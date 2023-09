Åpen om hets: «Vi vil ikke ha deg»

Se video av Dicko Engs opplevelser i videovinduet øverst!

Jacob Dicko Eng forteller i Vålerengas egen podkast at han ble utsatt for rasistiske meldinger fra Klanen-medlemmer, etter derbyet mot Lillestrøm 1. mai.

– Jeg kom inn, gjorde ikke helt jobben min og mistet ballen. Jeg ble skjelt ut av (Dag-Eilev) Fagermo og så fikk jeg meldinger av mange folk fra Klanen, sier Dicko Eng, som også har bursdag torsdag.



– Hva slags meldinger?

– Rasistiske meldinger, som «kom deg ut». Det var masse sånn. Jeg sa ifra til Fagermo og slettet Instagram i to til tre måneder, forteller Dicko Eng.

Fagermo bekrefter hendelsen overfor TV 2.



– Det at jeg kjeftet på ham i garderoben er riktig. Da han ble byttet inn med én mann mindre og ikke løp hjemover, da får du høre det i en garderobe, forklarer den tidligere VIF-treneren.

– Når det gjelder rasistiske meldinger han har fått er jo det trist og noe jeg ikke skjønner noe av, legger Fagermo til.



TOK PAUSE: Jacob Dicko Eng tok en slettet Instagram etter hetsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Lagkamerat Magnus Bech Riisnæs er også gjest i podkasten, og sier følgende:

– Det er drøyt. Det er dessverre den verden vi lever i.

– Det er totalt sjokkerende, følger podkastens vert Kjetil Siem opp. Han er styreleder i Vålerenga Fotball AS.

Dicko Eng opplyser at han fikk sjokk da han leste meldingene.

– Jeg fikk meldinger som «kom deg ut av klubben», «vi vil ikke ha deg». Det var masse på Twitter også. Man er litt nysgjerrig når man er ung, så man leser litt, sier Vålerenga-unggutten.

Talsperson i Klanens, Sebastian Hytten, reagerer på angrepsspillerens skildringer.

– Man blir jo rett og slett lei seg. Det er forkastelig å komme med sånne ytringer mot en spiller på sitt eget lag, sier Hytten.

– Hvordan stiller Klanen seg til dette?

– Hvis vi hadde identifisert dette som noen av våres medlemmer, er det grunn nok til at de kan bli ekskludert. Klanen ble jo i sin tid opprettet for at Vålerenga hadde et rasistisk problem på tribunen på slutten 80- og starten av 90-tallet.





KLANEN: Klanen-styret var klar over situasjonen før den ble offentlig. Foto: Frederik Ringnes

Hadde kjennskap til hendelsen

Videre forteller Hytten til TV 2 at Klanen og Vålerenga var klar over meldingene Dicko Eng mottok, men bestemte seg for å løse det internt.

– Fagermo tok kontakt med oss i Klanen-styret rett i etterkant av hendelsen, og rådførte seg med oss om hvordan vi skulle løse det, sier Hytten.



Klanen tok en beslutning om å holde det internt i frykt for å gjøre større skade.

– Vi fryktet at vondt ville bli til verre dersom vi gikk ut med det, fortsetter Hytten.



– Det er fælt



Vålerengas medieansvarlig Tina Wulf opplyser til TV 2 at Jacob Dicko Eng ikke er tilgjengelig for en kommentar torsdag kveld.

– Det er fælt at våre spillere skal måtte oppleve sånne ting, uttaler Wulf til TV 2.

19-åringen forteller at meldingene har preget ham, men at det går bedre nå.

– Det begynner å komme seg bort. Jeg er på en god vei nå. Oppover, sier VIF-spilleren.

PS! Kjetil Siem, som gjorde intervjuet for Vålerenga, jobbet for TV 2 frem til forrige fredag.