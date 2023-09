Åpner opp om karrierens tøffeste tid: – Vanskeligste jeg har vært med på

Det begynner å bli noen år siden Rosenborg stort sett gjorde som de ville i norsk fotball.

Suksessen på 90- og tidlig 2000-tallet, samt gullårene mellom 2015 og 2018, har blitt fulgt opp med middelmådighet, stadig voksende utgifter, høye lønninger og røde tall.

TØRKETROMMEL: RBKs daglige leder bruker ordet «tørketrommel» som beskrivelse på sin hverdag på Brakka. Foto: Frank Lervik / TV 2

Mannen som har fått i oppgave å rydde opp i rotet er 35 år gamle Tore Berdal.

– Det er litt som å bli kastet inn i en tørketrommel, dette. Du blir kastet litt rundt. Det er veldig mye som har skjedd, både artige ting, men også mye som har vært utfordrende og veldig kjedelig. Det har vært et år med mye oppturer og noen nedturer, sier Berdal til TV 2.

I fjor ble den unge trønderen kastet inn i det, da han ble konstituert i stillingen da langt mer rutinerte Tove Moe Dyrhaug gjorde seg klar for ny jobb som president i Norges Skiforbund.

I november fikk han jobben permanent.

– Rosenborg-økonomien er stram

RBKs unge, daglige leder kom til verden omtrent samtidig som Nils Arne Eggen vendte tilbake til Lerkendal i 1988.



I et lengre intervju med TV 2 åpner 35-åringen opp om RBK-økonomien, overgangsbudsjett og lønnspolitikk, og hans vanskeligste periode i arbeidslivet.

– Det har ikke gått utover søvnen min, men dette er mer en livsstil enn en jobb. Jeg legger meg med Rosenborg og jeg våkner med Rosenborg. Du går og kverner på hvordan du skal løse de utfordringene man står i 24/7, sier Berdal.



Hans aller største utfordring heter økonomi.

OPTIMIST: Berdal er overbevist om at Rosenborg vil være konkurransedyktige i 2024. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er ikke noen tvil om at Rosenborg-økonomien er stram. I sommer sa vi at vi ikke kunne kjøpe nye spillere, at vi var nødt til å selge. Det er jo et bilde på økonomien. Men så er det sånn at det å skulle forklare økonomien til Rosenborg er et litt sammensatt bilde, sier Berdal og fortsetter:

– Vi har et budsjett på 240 millioner kroner, som er blant de største i Eliteserien. Det er ikke sånn at vi bruker lite penger på sport eller at vi ikke har høye inntekter, men det er likviditeten som alltid er utfordringen i en fotballklubb. Det er noe som vi også har fått kjent på i år.

– Det vanskeligste jeg har vært med på

I tillegg til et vanskelig økonomisk bilde, har Berdal denne sesongen også fått kjenne på medaljens bakside i rollen som daglig leder.

I midten av juni kom beskjeden om at Kjetil Rekdal og Geir Frigård var ferdige som trenere på Lerkendal.

SPARKET: 16. juni ble det kjent at Kjetil Rekdal og Geir Frigård hadde fått sparken i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

– Det er noe av det vanskeligste jeg har vært med på, sånn rent karrieremessig. Det var skikkelig utfordrende, det skal jeg være helt ærlig på, sier Berdal, og utdyper:



– Jeg hadde et veldig godt forhold til Kjetil og Geir, og jeg har veldig respekt for den jobben de har gjort i Rosenborg. Det at Rosenborg kom til den konklusjonen at de måtte bytte trener var utfordrende og veldig tungt. Men sånn er det av og til i fotballen. Av og til trenger man litt endring for å komme seg fremover og slik ble det nå.



VANSKELIG: Tore Berdal møtte presse i forbindelse med sparkingen av Kjetil Rekdal og Geir Frigård. Foto: Joakim Halvorsen

Trenerduoens avgang ble også av det kostbare slaget for trønderne, og etter det TV 2 kjenner til måtte Rosenborg ut med rundt fem millioner kroner i sluttpakke.

Salgsfest

Da hjelper det heller ikke at RBK de siste tre årene hatt røde tall på bunnlinja på totalt 103 millioner kroner.



For 2023 budsjetterte klubben med nok et underskudd, på vel 8,6 millioner kroner.

MOT GRØNNE TALL: Selv om de har budsjettert med underskudd i 2023, kan RBK-toppene trolig smile for det motsatte når året er omme. Foto: Ole Martin Wold

– Det er litt for tidlig å kommentere for hele 2023 nå og jeg skal ikke si hvordan resultatet blir i år. Vi har hatt enkelte poster, for eksempel spillersalg, der vi har gått langt over. Så har vi også enkelte poster der vi er ganske langt under, for eksempel resultatpotten i Eliteserien, sier Berdal.

Etter det TV 2 erfarer har Rosenborg i 2023 solgt for omlag 160 millioner kroner.

Det betyr imidlertid ikke at trønderne har 160 millioner i friskt kapital til å bruke på nye kjøp umiddelbart.

– Vi har jo budsjettert med 35 millioner kroner i netto spillersalg. Det er jo litt forskjell på det å selge for én sum, og det som er netto spillersalg. Der må du trekke fra det du faktisk betalte for dem også.



