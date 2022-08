Ante ingenting om Chelseas beskjed: – Flere som ble tatt på senga

– Det har vært en hektisk dag. Jeg er litt usikker på hva det er som har skjedd. Jeg er ikke så oppdatert, men har hørt at det har kommet litt artikler, så jeg tipper at dere (journalister) kanskje er litt mer oppdatert enn det jeg er, sier Fiabema når TV 2 møter ham på Rosenborgs treningsfelt fredag.

Torsdag kveld informerte Chelsea, i en bisetning nederst i en artikkel på sine hjemmesider, at de henter spisstalentet tilbake til London fire måneder før låneavtalen med Rosenborg går ut.

Bryan Fabiema ble overrasket over beskjeden fra Chelsea. Foto: Per-Atle Karlsen, TV 2.

– Jeg fikk vite om det i går, men jeg fikk vite at de hadde lagt det ut på siden deres i dag og da ble jeg ganske overrasket, sier 19-åringen.

Han forteller at han har hatt god dialog med Chelsea i løpet av de månedene han har vært i Rosenborg, men at han skulle bli hentet tilbake allerede nå, var han ikke forberedt på.

– Planen har jo vært at jeg skulle være her ut desember, det har i hvert fall jeg trodd. Så fikk jeg den beskjeden i går. Jeg tror nok det var flere som ble tatt på senga, forklarer Fiabema og legger til:

– Nå lar jeg bare klubbene prøve å finne en løsning og mine representanter snakker for meg.

Rekdal: – Ønsker å beholde ham

Den jobben ligger for Rosenborgs del i sportslig leder Mikael Dorsin sine hender.

– Vi har hele tiden sagt at vi egentlig ønsker Bryan her, men det har vært for tidlig å konkludere. Han skulle egentlig vært her ut året, og så skulle vi ta en avgjørelse senere. Men som sagt, nå vil de hente ham tilbake om vi ikke finner en permanent løsning. Så får vi se om vi gjør det, for det avhenger av ulike faktorer, forteller Dorsin til TV 2.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal er tydelig på hva han ønsker.

– Vi ønsker å beholde Bryan her. Men for å få til det, er det tre parter som må bli enige. Så akkurat nå vet jeg faktisk ikke om han er tilgjengelig på søndag, eller ei.

– Hva er det som gjør at dere vil beholde ham?

– Du finner ikke mange 19-åringer som er bedre enn ham i Skandinavia. Han har tid foran seg, og om du ser på hvordan Bryan så ut da han kom i mars og hvordan han så ser ut nå, så er han betraktelig bedre og har gode muligheter til å utvikle seg videre. Så sånn sett er han kjempeinteressant.

– Blir han en dyr mann tror du?

– Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Det har vi ikke råd til heller. «Micke» får være god på å få dette til på billigst mulig måte, eventuelt. Så får vi se om vi kan betale eller ikke.

Heller ikke Rekdal var forberedt på at han kanskje mister Fiabema allerede nå.

– Det kom veldig brått på oss, uten noen forhåndsinformasjon.

– Det er to gode klubber

Fiabema selv trives godt i Trondheim, men vil ikke konkludere med noe helt ennå.

Fiabema forteller at han trives godt i Trondheim. Foto: Per-Atle Karlsen.

– Jeg er absolutt åpen for Rosenborg, men så er det jo tre parter som skal være enige her. Det er ikke bare meg det står på. Det kommer an på hva som ligger på bordet, kan du si.

– Om du bare tenker på deg selv, vil du tilbake til London eller bli i Trondheim?

– Vanskelig spørsmål. Det er to gode klubber, og det kommer an på hva klubbene blir enige om. Det er lett å stå her og si om det bare var opp til meg, men de som har vært i fotball-businessen skjønner at det er mye annet rundt enn bare hva du selv vil og tenker.

Siden han kom til Lerkendal i mars, har Fiabema spilt 11 kamper og scoret ett mål for Rosenborg. Det har vært varierende med spilletid, men selv sitter spisstalentet kun igjen med gode minner.

– Jeg trives veldig godt og hadde ingen intensjoner om å dra nå, sier han ærlig.

– Hadde det, uansett klubb, vært greit å få en permanent overgang nå? Få satt fremtiden?

– Det hadde ikke nødvendigvis vært dumt, men så handler det om å være smart og ha is i magen, ha tro på seg selv og vite hvilke ambisjoner man har. Det gjør jeg, så jeg føler jeg er ganske rolig i denne situasjonen. Jeg stresser ikke.

Søndag gjester Rosenborg Fiabemas gamleklubb Tromsø. Slik det står nå, er fokuset hans på den kampen - selv om han ikke vet om han fremdeles er i klubben søndag.

– Det hadde vært artig å spille den kampen, så timingen er ikke helt perfekt. Det hadde jeg gledet meg til, kan man si.

