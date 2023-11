Åpen om dødsfall: – Små barn skal jo ikke forsvinne

Amahl Pellegrino og Bodø/Glimt sikret seriegullet søndag. 33-åringen har vært en avgjørende brikke med 23 mål og 14 målgivende.

Han jakter rekorden for antall målpoeng i Eliteserien – med ett til passerer «Pelle» tidligere Glimt-spiller Philip Zinckernagels 37.

Men at driblekanten fra Drammen skulle bli Eliteseriens største stjerne, var det nok få som så for seg.

Det var ikke før Pellegrino kom til Kristiansund sommeren 2019, at det virkelig løsnet.

– Jeg ble jo tretti år da jeg var i KBK, og slo gjennom sent. Når jeg var der, så var det ikke sånn at jeg tenkte at karrieren min kom til å ende med mange medaljer, sier drammenseren til TV 2 under Glimts gullfest søndag kveld.

HEDRET SIN AVDØDE TRENER: Pellegrino hyllet sin avdøde trener Ronny Lian, men scoringen mot AaFK ble annullert av VAR. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Vinteren 2021 dro Pellegrino til Saudi-Arabia og Damac FC. Men sommeren samme året valgte kantspilleren å dra til Bodø/Glimt, og bli en del av Kjetil Knutsens elleville prosjekt.

– Jeg ble ringt av Kjetil Knutsen og Håvard Zachariassen, og valgte å komme hjem og betale en ekstra stor skatt. Når jeg ser tilbake på det, så var det verdt de millionene, sier 33-åringen om Glimt-overgangen.



Pellegrinos målpoengrekord stoppet av VAR

Åpner: – Gått litt under huden på meg

Til tross for stor suksess på fotballbanen den siste tiden, så har Pellegrino vært igjennom en utfordrende periode utenfor banen.

Han forteller om den tøffe tiden i intervjuet med TV 2.

– Det har vært noen dødsfall i nær krets, så det har gått litt under huden på meg, men sånn er dessverre livet, sier han, og fortsetter:



– Små barn skal jo ikke forsvinne fra denne verdenen her, før de har fått opplevd litt av livet, så det har vært kjipt. Men det viktigste er at man er der for hverandre, og så går dessverre verden videre, sier Glimt-spilleren til TV 2.

TØFF PERIODE: Pellegrino forteller om dødsfall i nær krets. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Hvert fall ti år til!

Hva veien videre på fotballbanen bringer, gjenstår å se.

– Når skal Glimt sette seg ned å forhandle om en ny kontrakt?

– Det får vi se. Jo fortere, jo bedre. Men det er som jeg har sagt tidligere: Jeg følte at jeg slo gjennom da jeg var tretti, så da har jeg jo i hvert fall ti år til. Nå går jeg for å slå de gamle gutta (Frode Kippe og Frode Johnsen) – det er de jeg skal slå nå, sier han med et smil.

Pellegrino legger ikke skjul på at Glimt er den optimale plassen å være for ham.

– Det er en kultur her der en 33-åring kan fortsette å ta steg, og Kjetil (Knutsen) pusher meg hver eneste dag. Det er det jeg følte at jeg trengte. Det har vært et nydelig eventyr, så får man se hvordan det blir i veien videre.

TETT FORHOLD: Pellegrino og Kjetil Knutsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Drammenseren har imidlertid to kamper til å ta målpoengsrekorden. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke i tvil om hva som kommer til å skje.

– Den målrekorden kommer han til å ta.