Ærlig Rekdal: – Dette er en kjempeutfordring

Fem avslutninger på mål og tre scoringer er status for Rosenborg etter tre spilte serierunder i Eliteserien.

Etter 1-1 hjemme mot Sandefjord forrige søndag ble Kjetil Rekdals mannskap pepet ut av Lerkendal av sine egne.

– At vi ikke har vært gode nok offensivt i sesongstarten, vi har scoret tre mål på tre kamper, den er jeg med på. Og det at vi spiller en dårlig kamp mot Sandefjord og får pryl, det må vi leve med. Det er ingen her som synes det er urettferdig, feil eller noe som helst, sier Kjetil Rekdal til TV 2.



54-åringen har brukt dagene etter Sandefjord-skuffelsen til å evaluere. Laguttak, formasjon og angrepsfotball er blant stikkordene som går igjen på Brakka.

– Vi er veldig klare over at der er vi ikke godt nok samkjørt. Så vil enkelte selvfølgelig mene at det er planløst og det ene med det andre, men det blir bare usaklig å gnage om det. At vi ikke får det til, det skal jeg være med på. At vi skaper for lite sjanser og ikke får til rytmen i det offensive spillet, det er helt greit. Jeg skal være med på det, sier Rekdal, før å han fortsetter etter en liten tenkepause:

– Men å begynne å snakke om at vi ikke har noen plan og ditt og datt... du scorer ikke 69 mål og vinner tolv av 15 hjemmekamper, en av RBK-historiens beste hjemmesesonger, uten å ha en plan. Det å begynne å snakke om at vi ikke har en plan blir bare dumt.

Formasjons-spørsmålet

Men denne sesongen har ikke Rekdals plan slått ut i full blomst.

I de tre første kampene har RBK-sjefen rullert på både lag og formasjon, noe som har skapt debatt i miljøet rundt Lerkendal.

I Molde lyktes trønderne brukbart i 3-4-3, før de mot Sandefjord startet i 3-5-2, før de så la om til 3-4-3 i andre omgang.

– Vi fikk bedre rytme i 3-4-3. Det som skjedde i andreomgang var at vi ble mer rettvendt, vi kom oss mer inn i mellomrommet og vi fikk spilt lengre angrep, sier Rekdal, før han forklarer valget om å gå ut i 3-5-2:



FRUSTRASJON: Fortvilelsen var enkel å spore hos RBK-spillerne søndag kveld. Foto: Jan Kåre Ness

– I utgangspunktet skal jo 3-5-2 på hjemmebane, der du har en plan om å føre kampen, gi et massivt trykk. Det er to vingbacker, to indreløpere og to spisser som beleirer området rundt sekstenmeteren til motstander, så flytter du en sidestopper opp på ballside. Kanskje til og med ankret er med inn i boks, alt etter som hvor massivt presset er. Vi scoret mange mål i fjor med sju-åtte mann i og rundt sekstenmeteren. Vi klarer ikke å komme oss dit i like stor grad nå. Da ser det selvfølgelig stakkato og urytmisk ut, det ser vi også.

– Men dere gjør jo en god kamp i Molde i 3-4-3. Kan det at dere endrer formasjon i neste kamp føre med seg en usikkerhet i spillergruppen?

– Det kan være, men nå har vi spilt tre kamper. Det er ikke sånn at vi driver og hiver rundt fra helg til helg. Det er noe vi diskuterer hver eneste dag med spillergruppa. Dette er legitime spørsmål og vi stiller oss de samme spørsmålene selv hver eneste uke, men det er klart at du har en tropp med spillere rundt 20 år, noen litt over og noen litt under. Skal de ta steg er det klart at de må på banen jevnt og trutt, sier Rekdal og legger til:

– Du blir i alle fall ikke bedre av å spille 3. divisjons-kamper eller å sitte på benken å se på kamper i Eliteserien. Da utvikler du deg ikke, sier Rekdal.



– En kjempeutfordring

Og der kommer Rekdal til det som på mange måter virker å være sakens kjerne for hans del.

– Utfordringen i år er at du kommer inn i et kampprogram med midtukekamper som er intenst. Hvis du da skal begynne å rullere på laget og ha folk som ikke har spilt på én måned eller fem-seks uker, så er det på en måte vanskelig å få de til å holde på det nivået eller være på det nivået som det minimum kreves, sier Rekdal og fortsetter:

– Skal du utvikle spillere er du nødt til å rullere. Dette er en kjempeutfordring. Så er det noe som passer bedre til det ene enn til det andre. Vi har en del utfordringer som kanskje ikke kommer ut i offentligheten, kan du si. Det er lett å si «spill med han, spill med han», men da må du sjekke ut og informere deg om hvilken tilstand vedkommende er i.

Rekdal minner så om at hans RBK-tropp, med en snittalder på rett over 22 år, er blant de yngste i Eliteserien.

UNG TROPP: 16 år gamle Sverre Nypan er én av flere tenåringer i RBKs A-stall. Foto: Ole Martin Wold

– Det å forvente at gutter på 20 år skal briljere på Lerkendal før de knyter igjen skoene sine, det blir naivt. De kommer til å gjøre det, men du må gi dem den tryggheten, tilliten og den jobben relasjonsmessig over lengre tid, før dette sitter sammen, forklarer Rekdal.



– Jeg har sagt det siden jeg kom, vi er et uferdig lag med en ung gruppe, som skal åpne seg opp. Det å gå ut å ta ansvar, det å kreve ting fra hverandre og det å sette standarden underveis. Altså det å kreve og det å ha det gøy, og på den måten klare å få kvaliteten til å bli høy nok.

– Propaganda



RBK-sjefen er uansett tydelig på at hans mannskap må ha resultater i takt med at spillerne utvikler seg.

Han er allikevel ikke i tvil om at Rosenborg vil klare sine langsiktige mål.

– For meg er det enkelte som driver med propaganda og prøver å framtvinge narrativ hele tiden. De lever ikke i nuet. Vi som driver med dette lever i nuet. Vi står der vi står, og vi skal jobbe oss oppover i kvalitet. Det gjorde vi i fjor og det er vi veldig klare over at vi må gjøre i år, akkurat det samme, sier Rekdal bestemt, før han fortsetter:



– Det er ikke bare å trykke ned en knapp å si «gjør sånn eller sånn», og så blir Rosenborg bedre enn Bodø/Glimt. Den formelen finnes ikke på én dag. Over tid tror jeg vi skal klare å ta igjen Bodø/Glimt og komme oss forbi dem, det er det store målet. Vi har gjort noen store justeringer i spillerstallen, med en del heftige salg, som gjør at vi må bygge litt på nytt. Det tar litt tid, det.

Skal vi bedømme ut fra RBKs treninger denne uken lukter det 3-4-3 mot Odd på søndag. Nå hinter Rekdal til at trønderne i større grad vil holde seg til én formasjon i tiden som venter.

– Ja, det kan godt hende, sier Rekdal, før han slenger inn en Nils Arne Eggen-referanse:

– Hva var det han sa, han store guruen? De kampene som er spilt er ferdig, de får du ikke gjort noe med. Det er de som kommer du kan gjøre noe med. Det var vel det Nils Arne sa og det er helt rett.