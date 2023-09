Åpen om sykdommen: – Alt er ikke slutt

Nyheten om at Bob Bradley (65) er tilbake i Stabæk gleder særlig én mann.

«Mister Stabæk»: Ingebrigt Steen Jensen (68).

PÅ PLASS: Ingebrigt Steen Jensen måtte få med seg Stabæks presentasjon av Bob Bradley. Foto: Lage Ask / TV 2

Til tross for sin Alzheimers sykdom, føler han seg «uforskammet bra» og i eufori over at Bradley er tilbake.

– Det er vanskelig å forstå for folk som ikke har møtt ham tror jeg, som ikke har fått oppleve det vi fikk forrige gang han var her. Bob snudde klubben vår på hodet, forklarer Steen Jensen til TV 2.

Bradley var Stabæk-trener fra 2014 til 2015. Det siste året endte med en oppsiktvekkende tredjeplass i Eliteserien.

Turen gikk videre til Frankrike og Le Havre, før det ble opphold i Swansea, Los Angeles og Toronto.

Amerikaneren begrunner valget med å komme tilbake til det han kaller en «spesiell» klubb slik:

– Fordi det er utrolige folk her, spesielt noen av folkene «behind the scenes», sier den ferske treneren.



TILBAKE: Bob Bradley ble presentert som Stabæk-trener søndag. Foto: Lage Ask / TV 2

En av personene Bradley sikter til er Steen Jensen. Selv mener han at det ikke er tilfeldig at amerikaneren velger å returnere til Norge og Bærum.

– Hvis han sier at han møtte folk som forandret livet sitt og som han forandret livet til, så er det det han har gjort. Det er ikke pissprat, han er veldig langt unna å drive med det. Det er rene ord for pengene, sier Steen Jensen.

STERKT BÅND: Ingebrigt Steen Jensen og Bob Bradley på Nadderud. Foto: Lage Ask / TV 2

– Betydde mye

Stabæk-mannen er i strålende humør og virker ikke preget av sykdommen han fikk beskjed om 17. desember 2021.

– Jeg merker det nesten ikke. Noen få ganger i løpet av en dag kan det hende jeg roter mer enn jeg ville gjort for ett år siden, sier Steen Jensen.



LEGENDE: Ingebrigts Steen Jensen sammen med Veigar Páll Gunnarsson tilbake i 2011. Foto: Aleksander Andersen / NTB

«Mr. Stabæk» forteller at han har masse energi og engasjement. Det bruker han til å formidle til sitt viktige budskap:

– Alt er ikke slutt fordi du har fått en Alzheimer-diagnose. Det er ikke slutt i det hele tatt.

– Grip hver eneste dag, og gjør det grekerne sa: «Karpe Diem». By på deg selv og plukk frem de opplevelsene som gjør deg lykkelig og kast alle som gjør deg ulykkelig.

Det er tydelig at tema er noe som betyr mye for Steen Jensen.

– Det er veldig mange mennesker som ikke griper dagen, og bare klager hele tiden. Det å få lov til å reise rundt og spre dette budskapet virker som har gitt ganske mange litt ekstra glød og trøkk rundt framtiden. Og hvis det er riktig kan jeg gå i graven som en lykkelig mann.

Hyllest: – En vinner



Bradley er imponert over hvordan kameraten har taklet den tøffe perioden.

– Han har håndtert det som en vinner. Istedenfor å gjemme seg bak noe er han i ute i front, i sentrum og gjør det på en måte alle kan se. Det er slik «Ingo» er, en spesiell mann, sier Stabæk-treneren.

– Det er vel rørende å høre?

– Ja, det er fantastisk. Og han hilste meg også her for snart ett år siden, svarer Steen Jensen.

Da ble den tidligere spilleren og styreformannen i Stabæk innlemmet i «Hall of Fame».

– Bob var på og sendte en veldig hyggelig hilsen. Den mannen er genuin, smiler Steen Jensen.

For under den forrige perioden rakk amerikaneren og Steen Jensen og knytte et sterkt bånd.

– Ingebrigt er så spesiell. Jeg fikk til å være litt med ham når jeg kom i dag. Det betydde mye, sier Bradley.

Selv mimrer 68-åringen fra den forrige perioden for åtte år siden.

– Jeg hadde ham og kona på middag en gang, der jeg serverte ting som ingen kunne spise. Rakfisk og gravlaks. Han måtte få brødskive med brunost, ler Steen Jensen.

Ifølge ham knytter ikke amerikaneren seg til hvem som helst.

– Det er så mange som vil møte, ta del og ha en bit av ham. Han er nok litt «picky». Det skal være en grunn til at man skal komme til deg å spise gravlaks, som ikke bare er at det er uspiselig, gliser Steen Jensen.



NY DUO: Bob Bradley og Azar Karadas. Foto: Lage Ask / TV 2

Legende

Steen Jensen har vært engasjert i klubben siden han var spiller fra 1973 til 1984. Han har tidligere vært styreformann i Stabæk Fotball fra 2009 til 2012.



Stabæks første kamp med Bradley og assistenttrener Azar Karadas ved roret blir mot Brann kommende søndag.

– Jeg hadde troen på at vi hadde reddet plassen uansett. Jeg tror ikke Stabæk rykker ned, når det er elleve kamper igjen og de ligger to poeng bak, sier Steen Jensen.



– Hvordan blir kampen mot Brann?

– Jeg tror at med Bob Bradley og alt som skjer rundt, gjør at det blir en fantastisk fotballkamp. Vi kommer til å vinne og tenke: «From then on, they never looked back».