Angret på hotell i Singapore: – Hva i all verden har jeg gjort?

Den høyreiste dansken på 199 centimeter gliser bredt på Romssa Arena i Tromsø.

Jakob Haugaard har siden sesongstarten i 2022 utviklet seg til å bli en av Eliteseriens beste keepere.

Men om man skrur tiden tilbake, var det lite som tydet på at det skulle bli realiteten.

I 2015 dro han over til England fra Danmark for å spille i den daværende Premier League-klubben Stoke City.

– Interessen begynte med en samtale mellom en keepertrener i England og min agent. Så gikk det vel et halvt år til alt ble klart. Det er mye frem og tilbake i slike prosesser, mimrer 31-åringen i et intervju med TV 2.

GLISER: Jakob Haugaard ser ut til å stortrives i Tromsø. Foto: Markus Furnes / TV 2.

– Kom ut av ingenting

Det hele begynte i den danske klubben Tårnby. Jakob fikk være med sin ett år eldre bror på fotballtrening, og ble henvist mellom stengene. Siden den gang har han stort sett bare vært keeper.

I 2010 fikk han seniordebuten i Akademisk Boldklub, før han i perioden 2011-2015 spilte for den danske toppklubben FC Midtjylland.

I hans siste sesong i den danske toppklubben var han førstekeeper, og det var da telefonen som snudde livet hans på hodet kom.

– Det kom ut av ingenting, føltes det som. Jeg hadde ikke forestilt meg det steget. Men jeg sa selvfølgelig ja da sjansen kom. England har liksom alltid vært drømmen. Vi så alltid på Premier League hjemme da jeg var liten gutt, så plutselig ble den store drømmen virkelig.

Men overgangen var ikke bare en drøm. Fra trygge omgivelser i Danmark ble han møtt med en tøffere hverdag i Stoke i England.

STJERNESCORING: Én av kampene Jakob Haugaard fikk i Premier League var mot Manchester City. Her scorer Kelechi Iheanacho på den danske keeperen i 2016. Foto: LINDSEY PARNABY

«Hva jeg i all verden har jeg gjort»



Haugaard beskriver selv at han ble smått usikker på seg selv i starten av England-oppholdet. Han måtte inn i et helt nytt miljø – et miljø med større egoister enn han noensinne hadde opplevd tidligere.

– På det tidspunktet hadde jeg en sønn på et halvt år. Han og samboeren ble ikke med over. Jeg husker også vi var i Singapore i en måned i oppkjøringen hvor jeg satt på hotellrommet. Jeg spurte meg selv «hva jeg i all verden har jeg gjort». Det var ekstremt tøft.

Men når han ser tilbake på det hele, så angrer han ikke et sekund.

Han ble værende i England i fire år. I løpet av de årene fikk han også en datter. Han fikk også bli kjent med spillere som Peter Crouch, Charlie Adam og Stephen Ireland.

Typer som hadde hver sin karakter i garderoben, men som ifølge Haugaard i bunn og grunn var helt vanlige mennesker som alle andre.

Fem kamper på fire år

Han ser tilbake på livet i England som den største opplevelsen i karrieren. Det til tross for at det nesten ikke ble minutter i Premier League. På fire år ble det bare fem kamper i Englands øverste divisjon.

– Det er jo ikke mye. Jeg kan ikke si meg fornøyd med det. Men det var vel det eneste som manglet fra at de årene hadde vært helt perfekt. Alt annet var nydelig. Det ble bare litt få spilleminutter, sier keeperen og legger til:

– Jeg har ingen problemer med det. Det går fint. Jeg vet jeg gjorde alt jeg kunne for å spille mer. At det da var noen som ble vurdert bedre enn meg, må jeg bare akseptere.

FAST GREP: Jakob Haugaard fikk debuten sin i danske Superligaen for FC Midtjylland i 2012. Foto: René Schütze

Sommeren 2019 ble England-kapittelet avsluttet. Da fikk han for første gang kjenne på hvordan det var å være klubbløs.

Slik gikk han i et halvt år.

Å ikke vite hva som ville skje med livet fremover, var nytt og utfordrende. Til slutt endte det med kontrakt i den svenske toppklubben AIK.

Det ble heller ikke den største suksessen for Haugaard, som kun fikk 14 kamper i Allsvenskan i de to årene han var i Sverige.

31-åringen drømmer fortsatt

I 2022 valgte han derfor å flytte på seg og da var det Tromsø som ville ha tjenestene til den tidligere Premier League-klubben. I utgangspunktet var det bare en låneavtale, men den ble så gjort om til en overgang.

– Jeg er nå på en plass hvor jeg trives veldig bra. Klubben tror på meg og jeg tror på klubben. Det er det som betyr noe for meg.

FULL KONTROLL: Med sine 199 centimetere over bakken, skal det litt å score på Jakob Haugaard. Foto: Markus Furnes / TV 2.

Tromsøs keepertrener, og mentale trener, Anders Rønning beskriver Haugaard som en voksen, reflektert og hyggelig fyr.

Som keeper beskriver han eleven sin som svært god med ball i beina. Han synes også Haugaard har fått ufortjent lite ros for skuddstoppingen og det defensive keeperarbeidet ellers.

Tromsø er etter halvspilt sesong for fullt med i medaljekampen. Tromsø er også det laget som har sluppet inn færrest baklengsmål i ligaen med kun 14 på 15 kamper.

– Man merker i treningshverdagen at han har litt andre referanser. Samtidig er han ydmyk for læring. Det er ikke helt «given» at han har, om vi skal dra Shay inn i dette, sier Rønning med et lurt smil og tenker da selvfølgelig på Haugaards tidligere lagkamerat Shay Given fra tiden i Stoke.

IMPONERT: Tromsøs keepertrener Anders Rønning har latt seg imponere over utviklingen Haugaard har hatt i Tromsø. Foto: Markus Furnes / TV 2.

Haugaard forteller selv at han nå har fokuset på hverdagen og tenker aldri lengre enn neste kamp. Men som 31-åring innrømmer han imidlertid at han fortsatt også drømmer.

– Når man har prøvd det én gang, så vil man gjerne tilbake. Jeg har drømmer, og sier meg ikke fornøyd med «bare det» eller «bare det». Men fokuset må være her og nå. Hvis ikke, så når jeg heller ikke drømmen.

