer når du ikke har vært borti det før. Jeg har egentlig fått det litt sånn som alle andre får i oppveksten, at psykolog er litt sånn tabubelagt. Ikke gå til psykolog, for da feiler det deg noe.

– Jeg bruker psykolog enda

Men psykolog ble det. Og siden har ikke trønderen sett seg tilbake.

– I tide så fant jeg ut at nå drar jeg til psykolog for å se hvordan det kan endre ting. Når en psykolog snakker til deg og du er 15 år, så lytter du. Det går veldig inn på deg det han mener og sier, og når man merker at ting fungerer så er det viktig. Det var helt avgjørende for min del at jeg turte å ta det steget, sier Sæter.

Etter flere titalls timer til psykolog begynte det å løsne for Sæter.

SMILER: Sæter forteller at han, selv om han har blitt proff, fortsatt benytter seg aktivt av psykolog. Foto: Per-Atle Karlsen

– Etter en 40-50 runder der så begynner man jo å spise da og man begynner å sove. Jeg tror nok at da jeg slet med ordentlig angst, så var mine største problemer søvn og mat. Det var vel kanskje der jeg løste koden, sier han.

Elleve år senere, som proff i Rosenborg, benytter han seg fortsatt av profesjonell rådgivning.

– Ja, jeg bruker psykolog ennå. Jeg synes det er helt fantastisk, for du har en sparringspartner som står på helt nøytral bakke.

Vendepunktet

Selv om han stadig benytter seg av psykolog, er Sæter klar på at det er han selv som har gjort jobben for å komme dit han er i dag.

Det klarte han etter en samtale med seg selv på nyttårsaften i 2021.

– Jeg husker jeg tenkte at «nå, Ole Sæter, nå skal vi bestemme oss skikkelig her». Det var ingen vei tilbake. Jeg hadde sittet og dummet meg ut for fotball-Norge, jeg hadde snakket høyt i tre-fire måneder som skadet, jeg hadde sammenlignet meg med Haaland og hele verden, bortimot. Det kunne ikke bli noe verre, sier Sæter og fortsetter:

STOR I KJEFTEN: 26-åringen måtte ta en runde med seg selv etter en svak fjorårssesong. Foto: Frank Lervik

– Jeg hadde spilt 4-5 kamper for Ull/Kisa uten å score mål. Folk sa at jeg var ræva, overalt. De hadde null tro på at dette skulle bli bra. Så nå sparker vi skikkelig fra oss, det var egentlig det jeg bestemte meg for.

Og det var akkurat det han gjorde.

Status drøye ni måneder senere er elleve Eliteserien-starter for Rosenborg, elleve scoringer og fem målgivende pasninger.

MÅL PÅ BESTILLING: Elleve kamper fra start har gitt elleve scoringer for Ole Sæter denne sesongen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Sesongen her har jo vært en vanvittig opptur. Jeg aner ikke hvor dette kan ende. Jeg tror det bare går én vei. Så vet jeg at det er mange som ønsker noe annet, men dessverre så tror jeg at jeg når langt, sier Sæter i sedvanlig stil.

– Hvorfor kan ikke jeg være på landslaget?

Etter å ha lagt beslag på den ene spissplassen i Rosenborg, er Sæter nå tydelig på at han vil ha mer.

Én av de drømmene er å dra på seg landslagsdrakta.

LANDSLAGSDRAKT NESTE? Ole Sæter prøver sin splitter nye t-skjorte. Kanskje er den neste skjorten han drar over hodet i rødt, hvitt og blått. Foto: Per-Atle Karlsen

– Landslaget vil alltid være et mål for meg, utvilsomt. Du ser Ohi var på landslaget, Lehne Olsen var på landslaget, Berisha var på landslaget. Hvorfor kan ikke jeg være på landslaget? Det er spillere som også har hatt det tøft og som har vært i dritten, men de har kommet seg på landslaget. Da tenker jeg hvorfor kan ikke jeg gjøre det?

– Sæter og Casper Tengstedt er jo en brukbar duo. Hva med Sæter og Erling Braut Haaland?

– Ja, jeg skal ikke klage på det jeg, nei, det hadde vært for dumt. Å spille fotball med en av verdens beste fotballspillere ... du er jo tjukk i huet om du sier noe annet enn ja til det. Det er absolutt en drøm, men jeg fortsetter bare å ta steg for steg, så får vi se hvordan det går, gliser han.

«LØVEN»: Er ikke redd for å by på seg selv. Foto: Per-Atle Karlsen

Usikker på framtiden

At Sæter har tatt store steg denne sesongen er det imidlertid liten tvil. Så fornøyd er Rosenborg med sin nye storscorer at de nå har tilbudt han en ny kontrakt ut 2025-sesongen. Sjefen sjøl sier han er trygg på at Sæter vil sette penn til papir.

– I utgangspunktet, ja. Han må jo huske på hvor han kommer fra, og tilliten han har fått. Han trives, og lykkes også, så jeg tror det skal gå bra, sier Kjetil Rekdal.

I POSE OG SEKK? Kjetil Rekdal kan glise over ei flaske pærebrus. Om han kan glise over en kontraktforlengelse med Ole Sæter gjenstår imidlertid å se. Foto: Per-Atle Karlsen

Kontrakten Sæter sitter med nå strekker seg ut 2023, men selv innrømmer Lerkendal-favoritten at selv om han elsker sitt kjære Rosenborg, har han drømmer som strekker seg utenfor Norges grenser.

– Det er ingenting som hadde vært kulere enn om jeg bare hadde bøttet inn mål ute i Europa. Det er klart at jeg har mange drømmer og mål, jeg også. Jeg ønsker å nå så mange mål som jeg kan, det er jo det alle ønsker, å oppleve andre kulturer, verdensdeler. Det er kjempeinteressant, sier en ærlig RBK-spiss.

USIKKER: Foto: Sæter har ikke bestemt seg for om han skal signere en ny kontrakt med Rosenborg eller ikke.

Sæter understreker at det ikke er aktuell med en annen klubb i Norge, men han er klar på at han må tenke seg om før han skriver en ny kontrakt.

– Jeg ønsker å spille på et høyere nivå fotballmessig, jeg ønsker å se hvor god jeg kan bli. Kunne jeg ha spilt i Eredivisie, Ligue 1, Premier League og sånne type divisjoner? Jeg vet ikke. Det eneste jeg vet at hvert eneste nivå jeg har havnet på, har jeg tatt, sier Sæter og legger til:

– Jeg kommer til å lykkes. Jeg er så bombesikker på det jeg driver med. Jeg er typen, jeg har X-faktoren og jeg har det som skal til for å lykkes andre plasser.