Åpner opp etter RBK-exiten: – Forutinntatte meninger

Langt unna fotball, mellom sene sommerkvelder og ferieidyll, nyter Geir Frigård litt velfortjent fri med familien.



Det har gått tre uker siden Kjetil Rekdal og 52-åringen fra «sundet ved Vorma» på Romerike fikk sparken i Rosenborg.

I sitt aller første intervju etter sparkingen åpner «assistenten» opp om skuffelsen, kravene i Trondheim og det han selv kaller forutinntatte holdninger.

– Først og fremst er jeg takknemlig og stolt over at vi har fått vært en del av Rosenborg og jobbet i en så fin klubb. Det er vi veldig, veldig glade for. Så er vi skuffet over at det ble som det ble Vi hadde håpet at vi skulle få mer tid, selvfølgelig.

Et kontroversielt valg

Det gikk nærmest sjokkbølger gjennom Trøndelag da Rekdal og Frigård ble annonsert som RBKs nye trenerduo like før jul i 2021.

Sjokkbølgene ble ikke mindre da de to tidligere HamKam-trenerne umiddelbart kom inn og ristet i klubbens rike tradisjoner.

– Vi visste at det var sånn og vi visste at det å komme dit å spille 3-5-2 eller 3-4-3 var … det ville det bli diskusjoner rundt og det var vi fullstendig klare over, så ingen overraskelser sånn sett. Men jeg skulle ønske at den diskusjonen handlet mer om fag og prinsipper i spillet, og ikke tallkombinasjoner, sier Frigård og fortsetter:

– Det er ikke noen tvil om at det har vært mye meninger rundt det, og egentlig forutinntatte meninger.

Etter manglende resultater i 2023, tok kritikken mot trenerteamets spillestil seg kraftig opp i styrke i Trondheim.

SAVNER FAGLIG DISKUSJON: Frigård mener alt for mye av kritikken mot han og Rekdal handlet om tallkombinasjoner og ikke spillestil.

Før 1-3 tapet mot Vålerenga i midten av mai var beskjeden fra klubbens supportergruppe Kjernen krystallklar: «Her spilles artig og angrepsvillig fotball», sto det på banneret som prydet «Øvre Øst» på Lerkendal.

KLAR BESKJED: Dette var meldingen fra Kjernen før RBKs møte med Vålerenga i mai. Foto: Ole Martin Wold

Det er en diskusjon som får Frigård til å riste på hodet.

– Altså, artig og angrepsvillig fotball, hva er det, da? Er det bare ut til back, opp til smal indreløper og ut til en kant som skjærer igjennom? Skal det scores mål på en spesiell måte? Er det det som er artig og angrepsvillig fotball, eller det artig og angrepsvillig fotball når du angriper hurtig med masse folk uavhengig av om du spiller 4-3-3 eller 3-5-2, spør Frigård.

– Jeg synes de diskusjonene der ofte blir veldig unyanserte. For meg virker det som om for mange er opptatt av 4-3-3 og at det er artig og angrepsvillig fotball, kontra prinsippene i det du holder på med. Det er for meg bare tull.

Frigård er tydelig på at han mener at flere har fått for seg et feil bilde av hvordan han og Rekdal ser og tenker fotball.

TAKTIKKTAVLA: I sitt siste intervju med TV 2 som RBK-trenere gikk Rekdal og Frigård grundig gjennom prinsippene i deres spillestil.

– Det er svært få trenere i Norge som er mer gjennombruddshissige enn Kjetil og meg. Vi er ekstremt opptatt av at det skal gå fort fremover med masse folk, men vi er ikke så opptatt av om det skjer i 4-3-3 eller 3-4-3. Det er prinsippene i måten å spille på vi er opptatt av. Jeg føler at den diskusjonen blir veldig unyansert i Trøndelag. Det er liksom 4-3-3 og en spesiell type fotball du skal spille.



Viser til utvikling

52-åringen mener bestemt at RBK-skuta var på god vei til å snu da de gikk ut i ferie etter 2–2 på Nadderud 11. juni.

– Det er ingen tvil om at i seriespillet hadde vi en positiv utvikling i spillet vårt. Vi scoret ti mål de siste fem kampene, to mål i snitt, og vi hadde sju poeng. Vi taper knepent, og egentlig ufortjent, både borte mot Bodø/Glimt og Brann, hvis du ser på xG, sier Frigård og legger til:

– Så velger klubben å gå til det skrittet, og vi får ikke gjort noe med det, men jeg er overbevist om at vi hadde snudd dette i år og fått samme utvikling på det laget som det vi gjorde i fjor

SISTE KAMP: 2-2 kampen mot Stabæk ble Rekdal og Frigårds siste som RBK-trenere. Foto: Trond R. Teigen

Statistikken viser at den tidligere RBK-assistenten har et poeng. Etter et snitt på 0,85 i xG de første seks kampene av årets sesong, var xG-snittet på duoens siste fem kamper som RBK-trenere på 1,9.

Kort forklart viser xG eller «expected goals» hvor mange mål et lag er forventet å score basert på sjansene de skaper.

