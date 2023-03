Advarer ny Rosenborg-spiss: – Folk begynner å snakke

Nå har spissen et ønske om å score så mange mål som mulig og kan se seg selv som en potensiell toppscorer i Eliteserien. TV 2s fotballekspert mener at han må score i første kamp, om ikke begynner folk å snakke.

Etter at det ble kjent at Ole Sæter er ute til midten av mai som følge av en muskelskade har Rosenborg vært på utkikk etter en ny spiller.

Fredag kveld ble det offentliggjort at RBK har signert den finske U21-landslagspilleren Agon Sadiku. Det melder klubben selv på Twitter.

Sadiku kom til Værnes fredag ettermiddag og reiste rett til Lerkendal for medisinsk test.

Sadiku er godt fornøyd med å signere for Trondheims-klubben.

– Det føles veldig bra. Det blir bra å få nye farger og komme til det beste laget i Norge, sier han til TV 2.

Interessen startet for ett år siden

Han forteller at interessen fra RBK startet allerede for ett år siden.

– Jeg fikk høre at de var interessert og så på meg. I går startet det å bli mer konkret og i dag er jeg her, sier han.

Det var ikke et vanskelig valg for finnen å takke ja til Rosenborg.

– Jeg liker måten de spiller på og hvordan de jobber med at spillerne skal bli bedre. De har mentaliteten og vil vinne. Det er en stor klubb. Det var en enkel beslutning, sier han.

Han beskriver seg selv som en aggressiv spiss med et ønske om å score mange mål.

– Jeg kan være en potensiell toppscorer, ja, sier han.

PÅ VÆRNES: Agon Sadiku ankom Værnes fredag ettermiddag. Foto: Per-Atle Karlsen

– Kjøret er i gang

Under TV 2 Deadline Day- sending ble Sadiku-overgangen selvsagt et samtaletema.

– Håper for dere del at han slår til med en gang. Jeg håper han er i form, for det er ikke bare bare å komme dit, rett inn i en serie start uten å være i form, sier Stabæk-spiller Mushaga Bakenga, som spilte for Rosenborg mellom 2007 og 2009.

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, er klar på at finnen ikke kan vente lenge med scoringene.

– Det er brutalt. Det er ikke mer enn 90 minutter i første kampen uten mål før folk begynner å snakke.

Han fortsetter:

– Nei, bommer vi her. Det er ikke dette vi hadde håpet på. Han er ikke Tengset, så er kjøret i gang. Jeg håper for hans del at han får kjøret i gang.

ADVARER: Tidligere Rosenborg-spiller Mushaga Bakenga og TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener Sadiku ikke burde vente med målene. Foto: Skjermdump TV 2s Deadline Day-sending

Ukjent tilknytting til Trondheim

Sadiku har hatt kontakt med landsmannen Santeri Väänän som kom til klubben i desember.

– Det er en veldig god venn av meg og har gjort det mye lettere for meg å komme hit. Vi har snakket om hvordan byen er, hvordan det er å bo her og hvordan lagkameratene er, sier han.

20-åringen har aldri vært i Trondheim før, men har en ukjent tilknytting til byen.

– Faren min bodde her for mange år siden, men nå bor han i Helsinki.

Ifølge de siste opplysningene til TV 2 betaler RBK omlag sju millioner kroner for spissen umiddelbart. Med klausuler kan totalpakken ende på rundt ni millioner kroner.

— Vet hva vi får

Sportslig leder Mikael Dorsin kan bekrefte at de har fulgt Sadiku en god stund.

– Det har jo vært noen spekulasjoner om dette og det stemmer jo for så vidt også. Jeg er veldig glad for at det gikk i havn nå, sier han til TV 2.

Om tidspunktet for å hente han er riktig er han mer usikker på.

– Det kan hende vi burde hentet han tidligere eller vente til neste sommer, men det var nå det gikk og vi er glade for at det løste seg, sier han.

Dorsin er trygge på hvilken spiller de har hentet.

– Vi vet hva vi får.

TV 2 møter han på vei mot bilen utenfor Lerkendal, men han er ikke helt ferdig for dagen. Og påskeferie skal han ikke ta.

– Det er litt papirarbeid som gjenstår. No begynner serien og det er gleder jeg meg veldig til. Det har vært en lang pre-sesong. Det blir godt at vi kan stenge overgangsvinduet og fokusere mot sesongstart, sier han.

