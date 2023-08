Advarer før Hearts-møte: – En myte

Torsdag kveld spiller Rosenborg den første av to kamper i den 3. kvalifiseringsrunden til Conference League mot skotske Hearts.

Evner trønderne å beseire Hearts over to oppgjør, venter greske PAOK eller kroatiske Hajduk Split.

– Å spille i Europa er et av hovedmålene til denne klubben. Vi vil kvalifisere oss for Europa, men vi vil også spille der og vise oss frem. Dette er en sjanse for oss til å få den erfaringen, som igjen gir oss muligheten til å kvalifisere oss for et gruppespill senere, sier Maalen, som innrømmer at de potensielle playoff-motstanderne er bedre enn fryktet.

– Jeg tenker ikke så mye på det, men ja, kanskje var det noen lag som var sterkere enn de vi kan møte. Men vi kan ikke fokusere for mye på det nå. Gjør vi det, så kommer vi til å tape i morgen, mener Rosenborgs vikartrener.

TELLER NED: Det nærmer seg en ny kvalifiseringsrunde til Europa Conference League for Svein Maalen og Rosenborg. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Før en eventuell playoff venter uansett Hearts, et lag som endte på 4. plass i den skotske toppdivisjonen forrige sesong.

Der RBKs forrige Europa-motstander, Crusaders, var av det fysiske slaget, spår Maalen en annerledes kamp mot gjengen fra Skottland.

RBK-sjefen mener nemlig at skottsk fotball ikke er så fysisk som det en gang var.

– Jeg tror det er en liten myte, sier Maalen og fortsetter:

– Hearts er et veldig godt fotballag. Min mening er at de liker å spille fotball langs bakken. De er smarte i kombinasjonsspillet og de spiller gjennom midtbanen for å komme framover. Ja, de er fysiske og sterke, og de kan være tøffe i duellene, men jeg tror vi får en fotballkamp som foregår langs bakken.

Den fotballkampen må RBK muligens spille uten sin fungerende kaptein Erlend Dahl Reitan.

25-åringen pådro seg en ankelskade mot Haugesund, og måtte derfor observere onsdagens økt fra sidelinjen.

USIKKER: Erlend Dahl Reitan, som har fungert som RBK-kaptein i Markus Henriksens fravær, er usikker på om han blir klar til torsdagens batalje mot Hearts. Foto: Jan Kåre Ness

– Jeg har en fot som krangler litt, og så la vi en plan ganske rett etter kampen mot Haugesund om at vi gjør det sånn og så ser vi hvordan det er på torsdag. Det skal være vondt for at jeg ikke spiller, men vi får se. Det er fortsatt 30 timer, så mye kan skje, sier Reitan til TV 2.

Trønderne jakter nå sitt første europeiske gruppespill siden 2019, en oppgave spillerne selv møter med optimisme.

VIL TILBAKE: Det har gått fire år siden sist RBK og André Hansen var i et europeisk gruppespill. Foto: Ole Martin Wold

– Det er alltid tøft å komme seg inn i et europeisk gruppespill. Du skal ha med deg litt flaks og så må du ofte makse prestasjonen. Jeg håper i alle fall vi kan ta ett steg videre, og så møter vi mest sannsynlig et enda bedre lag i playoff. Vi får se, det blir artig, sier André Hansen.

– Nå skal vi først ta Hearts, som blir tøft nok, men det er fortsatt mulig og vi har lov til å drømme om det. Det er mulig og vi får inspirere oss litt av laget fra Færøyene, avslutter Reitan.