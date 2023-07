AaFKs nye trener med knallharde krav: – Du må nesten være litt autist

Se Aalesund-HamKam på TV 2 Play fredag fra klokken 18.45.

For 46-åringen har allerede gjort inntrykk på Sunnmøre.

– Det er mye treninger og lange treninger. Jeg tror nok en del her fikk litt sjokk, sier Aalesund-spiller Markus Karlsbakk til TV 2.



Han ble matchvinner og sørget for at Johnsen fikk en drømmestart som Aalesund-trener da Rosenborg ble slått 1-0 søndag.

I forkant innrømmet flere Aalesund-spillere at de var spente.

– Vi har fått kjenne på hvordan det er å være i kjelleren, sier Kristoffer Barmen.



Mot slutten lå flere Aalesund-spillere strødd rundt på banen, fullstendig utslitte. Da dommeren blåste av kunne Christian Johnsen stolt konstatere at spillerne ofret alt for å sikre klubben tre etterlengtede poeng i bunnstriden.

DRØMMESTART: Christian Johnsen åpnet AaFK-karrieren med å slå Rosenborg 1-0 på hjemmebane. Til venstre matchvinner Markus Karlsbakk. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Som trener er jeg nok ganske lidenskapelig og engasjert. Fotball betyr mye for meg og har gjort det hele livet, sier Johnsen og fortsetter med et slags billedlig eksempel på hvor mye det betyr for han:

– Du må nesten være litt autist for å bli en god fotballspiller, og det tror jeg du nesten må være for å bli en god fotballtrener også. Jeg tenderer nok litt mot det når det kommer til fotball, sier Eliteseriens ferskeste hovedtrener.

Stiller knallharde krav

Da han tok over etter Lars Arne Nilsen for vel tre uker siden, hadde han vært arbeidsledig siden han ikke ønsket å forlenge kontrakten sin med Raufoss etter fjorårets sesong.

I løpet av seks år der tok han klubben opp fra 2. divisjon og gjorde klubben til en stabil 1. divisjonsklubb med begrensede ressurser.¨

I Fotball-Norge har Johnsen fått et rykte på seg for å stille knallharde krav.

IMPONERTE: Med små ressurser fikk Christian Johnsen sving på Raufoss. Det gjorde han blant annet ved å hente unge spillere som tålte mye trening. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Hvis spillerne har store ambisjoner, og hvis du som klubb har store ambisjoner, så må du bare ta konsekvensen av det. Det er ikke noe mer enn det. Da må du ha høye standarder over tid, sier Christian Johnsen.



– Markus Karlsbakk tror enkelte Aalesund-spillere fikk sjokk den første uka?



– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke snakket så mye med dem om det. Vi har bare kjørt på, vi, sier Johnsen og gliser.

Han påpeker at spillerne har respondert bra.

– Så tenker jo jeg at det bare er normalt at moderne toppidrettsutøvere beveger seg et par ganger om dagen og gjerne tar i litt, sier Christian Johnsen.



Opptatt av detaljer

I løpet av hans første uke på Sunnmøre, kjørte han tre dobbeltøkter, forteller han. Johnsen er krystallklar på at han ønsker spillere i stallen som tåler mye trening.

I tillegg til vanlige fotball- og styrkeøkter, har Aalesund-spillerne vært i svømmehallen og løpt i bassenget under Johnsens ledelse.

– Vannjogging gir for eksempel mindre belastning. Jeg tror du må trene mye for å tåle å trene. Og du må gjerne stå i det litt over tid før du kommer deg over kneika. Når du har gjort det, så tror jeg du får mindre skader over tid også, sier Christian Johnsen.

I Aalesund er keeper Sten Grytebust spilleren som har mest internasjonal erfaring. Han virker ikke å ha stusset nevneverdig på trenerens regime.

Han påpeker i stedet andre kvaliteter hos Johnsen.

– Han er veldig detaljert. Han ser små detaljer som ikke vises så enkelt, analyserer Grytebust.

VIL HA LØPSKRAFT: Med offensiv 4-3-3-fotball håper Christian Johnsen å sjarmere sunnmøringene. Men for å spille hans fotball, kreves løpskraft. - Vi ønsker å stå høyt og gjenvinne ballen. Det krever stor forflytningsevne, sier Johnsen om hans spillestil. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

La opp som 26-åring

Detaljene har 46 år gamle Johnsen snappet opp gjennom et langt liv i fotballen.

Han spilte blant annet Eliteserie-fotball for Moss i 1998. Turen gikk deretter til Raufoss, der han i 2003 banket inn 17 mål i 1. divisjon.

Men karrieren ble ikke så lang og så suksessfull som han hadde håpet. Karrierepunktum ble satt som Örebro-spiller i Allsvenskan som 26-åring.



– Det var et stort tap. Det var stor sorg, minnes Johnsen om valget han måtte ta om å legge opp.



Han følte han nettopp hadde skjønt hva som virkelig måtte til for å lykkes som spiller.

MÅTTE LEGGE OPP: Christian Johnsen banket inn mål i ung alder, men som 26-åring gjorde skader at han måtte legge opp. Her fra en treningskamp med Örebro, der karrieren ble avsluttet. Foto: Björn Tilly / BILDBYRÅN

– Det handler om hvor mange detaljer du må sette sammen for å bli god. Hva du spiser, hvordan du tenker, søvn, mentale ting og trening. Det er alle detaljer på en måte. Det tar noen år før du skjønner alle de tingene, sier han.



Samtidig var det erfaringer han tok med seg inn i trenerutdannelsen på Idrettshøyskolen, der han også har jobbet som lærer.

På veien har han også studert markedsføring.

– Jeg tror det er viktig med en så stor ballast som mulig. Evnen til å tilegne seg læring, tror jeg er lurt også for fotballspillere. Jeg tror fotballspillere kan ha lurt av å studere og gjøre ting ved siden av fotballen, sier han.

Vil ta Aalesund til toppen



Siden han takket for seg i Raufoss, har Christian Johnsen koblet av og ladet batteriene.

Da AaFK slo på tråden, tente han til.

– Lysten på å trene en klubb med enda større forutsetninger for å være og bli en toppklubb, var det jeg ønsket meg. Jeg ønsket at det skulle ligge et potensiale der i min neste klubb, sier Johnsen.



I år har Aalesund slitt tungt i bunnen. Seieren mot Rosenborg løftet Aalesund opp en plass fra jumboplassen til fordel for HamKam.

Fredag møtes klubbene til bunnkamp.

Men på sikt har Christian Johnsen større ambisjoner med Aalesund.

– Jeg tror det er mulig å ta Aalesund mot toppen av norsk fotball, sier Aalesund-treneren.

Han presiserer at det kan ta tid.

– Ting tar tid og det vil sikkert ta noen år. Men samtidig vet man aldri, sier Christian Johnsen.

Og selv om Johnsen erkjenner at han stiller harde krav på banen, har han smilet på lur.

– Utenfor banen er jeg mer avslappet, sosial og en hyggelig fyr, sier han og gliser bredt.