– Jeg tror den største utfordringen er at forventningene rundt laget er veldig høye til at det skal presteres hele tiden og fra første kamp. Det med et lag som er ganske nytt og nykomponert. Alle vet at i fotball så trenger man litt tid til å få satt relasjoner. Det er nok den største utfordringen for omgivelsene da, at det er nok litt sprik mellom hva som er realistisk og hva som er forventningene.

– Urealistisk krav

Før inneværende sesong hadde klubben et uttalt mål om topp-to i Eliteserien.

Da Kjetil Rekdal og Geir Frigård fikk sparken lå klubben på en 9. plass med 13 poeng på elleve serierunder.

– Man kan diskutere om de forventningene burde blitt justert underveis. Når du selger en spiller til 110 millioner, så er det klart at det er en veldig viktig brikke som forsvinner, sier Frigård og sikter til salget av Casper Tengstedt.

FORSVANT: Nøkkelspiller Casper Tengstedt forlot Lerkendal til fordel for Benfica i januar. Foto: Ole Martin Wold

I tillegg til Tengstedt, forsvant også Victor Jensen og Stefano Vecchia ut porten på Lerkendal i løpet av vinteren. Klubben hadde også lange og tunge skadeavbrekk på nøkkelspillere som Carlo Holse, Olaus Skarsem og Ole Sæter.

I senere tid har flere uttalt at dagens RBK-tropp er altfor svak sett opp mot de kravene og forventningene som foreligger i Trondheim.

– Å hente middelmådige spillere som du kanskje har i omegn eller rundt deg, er én ting. Men å hente dem fra Island og Finland, ja, det er jeg ikke sikker på om er helt suverent, sa Mini til TV 2 i begynnelsen av mai.

Selv tror Frigård at dagens RBK-tropp har en lysende fremtid.

TROR PÅ TROPPEN: Frigård er overbevist om at dagens RBK-tropp vil bite godt fra seg i fremtiden. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det er en spennende gjeng, med masse spennende spillere på vei opp og frem. Og så trenger det litt tid. Problemet er når folk og omgivelsene ikke er villig til å gi dem tid og ha tålmodighet med dem. Da blir det et urealistisk krav mellom forventninger og det som er realistisk her og nå.

Skryter av Rekdal

Manglende resultater gjorde etter hvert at presset fra omgivelsene ble såpass stort at både Rekdal og Frigård fikk sparken som RBK-trenere i midten av juni.

Sistnevnte er allikevel tydelig på at han ikke angrer på noe.

– Ikke i det hele tatt. Det er faktisk noe av det jeg tror jeg og Kjetil kan være mest fornøyde med sånn sett, at vi ikke angrer på noe. Vi har vært oss selv hele veien og vi har egentlig ikke vinglet et sekund i forhold til vår måte å gjøre ting på, sier Frigård og fortsetter:

ANGRER IKKE PÅ NOE: – Det er noe vi kan være mest fornøyde med sånn sett, at vi ikke angrer på noe. Vi har ikke vinglet et sekund, sier Geir Frigård. Foto: Ole Martin Wold

– Så synes jeg det egentlig er greit å få sagt litt vår versjon av saken også, for jeg synes som sagt en del av det som kommer frem er litt unyansert i forhold til hvordan vi tenker fotball og ønsker å spille fotball. Vi ønsker å score mål, vi ønsker å være skapende og vi ønsker å angripe hurtig med masse folk. Ikke la det være noen tvil om det. Så er det ikke sikkert vi har lyktes like bra med det hele tiden, men jeg synes som sagt den må nyanseres opp litt.

– Vi har spilt 41 seriekamper med RBK, og har scoret 83 mål. Det over to mål i snitt, det mener jeg er et tungtveiende argument for offensiv fotball, konkluderer Frigård.



TV 2 har prøvd å få en uttalelse fra Kjetil Rekdal, som ikke ønsker å kommentere saken. «I» høster allikevel skryt fra sin høyre hånd.

FÅR SKRYT: Geir Frigård skryter av hvordan Kjetil Rekdal har håndtert «stormen» i Trondheim. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Kjetil har stått fjellstøtt. Han er antageligvis den treneren i Norge som tåler det trøkket best. Jeg er ekstremt stolt av Kjetil og hvordan han har stått i dette. Så er det helt sikkert ting han og jeg kunne ha gjort annerledes også, sånn er det alltid, men vi har i alle fall vært oss selv hele veien og ikke viket en tomme på det.

Selv om de aldri skulle lykkes med å lede trønderne tilbake til seriegull, håper Frigård nå at pilene etter hvert begynner å peke oppover for gamleklubben.

– Kjetil og jeg har hatt en kjempefin reise i Rosenborg. Vi skulle ønske den varte lenger. En fantastisk spillergruppe, et veldig bra trenerteam, og et medisinsk apparat som jobber meget godt noe som har gjort at vi har gledet oss til å gå på jobb hver dag. Jeg unner dem alt godt, og Kjetil unner dem alt godt, avslutter Frigård