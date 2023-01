Advares: – En stor fare

Budsjettet for 2023 er enda ikke vedtatt, men allerede i januar kan Tore Bjørseth Berdal konstatere at det blir grønne tall i hans første hele år som daglig leder i Rosenborg Ballklubb.

Alt takket være en danske med navn Casper Tengstedt.

– Det er veldig artig og gir trygghet for å greie å bygge Rosenborg tilbake til toppen. Det er det viktigste. Vi skal utnytte den muligheten vi har fått her godt, sier Berdal til TV 2.

Ifølge TV 2s opplysninger ble Tengstedt solgt for en totalpakke på nærmere 120 millioner kroner.

Etter det TV 2 kjenner til utgjør salget av Tengstedt nesten halvparten av 2023-budsjettet, som for øvrig enda ikke er vedtatt.

Det kommer godt med etter flere år med blodrøde tall og en likviditet som krympet med årene, innrømmer Berdal.

– Den økonomiske situasjonen til Rosenborg inn i 2023 var solid, men det er likviditeten som alltids er utfordringen i en fotballklubb. Likviditetsmessig har det vært utfordrende den siste tiden, men det er ikke noen tvil om at Rosenborg er en klubb som har store verdier, men mye av det er bunnet opp i eiendom.

Eksempelvis gikk trønderklubben 39 millioner i minus i 2021. For 2022 budsjetterte klubben med 11 millioner i minus.

DAGLIG LEDER: Tore Bjørseth Berdal. Foto: Frank Leirvik / TV 2

Nye tider

– Rosenborg har vært preget av store underskudd i flere år. Det sier seg selv at det ikke går an å holde på slik veldig lenge. Man har i lang tid brukt veldig mye penger - som ikke er bærekraftig uten Europa-spill.

Det sier Birger Løfaldli, sportskommentator i Adresseavisen. Han følger Rosenborg tett gjennom regionavisen.

KJENNER RBK GODT: Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, her i diskusjon med TV 2s langrennsekspert Petter Northug. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Løfaldli mener salget gir et kjærkomment pusterom for trønderne, og er spent på hvordan klubben kommer til å forvalte pengene.

– Jeg håper ikke RBK ser på det som en hvilepute. Det er fort gjort å bruke for mye penger, det fins det nok eksempler av, sier han.

Og legger til:

– Det er slutt på den tida der Rosenborg kan kjøpe de beste og dyreste spillerne, som på 90-tallet. Nå må man hente spillere i utvikling, kjøpe billig og selge dyrt - akkurat som Casper Tengstedt.

Og akkurat i det segmentet befinner det finske stortalentet, Agon Sadiku, seg.

19-åringen er etter det TV 2 erfarer høyt oppe på ønskelista til Kjetil Rekdal.

– Kan bli en stor fare

Der de andre storklubbene Bodø/Glimt og Molde har bladd opp tosifret beløp for nye spillere, varsler RBK-ledelsen langt ifra noen kjøpefest på Brakka fremover.

– Det finnes som sagt litt mer rom til å gjøre noe, men det blir ingen kjøpefest. Vi skal være fornuftige. Det handler om å gjøre en god og skikkelig jobb. Gjør man det, kan det faktisk skille noen millioner som man slipper å betale ekstra, sier Micke Dorsin.

Overgangsvinduet stenger 31. mars.

Adresseavisens sportskommentator følger spent med på avgjørelsene til de som styrer trønderklubben.

– At fansen får store forventninger til nye, dyre kjøp kan bli en stor fare. Fansen håper på nye stjerner med rask suksess. Tar klubben kloke, langsiktige valg, styrker det klubben på sikt, sier Løfaldli.

– Det er klart at salget av Casper muliggjør at vi kan gjøre noen spillerkjøp, det gjør det, men jeg tror det er viktig at vi er smarte med pengene og at vi fortsetter med den modellen vi har troen på, sier Berdal.

