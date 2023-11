Alt snudde på overtid: – Helt kaos med følelser

HamKam - Vålerenga 0-2

Stabæk - Sandefjord 2-1

Vålerenga slet stort borte mot HamKam, men etter 81 minutter dukket Andrej Ilic opp i boksen. Angriperen dunket inn 1-0-målet fra kort hold og sendte de tilreisende VIF-supporterne til himmels.

Det så ut til å bli en perfekt VIF-kveld med 2-0-seier på Briskeby, men på overtid snudde alt - og det skjedde på Nadderud.

For der ble Kevin Kabran den store helten med sitt 2-1-mål. Svensken bommet først på straffen, men ordnet scoring på returen.

Målet gjør at Stabæk er over streken, mens Vålerenga blir liggende på direkte nedrykk. Laget har like mange poeng som Sandefjord på kvalikplass, men svakere målforskjell.

Stabæk-fansen tok fullstendig av og stormet banen i eufori. Det var lenge uklart om kampen faktisk var avblåst eller ikke.

– Hadde hundre menn over meg

Etter kampslutt var Mushaga Bakenga helt i hundre.

– For å være helt ærlig så vet jeg ikke. Plutselig var det hundre menn over meg og helt kaos med følelser. Det var deilig, men så vet vi ikke om har vunnet eller ikke, sier Bakenga til TV 2.



– Hvordan hadde det vært om kampen ikke var ferdig?

– Hvis ikke, så hadde det vært fotbannet dumt. Det er godt, sier mannen som scoret Stabæks første mål.



Bakenga forteller at det gikk hardt for seg under banestormingen.

– Jeg fikk en som tråkket meg i skrittet.



Men det tok spissen med godt humør.

– Det er eufori. Det var menn som bare slapp løs alle følelser. Sånne øyeblikk får man ikke andre plasser, det er helt nydelig, og beklager til damen hjemme, men dette er bedre enn noen andre følelser, sier Bakenga om jubelscenene.



– De siste fem minuttene av livet mitt er et eneste stort kaos, sier spissen.



– Uvirkelig

TV 2-ekspert Yaw Amakwah har sjelden sett lignende.

– Det er uvirkelig. For et drama, sier Amankwah.

– Det er forferdelig for Vålerenga, sier eksperten.

VIF-trener Geir Bakke er klar på at seieren er livsviktig for laget som fortsatt er under streken.

– Det var deilig å vinne. Hadde vi røket her i dag, så hadde det vært spikeren i kista. Jeg har sagt at det ville bli en lang høst og det har det blitt. Vi har fortsatt oksygen inn i den siste serierunden, sier Bakke til TV 2.

Slik var utviklingen

Stabæk kom best i gang av de nedrykkstruede lagene. Mushaga Bakenga sendte bæringene i ledelsen etter bare åtte minutter.

I førsteomgang på Hamar var det Vålerenga som ledet an. Magnus Riisnæs ropte også på straffe etter at et innlegg traff HamKams Vegard Kongsro.

– Hands er like vanskelig å forstå i år som i fjor, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om situasjonen.



Vålerenga-spilleren mener at avgjørelsen var fornuftig.

– Det er vel greit som det blir, sa Riisnæs til TV 2 i pausen.

Utlignet etter herlig raid

Etter 61 minutter ble det action på Nadderud. Dunsby kom på et herlig raid inn i Stabæks sekstenmeter. Kaptein Nicolai Næss hang ikke med og klippet ned angriperen.

Dermed fikk Alexander Ruud Tveter sjansen fra elleve meter. Spissen trillet ballen kaldt i mål til 1-1.

– Det er en scoring som kan være med å bestemme hvem som skal spille i Eliteserien i 2024, sa Mørtvedt.

Tilbake på Briskeby fikk Bjarnason en gyllen mulighet til å utligne, men VIF-keeper Sjøeng vartet opp med en enorm redning.

Vertene fortsatte å presse på, og Sjøeng måtte stadig vekk i aksjon.

– HamKam skaper gradvis mer. Vålerenga ser ut som de kan spille til i morgen tidlig uten å score på HamKam i kveld, sa TV 2-kommentator Morten Langli.

Ilic scoret igjen, så tok det av på Nadderud

Men etter 81 minutter dukket Andrej Ilic opp i kjent stil. Serberen var våken i boksen og dunket inn 1-0 fra kort hold.

Mål: Ilic 0-1 (81)

Men dramatikken var ikke over på Nadderud heller. På overtid fikk Stabæk straffe da Sander Moen Foss rev ned Kevin Kabran. Kabran bommet først, men scoret på returen. Dermed vant Stabæk 2-1 og det kokte fullstendig over på Nadderud.

Straffe: Kabran 2-1 (90)

På overtid økte også VIF til 2-0 ved Daniel Håkans, men det var uansett Stabæk som ble rundens store vinner i nedrykksdramet.

Mål: Håkans 0-2 (90)

I siste runde spiller Vålerenga hjemme mot Tromsø, Sandefjord hjemme mot Lillestrøm og Stabæk hjemme mot FK Haugesund.

Både FK Haugesund, Stabæk, Sandefjord og Vålerenga er fortsatt i fare for å rykke direkte ned.