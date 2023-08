«Alle» vil ha RBKs vidunderbarn – nå varsler pappa avgjørelse

«Hvis man hører etter og følger reglene, da kan man bli veldig god. Like god som Zlatan eller Ronaldo og sånt»

Sitatet over er ni år gammelt og tilhører en tilfeldig valgt gutt på Nissekollen kunstgressbane i Trondheim, spilt inn til en reklamefilm om breddefotball av Sparebank 1 SMN.

Guttens navn var Sverre Nypan.

HADDE OPPSKRIFTEN KLAR: Hør etter og følg reglene, det var veien til suksess i fotball ifølge en sju år gammel Sverre Nypan. Foto: Privat

Nå har den sju år gamle gutten fra Nardo blitt 16 og selv om «like god som Zlatan eller Ronaldo og sånt» stadig er langt unna, er det nærmere enn noen gang.

– Jeg har jo alltid vært Manchester United-fan, da. Så er det selvfølgelig Real Madrid. Jeg er stor Ronaldo-fan. Det er jo veldig urealistisk da, men det er drømmen, smiler Sverre Nypan.

Øvelseskjøring

Det er lett å glemme at RBKs vidunderbarn bare er 16 år. Stille, ydmyk og reflektert glir han ubemerket hen mellom langt mer meritterte stjerner på Lerkendal.

REKORDGUTTEN: Sverre Nypan ble den yngste spilleren i RBK-historien til å debutere for klubbens A-lag. Foto: Per-Atle Karlsen

– På et vis så har han alltid vært så voksen. Han har alltid vært en moden gutt. Det er ikke noe som er nytt. Det har han egentlig vært fra han var veldig ung, sier pappa Arne.

Denne onsdagen har de to sagt ja til å bli med TV 2 til Nissekollen i Trondheim, stedet der det hele startet for drøyt ti år siden.

Midtbaneeleganten stiller selv som sjåfør, med pappa som trafikklærer.

Som på fotballbanen manøvrerer han også relativt smertefritt gjennom Trondheims gater. Litt vel offensiv på gassen til tider, men vi kommer trygt fra a til å.

STØDIG PÅ LABBEN: I fjor høst gjorde Nypan seg ferdig med trafikalt grunnkurs. 16-åringer har planer om å ta lappen så fort han fyller 18. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg vet ikke hva dere forventet jeg … at det liksom skulle bli roping fra pappa og … det er ikke akkurat TV dette, humrer Nypan i det han kontrollert parkerer utenfor sitt gamle klubbhus på Nardo.

Vel fremme på gamle trakter deler to blad Nypan sin suksessoppskrift, planene for fremtiden og drakampen i kulissene mellom verdens mest anerkjente fotballagenter.

Det enorme vinnerinstinktet

– Det var jo veldig mye fotball på skolen. Vi har jo en ballbinge som ble bygd oppe på Nardo-skolen her, så den ble jo brukt hver dag i flere timer. Det var vanskelig å få oss inn fra friminuttene, forteller Sverre.



Født inn i en aktiv og idrettsglad familie, har den unge trønderen prøvd det meste. Alpint, langrenn, sykling og svømming – for å nevne noe.

AKTIV GUTT: Sverre har vært innom de fleste idretter. På familiehytta på Oppdal har det ofte gått i alpint og langrenn. Foto: Privat

Han har aldri likt å sitte stille.

– Jeg har holdt på med veldig mye, men det er fotballen som har vært drømmen og målet hele tiden. Jeg og alle vennene jeg hadde rundt hadde et felles mål om å bli fotballspillere og vi jobbet nesten hver dag sammen for å nå det målet. Mesteparten av barndommen min består egentlig av fotball.



Men hvordan blir man så god at man i en alder av 16 år sammenlignes med Martin Ødegaard?

Det spørsmålet besvares kanskje aller best med en historie om en ni år gammel Sverre på solferie i Spania:

– Jeg har jo konkurranseinstinkt da og det verste er å tape mot seg selv. Jeg skulle slå en rekord i svømmebassenget da jeg var på ferie, sier Sverre, før pappa fortsetter.

