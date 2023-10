Agent lokket med solferie for hele familien for å sikre seg Sverre Nypan (16)

Sverre Nypan (16) har vært ønsket av fotballagenter verden over. I et stort TV 2-intervju åpner pappa Arne opp om dragkampen om sønnens signatur, bisarre lokkemidler og den spesielle avtalen med Rafaela Pimenta.

– Når jeg sier «agent» til deg, hva er dine umiddelbare tanker?



– En som kaster rundt seg med superlativer om gutten din. Det er en stemme av en person man aldri har sett eller møtt før, en som ringer og som har full oversikt over gutten og store planer for hva som er riktig steg for han som person og fotballspiller, sier Arne Nypan til TV 2.



Allerede som 12-åring skulle Sverre Nypan og pappa Arne få en forsmak på hva suksess på fotballbanen kunne føre med seg.

Under en ungdomsturnering i København startet nemlig posisjoneringen blant fotballagentene – alle med ett mål for øye: Å få Sverre Nypan i sin portefølje.

ETTERTRAKTET: Allerede som da Sverre Nypan var 12 år gammel begynte agenter å legge ut følere. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det var første gang det kom bort agenter som var nysgjerrige på Sverre og som ville ha kontaktinformasjonen min. Så var det egentlig fra og med «Equinor» at de begynte å ringe og var aktive. Jeg stiller spørsmål til behovet, egentlig. Hvorfor skal en ung jente eller ung gutt på 13–14 år ha en agent? Jeg synes det er spesielt, forteller pappa Nypan.

Arne Nypan har de siste fem årene stått midt i det som har vært en intens dragkamp blant agenter for å sikre seg sønnens signatur.

STJERNEPAR: Et sted mellom 40 og 50 agenter har tatt kontakt med Arne Nypan for å sikre seg sønnens signatur. Foto: Per-Atle Karlsen

I dette intervjuet forteller han om telefonsamtalene, de bisarre lokkemidlene, agentenes spill og han avslører deler av samtalene med stjerneagent Rafaela Pimenta, som aldri har blitt delt tidligere.



– De bruker store ord om «litj-guten»



Med «Equinor» refererer RBK-profilens pappa til Equinors Talentleir, som er en samling i regi av NFF for å identifisere og kartlegge landets beste fotballtalenter mellom 12–16 år.



BEGYNNER TIDLIG: Agentene initierer gjerne til samtaler med unge spillere og deres foreldre lenge før de begynner på aldersbestemte landslag. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Det er ofte her agentene begynner sin sondering av det norske spillermarkedet.

– Altså, den inderlige motivasjonen for å absolutt representere en liten 13-åring, hvor kom den fra? Det syntes jeg virket litt rart. Men det her er ikke unikt for Sverre, dette er gjengangeren for alle, og det starter typisk når man er på Equinor-samling, sier Nypan, og fortsetter:



– Det er jo på en måte litt smigrende og de bruker store ord om «litj-guten». Det er klart at det er veldig lett å la seg bli revet med, men samtidig er det litt merkelig også, at man skal vise så stor motivasjon for en liten guttunge fra Nardo. Det er snodig.



NÆRT FORHOLD: Arne og Sverre står hverandre svært nært. Førstnevnte synes det er spesielt at så mange viser interesse for hans tenåring allerede nå. Foto: Per-Atle Karlsen

Posisjoneringskamp

Etter at Sverre Nypan slo igjennom som RBK-spiller som klubbens yngste debutant noensinne høsten 2022, har henvendelsene til pappa Arne skutt i taket.

– Alle har jo veldig god selvtillit. Det er jo selgere dette, så det er jo et salgsbudskap som de bruker. Enten de selger strøm, biler eller spillere, så har de jo drillet inn en salgspresentasjon, forklarer Nypan.



I løpet av det siste året har et sted mellom 40 og 50 agenter, både norske og utenlandske, gjort sitt for å overbevise familien Nypan om at nettopp deres selskap er det beste for deres 16-åring.

Arne beskriver det hele som en kamp det har blitt umulig for agentene å unngå.

