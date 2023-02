Advarte datteren om Molde-flammen: – Den eneste gangen jeg har stilt det spørsmålet

Han ene spiller i Molde, mens han andre er hovedtrener hos erkerival Rosenborg. Felles for Kristoffer Haugen og Kjetil Rekdal er at de elsker Sofie!

SVIGERS: Molde-spiller Kristoffer Haugen hadde nok aldri sett for seg at svigerfar en gang skulle hete Kjetil Rekdal. Foto: Lage Ask / TV 2

En sannhet som ifølge mange trøndere og moldensere er opplest og vedtatt, er at Molde og Rosenborg ikke hører sammen.

Erkerivalene har de siste årene knivet om hegemoniet i norsk fotball både på og utenfor banen, men selv blant hatoppgjør, syrlige stikk og rivalisering er det én ting som stadig er størst av alt: Kjærligheten.

Den har nemlig ført Molde og Rosenborg sammen.

– Han ser litt mer skremmende ut fra utsiden enn det han egentlig er. Det fant jeg heldigvis ut i ettertid.

«Kjetil Rekdal» gir spillerne en skyllebøtte

Det sier Moldes venstreback Kristoffer Haugen til TV 2. Lite visste han om at et uskyldig tindersveip skulle føre til at han fem år senere stiller til intervju med TV 2 sammen med RBK-trener, og svigerfar, Kjetil Rekdal.

– Jeg visste det ikke første gang jeg så henne, men jeg fant det ganske kjapt ut etter hvert da jeg gjorde litt mer «research», men jeg ble ikke skremt av det, sier Haugen og fortsetter:

– Han er ikke like streng og sånt som du ser i intervju. Han er egentlig ganske soft. Det er mye tull og faenskap hele tiden, så jeg har fått et helt annet inntrykk av haM etter jeg ble kjent med han.

Alle elsker Sofie

For å finne starten på sviger-relasjonen mellom Rekdal og Haugen må vi tilbake til 2018. Etter å ha forlatt Viking og Stavanger til fordel for Molde, måtte Haugen naturligvis sjekke utvalget i Rosenes by.

Gjennom sjekkeappen Tinder kom han over Sofie Rekdal. Kjetil Rekdals datter.

– Jeg så et bilde av venninnen hennes og så var hun på et bilde sammen med henne. Så fant jeg henne gjennom det, sier Haugen, før Rekdal avbryter:

– Møtte henne i Storgata. Solsiden vet du, den er jo lengre enn hovedgata i Molde sentrum, ler RBK-sjefen, før Molde-backen kontrer:

– Men vi har fortsatt et bedre lag, da.

FYRER OPP: Verken Rekdal eller Haugen er redd for å sende stikk i motsatt retning. Foto: Lage Ask

At tonen mellom dem er god, er det liten tvil om. Da Haugen ble med med hjem til far Rekdal for første gang i 2018, var historien imidlertid en litt annen.

– Jeg tror faktisk det var da vi spilte borte mot Start i Kristiansand at jeg traff ham for første gang. Da vant vi vel mot dem, så han var nokså sur hele kvelden da vi skulle overnatte. Det ble ikke så mye snakk akkurat den gangen der.

– Jeg jagde dem i seng. «Gå og legg dere!», humrer Rekdal.

Advarte datteren

Historisk sett har Kjetil Rekdal lagt seg svært lite borti datterens kjærlighetsliv.

– De må få velge selv. Jeg tror de må skaffe seg erfaringer og opplevelser for å finne riktig vei i livet. Jeg tror det er det du lærer mest av. Jeg har aldri lagt noe bånd på ungene mine og sagt «det får du ikke lov til og det får du ikke lov til», forklarer Rekdal.

ADVARTE DATTEREN: Kjetil Rekdal gjorde noe han sjeldent gjør da han fikk høre om datteren Sofies nye flamme. Foto: Privat

Men da Haugen kom inn i bildet i 2018, gjorde RBK-treneren noe han aldri hadde gjort før.

– Jeg stilte vel egentlig bare spørsmålet: «er du sikker på at du vil gå all in på dette?». Det var den eneste gangen jeg har stilt det spørsmålet. Det har ikke noe med ham å gjøre, det har med yrket å gjøre. Man blir mye fra hverandre, så man må vite hva man går inn i. Men det har tydeligvis gått bra, det, sier Rekdal.

Svigerfar blir morfar

For såpass bra har det gått at paret venter sitt første barn i april. Da blir Rekdal morfar til ei lita jente.

– For det første så går det opp for deg at du har blitt ganske gammel og bestefar. Jeg visste jo at den dagen sannsynligvis kom til å komme, så det var en litt sånn «wow». På den andre siden er det også naturlig. Når man har vært i lag en stund og begynner å planlegge framtiden, så er barn en del av det, påpeker Rekdal.

VENTER BARN: I april blir det familieforøkning for familien Rekdal Haugen. Da venter nemlig ei lita jente. Foto: Privat

Men med termin 7. april kan det fort spøke for pappa Haugen. 10. april serieåpner den regjerende mesteren borte mot Tromsø.

Seks dager senere venter Rosenborg på Aker Stadion.

– Jeg håper hun kommer litt før termin. Det er vel bare tre dager før første seriekamp, så hvis hun ikke har kommet før det så blir det vel fort vanskelig å ta turen opp der. Jeg gleder meg til det. Så får vi håpe at hun kommer før seriestart sånn at jeg i alle fall slipper å gå glipp av den Rosenborg-kampen, humrer Haugen.

Familiekampen

Allerede i runde to venter altså Molde-Rosenborg på Aker Stadion. For Rekdal og Haugen handler den kampen både om tre viktige poeng, samt å havne på riktige side av bordet under den påfølgende familiemiddagen.

– Det er han som melder mest, og så kommer jeg med noen stygge stikk imens, sier Haugen, før Rekdal fortsetter:

– Sofie er sjokkert. «Pappa, det kan du ikke si». Det tror jeg vi er vant til i det miljøet vi går i, ler 54-åringen, før han fortsetter noe mer alvorlig:

– Følelsesmessig så betyr det selvfølgelig mye mer enn en vanlig kamp. Det er klart at når trener en fotballklubb så identifiserer du deg fullt og helt med den. Jeg er jo nå en pro-rosenborger på alle mulige måter, med hud og hår. Du vil jo gi supporterne som heier på oss, de ansatte og spillerne, en seier mot en erkefiende, som kanskje betyr litt mer.

KLAR TIL KAMP: Alle familiære følelser legges til side når Haugens Molde og Rekdals Rosenborg skal kjempe om edelt metall kommende sesong. Foto: Lage Ask

Men Haugen har på sin side ingen planer om å dele ut noen familie-fordeler når svigerfar kommer på besøk til Aker Stadion i midten av april.

– Jeg er jo oppvokst med folk i Stavanger, de liker ikke Rosenborg de heller. Jeg har fått inn det rivaleriet den veien også, og nå er det jo enda mer når jeg er i Molde. Det er klart at de kampene der betyr jo litt ekstra mye. Når Kjetil er der i tillegg gjør det bare litt ekstra godt å vinne, gliser Molde-spilleren.

– Tror du Kjetil noen gang seriemester med Rosenborg?

– Ikke så lenge jeg spiller i Molde, sier Haugen, mens Rekdal bryter ut i latter.

Det de begge uansett er enig i, er at seriemesteren 2023 spiller på Aker Stadion 16. april. Så får tiden vise hvem som kommer til å kose seg mest i de kommende familieselskapene.