– Han holdt på hele dagen. Han kuttet tiden mer og mer og mer, og til slutt stoppet det opp.



PAPPAS «DUMME» FORSLAG: Det blir god stemning mellom far og sønn når de snakker om Sverres påfunn i badebassenget under ferie i Spania. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg klarte ikke å få bedre tid. Vi må påpeke at det var flere i bassenget. Det var ikke bare meg, humrer Sverre, vel vitende om historiens fortsettelse:

– Så sa jeg «skal du klare å ta tiden nå, så må du ta av badebuksen». Det var det dummeste faren noen gang har foreslått.



KASTET BADEBUKSA: Sverre har alltid hatet å tape - selv mot seg selv. Det fører fort til ekstreme tiltak for å lykkes. Foto: Privat

For senere samme dag kom det en liten tass bort til pappa Arne, fast bestemt på å kaste badebuksa og slå sin egen rekord.

– Da ble det ny rekord, opp igjen og på med badebuksa. Da var vi fornøyde. Jeg kunne ikke la den gå, ler Sverre.

Fotball-Europa følger med

Med sitt enorme vinnerinstinkt vokste Nypan fort fra hverdagen på Nissekollen.

– Vi var på en turnering i Tsjekkia da han var elleve år. Da møtte vi veldig mange gode lag og da så jeg at han hevdet seg veldig godt mot de aller beste lagene i Europa. Da tenkte jeg «hmm, her er det noe som er spennende», sier Nypan senior.

TILBAKE TIL RØTTENE: Det var her det startet for Sverre Nypan, på Nissekollen i Trondheim, som spiller for lokallaget Nardo FK. Foto: Per-Atle Karlsen

Etter 45 mål på 17 kamper for et suverent Nardo-lag ble unggutten hentet til Rosenborg, der han ble trøndernes yngste debutant noensinne da han i en alder av 15 år og 322 dager gammel startet oppgjøret i Eliteserien borte mot Jerv i fjor høst.

– At det har kommet så fort, det er jo det jeg alltid har hatt lyst til. Jo fortere, jo bedre, egentlig. Det har egentlig bare vært fint.



Siden den gang har utviklingen skutt fart og beilerne fra Europa har én etter én tatt turen til Lerkendal for å se RBKs gullgutt i aksjon. TV 2 vet blant annet at representanter fra Manchester United har sett 16-åringen ringside.

ØDEGAARD-SAMMENLIGNING: RBKs gullgutt, som her jubler for scoring mot Strømsgodset i Drammen, sammenlignes med Martin Ødegaard. Foto: Astrid Pedersen

– Nypan er ekstremt spennende, og jeg får litt den samme følelsen som da jeg så Ødegaard slå gjennom som guttunge – men bare litt, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om Nypan etter hjemmekampen mot Hearts i Conference League-kvaliken.



Pappa Arne gjør imidlertid sitt for å tone det hele litt ned.

– Jeg tror at det er veldig viktig å tenke at Sverre er Sverre. Martin Ødegaard er noe helt annet, så den sammenligningen ønsker vi ikke å legge så mye mer i.

Agent-kampen

Men at interessen for Sverre Nypan har skutt i taket det siste året er det vanskelig å komme unna.

Det har også fatter´n fått kjenne på kroppen. Arne, som stadig fungerer som rådgiver og agent for sønnen, har nemlig blitt nedringt av interessenter, agenter og klubber verden over.

– Jeg bestemmer når han får flytte hjemmefra, humrer Arne, før han fortsetter noe mer alvorlig:

MASSIV INTERESSE: Pappa Arne Nypan kan fortelle at han får henvendelser fra Sverre-interessenter fra over hele verden. Foto: Per-Atle Karlsen

– Vi tar én dag av gangen. Det som gjelder er egentlig bare å jobbe hardt, tenke litt langsiktig og ha litt is i magen. Det tror jeg er kjempelurt i fotball, som det er på mange andre områder i livet.

Duoen kan fortelle om agenter fra hele verden som ønsker å representere Sverre.

