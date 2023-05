Aalesund-krisen fortsetter: – Jeg ber om ro, men det er ikke sikkert jeg får det

BUNN: Aalesund kriget lenge, men Molde var best den siste halvtimen. Dermed gikk Lars Arne Nilsens menn på nok et tap. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde – Aalesund 3-0 (0-0)

Romsdal mot Sunnmøre. Aalesund mot Molde, og bunnlag mot bunnlag. Etter fem kamper står Lars Arne Nilsen og Aalesund fortsatt uten poeng og mål hittil i år.

– Jeg er fullstendig klar over at null poeng på fem kamper er skummelt, men vi er på stigende kurs, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen etter kampen.



Også Molde var under høyt press før oppgjøret.

Det var lenge stillingskrig mellom lagene, men tre Molde-mål i løpet av den siste halvtimen var det som skulle til for å innkassere årets første seier.

Med nok et tap har Nilsen forståelse for at hans trenerrolle er under diskusjon, men kommer med en tydelig beskjed.

– Det er mitt ansvar, så det må andre vurdere. Jeg håper folk ser at vi er på stigende kurs og at folk skjønner hvorfor vi ligger der vi ligger. Det vi gjør i dag er et tegn på at gutta er innstilt på å ta fighten, sier han.

Nå venter Haugesund på søndag.

– Vi skal slå Haugesund til helga. Jeg ber om ro, men det er ikke sikkert jeg får det, sier Nilsen.

GLEDE OG FORTVILELSE: Molde-spillerne jublet etter mål. Gjestene fra Sunnmøre forvtilt.e Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Har troa

– Er det sånn at du ser på Haugesund-kampen som en «leve eller dø»-kamp i hermetegn for en trenerrolle?

– Det er vanskelig for meg å si. Jeg må bare jobbe knallhardt med gutta og de jobber steinhardt for at vi skal snu dette her. Det kan godt hende det skjer noe, det er umulig for meg å vite hva som foregår. Jeg er i hvert fall veldig motivert og i dag er det ett skritt i rett retning. Jeg er klar over at Haugesund blir viktig, svarer Aafk-treneren.

GOD TRO: Lars Arne Nilsen sier han skal gjøre alt han kan i sin makt for å slå tilbake mot Haugesund i neste serierunde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Aalesund holdt følge med den regjerende seriemesteren den første timen. Til tider viste sunnmøringene gode takter på kunstgresset på Aker Stadion.

– Vi spiller mot et godt lag. All ære til gutta i dag. Vi har muligheten til å ta den, men vi slår litt sprekker og klarer ikke stå helt ut, men hvis vi fortsetter slik vil vi ta poeng framover, forteller Nilsen.



Molde-trener Erling Moe var også fornøyd med dagens kamp.

– Det er godt. Vi er rimelig dominant, og da ser man viktigheten av å få luket bort store individuelle feil og ha en bedre balanse i laget, sier Moe.

SLITER: Både Erling Moes Molde og Lars Arne Nilsens Aalesund har fått en dårlig start på sesongen. Nå håper begge det vil snu. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Han vil likevel ikke ta helt av.

– Nei, jeg tror ikke vi skal ta av på grunn av dette. Vi skal være jordnære å fortsette å jobbe på, så blir det nok bedre etter hvert, sier Molde-treneren.

Treg start

Molde styrte store deler av spillet, men uten å skape de store målsjansene. Men Aalesund forsvarte seg bra bakover, og var inne i en fin periode rundt halvtimen spilt.

Aalesunds Kasper Lunding var et frisk pust i den første omgangen 23-åringen kom til en fin mulighet etter 25 minutter, men skuddet ble blokkert av Birk Risa.

UNDER PRESS: Aalesunds trener Lars Arne Nilsen i kampen mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Nærmest scoring var Sivert Mannsverk på overtid i den første omgangen, men en superredning av Sten Grytebust holdt Aalesund inne i kampen.

– Vi må bare fortsette. Dette er årsbeste av oss så langt. Vi tør å spille og angripe, sa en presset Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til TV 2 i pausen.

Løsnet

Stillingskrig var det også i starten av andre omgang, men så løsnet det for Molde.

57 minutter ut i kampen fant Ola Brynhildsen lagkamerat Martin Linnes ute til høyre. Han hamret ballen i mål og sendte Molde-supporterne til himmels.

– Endelig scorer Molde mål. Den trengte de. Vi ser hvor mye det betyr. Det er et herlig angrep, og endelig får de betalt, sier Morten Langli i TV 2s Målfest-studio.

Ni minutter senere doblet de blåkledde. Brynhildsen kriget seg til ballen og prøvde på en avslutning. Grytebust var på ball, men en Grødem på retur satte den i mål på andre forsøk.

– Endelig ser det ut som Molde får uttelling, sier Langli om det andre målet.

På tampen av kampen fikk Molde-straffe da Erling Knudtzon ble felt av Ole Erik Midtskogen i feltet.

Fra straffemerket var Mannsverk sikker, scoret 3-0 og satte spikeren i kista.