REKORDSALG: Casper Tengstedt ble i januar solgt til Benfica for en totalpakke på nærmere 120 millioner kroner. Foto: Ole Martin Wold

Kort forklart blir alle salg som er gjort i 2023 resultatført i 2023, men det er ikke ensbetydende med at RBK tjener på salget eller at pengene umiddelbart havner på trøndernes konto.

Dette kommer an på RBKs lønns- og overgangsutgifter knyttet til spilleren, samt betalingsplan med kjøpende klubb.

Salget av Casper Tengstedt til Benfica er et eksempel dette, der RBK, etter det TV 2 kjenner til, mottar avdrag over flere år.

– En spillerstall som har vært litt for dyr

Der ligger nok også noe av årsaken til at Berdal har sett seg nødt til å stramme igjen godteposen i sommer.

En annen del av det er at RBK i vinter rustet opp for spill i serie, to nasjonale cuper og Europa.

– Vi fikk en ganske stor spillerstall, og så ble vi slått ut i begge de nasjonale cupene og i Europa, derfor har vi måttet slanket spillerstallen vår litt. I det så ligger det også at vi nok har hatt en spillerstall som har vært litt for dyr, forklarer Berdal og fortsetter:



– Til syvende og sist må man på en måte ta litt konsekvensen av at man egentlig har satset for å få til gruppespill i Europa og ikke greid det. Der har vi vært litt nå, der vi ikke kunne ha forsterket stallen med kjøp i sommer, for eksempel.



LØNNSTOPP: RBK-kaptein Markus Henriksen sto bokført med enn inntekt på over ti millioner kroner i 2021. Foto: MARIUS SIMENSEN

Trønderne har i 2023 jobbet med å få ned kostnadene knyttet til lønninger. 110,6 millioner kroner i lønnsutgifter i 2022, skulle ned bli til 100,6 millioner kroner i 2023.

– Det jeg kan si om lønnsbudsjettet er at det henger nøye sammen med at vi har sagt at vi må selge spillere.



– Har RBK historisk sett overbetalt spillerne sine?

– Det skal ikke jeg uttale meg om, det er litt før min tid. Men det jeg kan si er at jeg føler at vi i Rosenborg nå har en fornuftig lønnsstige i troppen vår.

Står om millioner

Men en tropp som har tatt av noen kilo i sommer, i tillegg til salgene av blant andre Casper Tengstedt, Stefano Vecchia og Carlo Holse går trønderne etter det TV 2 erfarer mot grønne tall for første gang siden 2019.

– Vi begynner å få bedre kontroll. Vi har jo hatt noen spillersalg, som har vært veldig bra i år, som gjør at økonomien har blitt bedre. Jeg skal ikke si at vi er i mål, men vi nærmer oss, forklarer Berdal.



Når det gjelder rene konkurransepenger er RBK imidlertid langt bak skjema. Klubben budsjetterte med en 2. plass i serien i 2023.

Med åtte kamper igjen ligger trønderne på en 8. plass.

– Det er noen millioner i forskjell. Så er det flere andre poster også der vi ikke helt har nådd budsjettet, men der spesielt det som er det største.



I kroner og øre er det i overkant av ti millioner kroner som skiller mellom 2.- og 8. plass i Eliteserien. En 2. plass gir 27,4 millioner kroner i premiepenger, mens en 8. plass, altså der RBK befinner seg på tabellen nå, betyr 15,3 millioner kroner.

STÅR OM MILLIONER: RBKs sesongavslutning er en kamp om millioner av kroner i premiepenger. Foto: Ole Martin Wold

For å gjøre tapet mellom budsjettert resultat og faktisk resultat så lite som mulig, er derfor er innspurten i Eliteserien ekstra viktig for trønderne. En 6. plass vil for eksempel utgjøre 500.000 kroner opp fra dagens posisjon, mens en 5. plass betyr 16,4 millioner kroner inn på konto.

Avslører: – Absolutt noe som står på listen



Hvor RBK havner på tabellen vil nok ha litt å si når budsjettet for 2024 skal spikres.

LYSER TIDER I VENTE: Tore Berdal lover at Rosenborg kommer til å bruke mye penger på A-laget i 2024. Foto: Ole Martin Wold

Berdal er allikevel overbevist om at neste års RBK-utgave vil være av det konkurransedyktige slaget.

– For 2024 er vi i budsjettprosessen nå, så jeg skal ikke foregripe hvor mye vi kommer til å bruke på sport der, men at Rosenborg kommer til å prioritere å bruke mye penger på fotball og det som går direkte mot A-laget, det er det ingen tvil om. Det er motoren i alt Rosenborg gjør, sier Berdal.



Internt på Brakka jobbes det også med måter RBK kan forbedre sin treffsikkerhet på overgangsmarkedet neste år.

PÅ ØNSKELISTA: Berdal innrømmer at en dedikert speider er noe som står på RBKs ønskeliste. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det kan du gjøre på mange forskjellige måter, med en speider, analyseverktøy, intervjuer, samtaler med tidligere lagkamerater og trenere. Det handler om å virkelig gjøre en god bakgrunnssjekk. Jeg vil si at det i alle fall er en prioritert oppgave fremover.



– Har dere vurdert å hente en dedikert speider?

– Det å ha en speider i Rosenborg er absolutt noe som står på listen vår, men så er det en økonomisk prioritering dette også, som alt annet, avslutter Berdal.