– Enkelte innrømmer glatt at det at de tar kontakt altfor tidlig, men hvis ikke de gjør det, så er det noen andre som gjør det og da risikerer de at vi forsvinner. Man er på mange måter fanget i et lite spill, som resulterer i at man driver og underbyr hverandre, sier Nypan og legger til:

– Men bak ligger det en motivasjon som er litt spesiell, men som dukker opp fordi at fotballverdenen er så full av penger. Det får tilsynelatende fornuftige folk til å ta opp telefonen og ringe rundt til de her familiene, og være til dels offensiv i kommunikasjonen, for å si det på den måten.

Lokkemiddel

Selv har Arne holdt Sverre på utsiden av agent-kampen.

– Han skal ikke drive og bruke energi på den type ting, det mener jeg er total avsporing. Sverre er moden på mange måter, men samtidig må vi respektere at han er en ung gutt. Det er ikke alle vurderinger eller beslutninger han trenger å ta del i, sier Nypan senior.



Enkelte agenter har også tatt kontakt med Sverre selv; da har beskjeden vært at de først og fremst ringer for å komme i kontakt med fatter'n.

SKJERMET AV FATTER'N: Der pappa Arne har tatt seg av alle henvendelser, har Sverre holdt seg til fotballen. Foto: Per-Atle Karlsen

Noen agent-diskusjon mellom far og sønn rundt kjøkkenbordet har det allikevel ikke vært.

– Han har ikke møtt noen agenter, etablert noen relasjon til noen eller følt forpliktelser overfor noen. Vi har blitt invitert på turer til både histen og pisten, enten det var Monaco eller Cayman Island, men vi har sagt nei til det og Sverre har ikke vært kjent med det, sier Nypan.



Videre kan han fortelle om en verden som tidvis virker å være fri for hemninger.

– Vi ble jo lokket med helgetur til Karibien for hele familien. Det var en seriøs henvendelse, men slike ting kan ikke vi ta seriøst. For meg er det «no strings attached», så det kan du bare glemme. For meg har det vært veldig viktig å ikke skape en forpliktelse.

ALL INCLUSIVE? Arne Nypan kan fortelle at enkelte agenter lokket med solferie for hele familien for å sikre seg sønnens underskrift.

– Alle sier jo at det er helt uformelt og helt uforpliktende, men det er jo aldri det. Skal du være med på en tur til Karibien med hele familien og så sitte og si nei etterpå? «Takk for oss, det var hyggelig», liksom, ler Nypan.

Stjerneagenten sjokkerte

Etter mellom 40–50 kandidater, utallige telefonsamtaler og lovnader om Karibien-tur var det til slutt én som skilte seg ut i mengden – eller nærmere bestemt ei – Rafaela Pimenta.

Det første møtet med stjerneagenten – som også huser Erling Braut Haaland i stallen sin – ble et møte Arne Nypan neppe glemmer med det første.

«ET HELT ANNET NIVÅ»: Arne Nypan lot seg overraske av stjerneagent Rafaela Pimenta. Foto: LaPresse

– Jeg merket med en gang at det her var noe som var på et helt annet nivå. Det var liksom ikke en agent jeg snakket med. Hun var opptatt av helt andre ting og var jo mer langsiktig enn meg. Det er faen meg godt gjort, ler han.

Deretter gjenforteller han noe av det Pimenta sa i deres første møte:

– «Her skal dere tenke langsiktig. Han skal være ungdom så lenge som mulig. Du må love meg at han bruker nok tid sammen med kompisene sine ved siden av A-lagsgarderoben, at han har normale utfordringer og at om han får til to-tre fag på skolen, så skal han gjøre det. Erling dro ikke ut før han var 18 år, jeg tror det er kjempelurt å være tålmodig her».



STJERNEAGENTENS MELDING: Pimentas klare beskjed til Arne Nypan var at sønnen «skal være ungdom så lenge som mulig». Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg ble overrasket. Det er veldig lett å bli revet med i en karusell av utålmodighet. Det å ha noen som faktisk er med og støtter deg i det å tenke langsiktig … det har hun gjort, og det tror jeg med fordel mange andre også kan gjøre.



Spesiell avtale

Etter flere møter og personlige middager med både Pimenta og hennes samarbeidspartner Maxwell, ble Arne overbevist.

Sverre visste ingenting om farens kontakt med Pimenta på dette tidspunktet. En kveld ble det så tema rundt middagsbordet.

