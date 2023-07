Agenten krystallklar – dette sier Heltne Nilsen selv om Elfsborg-interessen

ETTERTRAKTET: Sivert Heltne Nilsen er ønsket i svenske Elfsborg. Her har kapteinen scoret på straffespark for Brann. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det drar seg til i kampen om Sivert Heltne Nilsen. Et langsiktig og lukrativt tilbud er det Brann må stå i mot.

Sivert Heltne Nilsens fremtid i Bergen og Brann er usikker. Årsaken er, som TV 2 meldte torsdag, at svenske Elfsborg har kommet med et bud på sin tidligere kaptein.

Heltne Nilsen selv er ordknapp om interessen når TV 2 møter ham på trening fredag.

– Jeg så at dere skrev det. Det er ikke noe jeg bruker hodet mitt på nå. Jeg prøver å holde fokus på banen og prestere best mulig for Brann.

– Er du orientert om interessen?

– Jeg fikk med meg at dere skrev det i går. Det var ganske nytt for meg også.

– Har du rukket å fundere noe over det?

– Jeg har folk som styrer det der, så det er veldig greit for meg å holde fokus på fotballen og prestere på søndag mot Molde.

– Du får ta en prat med ham som styrer det for meg. Jeg har veldig gode folk rundt meg som jobber med de tingene der.

Agenten med klar tale

Heltne Nilsens agent, Geir Morten Nilsen, vil ikke svare på om interessen er interessant for Branns hærfører.

– Det kan jeg ikke kommentere, svarer agenten til TV 2.

TV 2 vet at det svenske storlaget er villige til å legge en langsiktig og lukrativ avtale på bordet for å sikre seg Heltne Nilsens tjenester.

Brann har allerede solgt to sentrale spillere i David Møller Wolfe og Mathias Rasmussen. Nå er altså kapteinen i spill.

– Dette handler om Branns evne til å vise at de virkelig vil satse de neste årene, sier Geir Morten Nilsen til TV 2.



OPP TIL BRANN: Sivert Heltne Nilsens agent hevder det er opp til Brann å vise at de mener alvor fremover. Foto: Bjørnar Morønning

Etter det TV 2 erfarer havnet budet på Heltne Nilsen på Branns bord onsdag. På spørsmål om agent Nilsen har hørt noe konkret fra Brann om nevøens fremtid i rødt og hvitt, er svaret følgende:



– Jeg har ikke mottatt noe, svarer agenten.



– Venter dere på det?

– Denne saken ligger i Branns hender. Det er opp til Brann hvilken satsing de velger å gjøre, svarer Nilsen.



Brann-trener Eirik Horneland forstår hvorfor kapteinen hans er ettertraktet.

– Det er en del av fotballen. Det er mange spillere i Brann som er attraktive for andre klubber. Sånn jeg ser det, så har Sivert spilt sin beste fotball etter han returnerte til Brann. Han har scoret mye mål, levert gode kamper og vært med å bringe resultater til klubben. Da er en tydeligvis interessant for andre, sier Horneland til TV 2.



– Hva er sjansene for at han forlater klubben?

– Det er ikke mitt bord. Jeg har ingen peiling.



– Jeg håper selvfølgelig at Sivert ønsker å bli her, og bygger videre sammen med oss, sier Horneland som ikke vil kommentere agentens uttalelser.



Branns sportslige leder, Jimmi Nagel Jacobsen, har ikke besvart TV 2s forsøk på oppringning.

– Vil være katastrofe

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er veldig bekymret for Brann dersom Sivert Heltne Nilsen forlater klubben.

– Det er krise. Det vil være katastrofe, sier Amankwah, som mener at det vil etterlate seg et enormt hull i Brann dersom Heltne Nilsen drar.

TV 2 meldte i går at Elfsborg har vist interesse for 31-åringen, men Amankwah mener at det ville vært rart om Heltne Nilsen drar til den svenske klubben.

– Elfsborg er ikke noen gigantklubb i Europa. De er en god svensk klubb, som kjemper i toppen av tabellen der. Men det gjør Brann også, sier TV 2s fotballekspert.