Nå avslører de at det nærmer seg en agent-avgjørelse.

HAR LITT Å VELGE I: Når Sverre Nypan skal velge sin kommende agent, kan han plukke fra øverste hylle. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det har vært veldig viktig for oss å ta ting ned, som jeg har sagt til alle sammen, det å ikke blåse opp ting altfor tidlig. Det er klart at det skjer veldig fort i fotballen og på et eller annet tidspunkt må vi ta et valg. Det valget tror jeg er nært forestående, sier Arne og legger til:



– Vi kan velge mellom de aller, aller beste. Vi snakker om agenter helt i toppsjiktet



Ifølge TV 2s opplysninger er det allerede bestemt at Nypans kommende agent befinner seg utenfor Norges landegrenser og at vedkommende representerer noen av verdens beste fotballspillere.

NYPANS NYE AGENT? Erling Braut Haalands agent Rafaela Pimenta kan fort være blant alternativene når Sverre Nypan skal velge sin agent. Foto: LaPresse

Med det kan det bare spekuleres i navn som Erling Braut Haalands agent Rafaela Pimenta og portugisiske Jorge Mendes, som blant annet representerer Cristiano Ronaldo.

– Jeg prøver jo å tenke minst mulig på det, men man tenker jo automatisk litt på det, selvfølgelig. Jeg synes bare det er artig. Jeg får jo selvtillit og motivasjon til å fortsette å jobbe hardt. Det er egentlig bare positivt, sier hovedpersonen selv om interessen.



– Ingen grunn til å dra

At Sverre Nypan setter sin signatur på en agentavtale, betyr imidlertid ikke at unggutten har noen plan om å forlate Lerkendal med det første.

BLIR PÅ LERKENDAL: Til tross for økende interesse, har ikke Sverre noen planer om å forlate Trondheim og Lerkendal med det første. Foto: Per-Atle Karlsen

Selv sier gutten, som har kontrakt med Rosenborg ut 2025, følgende om sin egen fremtid:

– Det er åpenbart at det er en guttedrøm å spille i utlandet, det er det jo, men akkurat nå, med måten jeg har tatt steg på her i Rosenborg og jeg koser meg hver dag, så ser jeg ingen grunn til å dra fra Rosenborg nå, sier han.



I tillegg har RBK-spilleren fortsatt skolegang som skal fullføres. I alle fall om pappa Arne får viljen sin.

IS I MAGEN: Arne Nypan fungerer stadig som sønnens rådgiver og agent, men avslører at tiden snart er moden for å la andre ta seg av agentansvaret. Foto: Per-Atle Karlsen

– At du har fått med deg det grunnleggende på skolen tror jeg er kjempeviktig. Så tror jeg også det er lurt for Sverre å være i et annet miljø enn bare i en A-lagsgarderobe. Han skal jo formes som et menneske, i tillegg til at han er fotballspiller, så det har vært viktig for oss hele tiden, sier han og fortsetter:



– Akkurat som det er nå er det veldig mange argumenter for å være i Rosenborg, det er det ingen som helst tvil om. Han er fortsatt kun 16 år og har masse å lære enda. Jeg tror det gjelder å ha litt is i magen, være litt tålmodig og tenke litt langsiktig. Per i dag er Rosenborg det aller, aller beste alternativet.



Sverre selv nikker anerkjennende pappas kloke ord. Én dag reiser nok 16-åringen ut i den store verden, men enn så lenge nyter han livet hos favorittklubben på Lerkendal.

GLADMELDING: – Jeg ser ingen grunn til å dra fra Rosenborg nå, er den klare beskjeden fra Nypan. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er en klubb jeg har fulgt med hele livet og som jeg har stått veldig nær, så det å få spille på Lerkendal for dem er veldig, veldig stort. Det er vanskelig å si hvor lenge jeg blir, men akkurat nå er det veldig spennende det vi holder på med. Det er en ny trener og jeg har veldig troen på måten vi spiller på og måten vi prøver å spille på. Det er veldig artig å være her, avslutter trønderen.