– Jeg sa at jeg hadde møtt noen som jeg kanskje ville anbefale at vi velger som agent. Han googlet henne. Da fant han ut hvem hun hadde som spillere. sa han: «Ja, det hørtes kult ut. Hun tar vi». Det var ikke mer gjennomtenkt enn som så. Kan Erling Braut Haaland, så kan jeg, humrer Nypan.



ERLING OG SVERRE: Etter et raskt google-søk landet Sverre Nypan på at han gjerne ville ha samme agent som selveste Erling Braut Haaland. Foto: ED SYKES

Da Mino Raiola gikk bort i april 2022, arvet Pimenta, som Raiolas høyre hånd, en klientliste som besto av flere av verdens beste fotballspillere.

Nypan kan nå avsløre stjerneagentens helt spesielle fremgangsmåte. Der de aller fleste agenter inngår representasjonsavtaler med sine spillere, opererer nemlig Pimenta på en helt annen måte.

– Hun har ingen kontrakter med spillerne. Hun representerer spillerne og vil gjerne ha dem i sin portefølje, men det tidspunktet de ikke ønsker at hun skal være agent, er det bare å gå. Det er ingen forpliktelser, forklarer Nypan.

– Det er jo kun de beste som kan operere sånn, fordi hun vet at de aller fleste spillerne er fornøyde med henne.

Lover milliondryss til RBK

Selv om Sverre Nypan nå representeres av en av verdens mektigste fotballpersonligheter, er pappa Arne tydelig på at Rosenborg fortsatt er det beste stedet å være for stortalentet.

– Det var ikke derfor vi valgte Rafaela. Det var jo fordi at det var veldig mange henvendelser. Jeg måtte ha noen å henvise de henvendelsene til, sier Nypan.



BLIR I TRONDHEIM: Selv om agentsagaen nå har fått sin konklusjon, har ikke Sverre Nypan noen planer om å forlate Rosenborg med det første. Foto: Ole Martin Wold

I september signerte trøndernes gullkalv en ny treårskontrakt på Lerkendal.

Nypan senior er også tydelig på at både han, Sverre og Pimenta er opptatt av at RBK skal sitte igjen med noe den dagen sønnen tar steget ut av Norge.

– Senest for kort tid siden så sa hun «I am the queen of transfer clauses» og så flirte hun, ler Nypan, før han fortsetter:

– Hun har fått med seg det jeg sier om at vi ønsker å legge igjen mye verdier i klubben, og hun sier at det skal de hjelpe oss med. Jeg ble nesten litt overrasket over at hun har «catchet» det forholdet vi har til Rosenborg. Hun har hatt veldig respekt for det.



«Jævla stabukk»



Med noen intense og innholdsrike år bak seg, ser pappa Nypan nå fram til en noe roligere tilværelse – selv om han fortsatt skal være sønnens rådgiver.

– Jeg er faren, og jobben min er å ta vare på familien og Sverre. Selv om vi har valgt agent, så vil jeg fortsatt være en del av det samarbeidet. Det handler rett og slett om å legge til rette for Sverre så mye som mulig, nettopp fordi at jeg er far.

– Er du glad du er ferdig med agentbiten?

– Jeg har ikke ville vært det foruten. Det er et resultat av at Sverre har gjort det bra på fotballbanen, alternativet er jo verre, og så er det en artig erfaring. Det er mange artige samtaler, sier han og fortsetter:

– Jeg må jo si «nei, nei, nei» og så blir jeg oppfattet som en stabukk og en tverrpeis. Det har gått rykter, vet du. «Jeg vet jo at du er en jævla stabukk, men vi må prøve oss». Det er et par stykker som har sagt at de ikke ville ha tilgitt seg selv om de ikke hadde tatt en telefon til meg, ler Nypan.

TAR DET MED ET SMIL: Til tross for noen bisarre henvendelser, kan Arne Nypan se tilbake på flere morsomme samtaler det siste året. Foto: Per-Atle Karlsen

– Hva tenker du er viktig for foreldre som opplever eller skal oppleve det samme som dere har vært igjennom?

– Ha is i magen. Si til deg selv at «takk for en hyggelig samtale», men ikke gjør noen forpliktelser for tidlig. Ha fokus på hverdagen og på prestasjoner, så kommer agenten på det tidspunktet det er riktig. Det tidspunktet er når man skal forlate Norge, avslutter Nypan.