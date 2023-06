AaFK-legende slutter på dagen: – Prosessen med meg har vært uærlig

Det bekreftet styreleder Gunnar Haagensen til TV 2 i forbindelse med at Christian Johnsen ble presentert som klubbens nye hovedtrener.

– Amund har valgt å si opp jobben sin, og det skjønner jeg. Han er en vinnerskalle og ble selvfølgelig skuffet da han ikke fikk jobben, sier Gunnar Haagensen.

Omtrent samtidig som Johnsen ankom Color Line stadion for å bli presentert som Aalesund-trener, pakket Skiri sakene sine og forlot stadion etter et rørende farvel med AaFK 2-spillerne som han i fjor trente opp til 2. divisjon.

I 2018 ble mannen som har opplevd «alt» i AaFK som spiller ansatt som toppspillerutvikler i klubben.

Nå slutter han hos sunnmøringene på dagen, slik også Sunnmørsposten har omtalt.

Tirsdag kveld tar Skiri bladet fra munnen.

– Grunnen til at jeg har valgt å slutte i AaFK er at jeg føler det har vært en prosess i klubben som bryter med mine verdier og det jeg står for som person, sier Amund Skiri til TV 2.

Han vil ikke bli oppfattet som sur og bitter, men åpner nå litt om tingene som har skjedd i kulissene de siste dagene.

Avgjørelsen har vært stor.

– Det er klart det er tøft. Samtidig står jeg for noe: Med de følelsene jeg har nå, så klarer jeg ikke å gå på jobb i morgen og gi alt. Samtidig fortjener Christian Jonsen at en hel klubb står bak han og virkelig ønsker å jobbe for AaFK. Jeg ønsker han lykke til. Christian har fått jobben på ærlig og redelig vis, men jeg synes prosessen med meg har vært uærlig, sier Skiri.

Hevder han fikk lovnad

På spørsmål til styreleder Haagensen om det handler om det handler om at Skiri har blitt lovet noe han ikke har fått, svarer han:

CUPHELT: Amund Skiri vil for alltid være en klubbhelt i Aalesund etter å ha scoret på den avgjørende straffen i cupfinalen mot Molde i 2009. Foto: Jon-Michael Josefsen

– Nei. Da Lars Arne Nilsen sa opp, fikk jeg beskjed om at både han og Marius (Bøe) skulle gå. Da ringte jeg Amund og spurte om han kunne steppe inn midlertidig. Da sa han helt klart i fra at han ikke ønsket jobben midlertidig, han ville ha hovedtrenerjobben. Det kunne ikke jeg love han, sier Haagensen.

Selv mener Skiri at Haagensen har rett et stykke på vei. Men han mener han unnlater å fortelle om et helt vesentlig møte.

– Det stemmer at han ville at jeg skulle ta laget med en gang, og at jeg samtidig signaliserte at jeg ønsket en lenger løsning. Men at jeg ikke kunne ta det midlertidig, stemmer ikke. På ettermiddagen samme dag endte jeg i et møte med Gunnar Haagensen, Bjørn Erik Melland (sportssjef) og Ronny Stokke (daglig leder) der de sier at de ønsker å gå for en trenerløsning med meg som hovedtrener, og at de ønsker å starte den prosessen umiddelbart, forteller Skiri.

Det er dette møtet som gjør at Skiri føler det har vært en uærlig prosess.

– Jeg har ingen rett til å kreve en trenerjobb i AaFK. Men det er prosessen jeg reagerer på. Måten det har skjedd på, strider mot verdiene jeg står for og hvordan man behandler folk. Da føler jeg ikke at jeg kan fortsette å jobbe i klubben, sier Skiri.

Han synes det er en sår sak og er klar på at han i utgangspunktet ikke ønsker en offentlig skittentøysvask.

– Jeg hadde en drøm og en ambisjon om ta det neste AaFK-steget. Jeg håpet å kunne ta et steg med AaFK som sunnmøringene virkelig kunne bli stolt av. Det kan selvfølgelig Christian Johnsen få til. Men jeg hadde håpet at det skulle bli meg. Når det ikke ble meg, og prosessen ble som den ble, så føler jeg det er riktig av meg å trekke meg ut av klubben slik at de kan få jobbe videre, sier Skiri.

Klubblegende

Mannen som sier opp jobben sin på dagen i Aalesund er langt ifra noen hvem som helst i sunnmørsklubben.

Mest kjent på landsbasis er han nok for straffesparket som sikret Aalesund cupgullet mot Molde i 2009.

I AaFK er det liten tvil om at romsdalingen er en klubblegende.

Skiri kom til klubben som 19-åring i 1997, og var en sterk bidragsyter fra reisen til 2. divisjon til Eliteserien. Bortsett fra en liten periode i Vålerenga, var han lojal mot AaFK hele karrieren. Det endte på mektig imponerende 480 kamper.

På mange måter var han det lokale alibiet som AaFK vurderte som et av fire alternativer til trenerjobben.

TV 2 har tidligere omtalt at AaFK hadde en liste på fire kandidater til å bli klubbens hovedtrener. Amund Skiri, Christian Johnsen, Svein Maalen og midlertidig trener Marius Bøe var kandidatene.

– Vi hadde fire likestilte kandidater, og til slutt falt valget ned på Christian Johnsen. Vi tror heller ikke det er noen ulempe å få inn en utenfra som kan bringe selvtillit og tro inn i laget, sier Haagensen.