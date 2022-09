Carlo Holse har vært en av RBKs aller beste spillere denne sesongen. Nå innrømmer Eliteseriens assistkonge at han drømmer om utlandet.

Lett haltende kommer Carlo Holse ut i mixed sone en drøy halvtime etter kampslutt mot Lillestrøm.

Den lille dansken, som forsikrer at haltingen er ufarlig, har akkurat notert seg for to nye målgivende pasninger. Han har vært en av de viktigste bidragsyterne til at Rosenborg kan gå inn i landslagspausen på medaljeplass.

– Det er klasse. Jeg synes publikum, stemningen, alt var klasse. Det var lagt opp til en toppmatch og det ble det. Jeg synes første omgang var en av årets beste for vår del, så det var veldig fint. Du ser jo hvor vi ligger på tabellen og jeg synes ikke det er ufortjent på noen måte. Vi har ikke tapt en match her inne, så man kan kalle det et fort, sier Holse til TV 2.

Han havner ofte litt i bakgrunnen, Rosenborgs nummer ti, men tallenes tale er krystallklar: Med sju kamper igjen av årets Eliteserie står dansken med tolv målgivende pasninger. Det gjør han til ligaens soleklare assistkonge, fire foran Herman Stengel, som står med åtte.

– Carlo er åpenbart for god for Eliteserien. Han er en vanvittig god fotballspiller og det er en grunn til at det har vært utenlandske klubber fra topp fem-ligaer på ham. Hvis han fortsetter å gjøre det han gjør nå, så blir han en dyr mann, skryter lagkamerat Ole Sæter.

Vil til utlandet

Holse selv trekker lett på smilebåndet når han blir konfrontert med «løvens» uttalelser:

– Det vet jeg ikke. Det er fint å høre, men jeg er glad her. Jeg går på jobb hver dag og gleder meg til å møte mine lagkamerater og komme i gang med dagen. Det er det eneste som betyr noe for meg.

I fjor vinter lå flere utenlandske klubber langflate etter danskens signatur, men Holse endte isteden opp med å signere en ny RBK-kontrakt som strekker seg ut 2024.

DRØMMER OM MER: En topp fem-liga. Det er drømmen til RBKs Carlo Holse. Foto: Beate Oma Dahle

23-åringen er imidlertid tydelig på at han har ambisjoner.

– Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg ønsker å prøve meg i en topp fem-liga, det er målet. Men akkurat nå er jeg glad, og det er det eneste som betyr noe for meg.

Det er selvfølgelig musikk i Kjetil Rekdals ører. RBK-sjefen frykter ikke at hans danske elev er i ferd med å vokse fra klubben.

– Nei, det tror jeg ikke, svarer Rekdal selvsikkert på det spørsmålet.

Hodeløse kyllinger

Før inneværende sesong la ikke Holse skjul på at han var langt fra fornøyd med sine to første sesonger på Lerkendal.

– Om man ser på identiteten vår de siste to årene, så ligner det på noen kyllinger uten hode som har løpt rundt på banen, sa Holse til TV 2 i mars.

Nå er det meste snudd på hodet.

– Du ser jo også at vi har et samspill i laget. Det er elleve mann som spiller ofte, da ser man hvor mye bedre det blir når det ikke er utskiftninger hele tiden. Jeg synes at relasjonene på banen har begynt å sitte der de skal være, sier dansken.

Det har gitt umiddelbare resultater. På 23 kamper denne sesongen står han som nevnt med tolv målgivende pasninger, to mer enn han hadde i sine to foregående sesonger til sammen.

NYTER ASSIST-FRUKTEN: Ole Sæter har bare lovord å si om sin danske kollega. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Tolv målgivende er spinnvilt, rett og slett. Det sier litt om den kvaliteten han har på pasningene sine, og han kunne vel hatt en ti-tolv til om vi foran der har vært litt bedre også, humrer Ole Sæter, før en noe mer ydmyk danske legger til.

– Det har vært et mål for meg å heve baren litt, få bunnivået litt opp og spille stabilt hver kamp. Jeg synes fortsatt at jeg kan levere flere mål. Det kommer kanskje med tiden. Nå har jeg akkurat begynt å finne meg til rette i denne rollen og jeg begynner å levere der jeg synes jeg skal levere. Vi får se. Jeg er bare glad, smiler han, før han halter tilbake i garderoben.