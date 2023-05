Stort Rekdal-intervju:

LERKENDAL (TV 2): Kjetil Rekdal er mannen som er ansvarlig for at Rosenborg ligger på 12. plass etter at en femtedel av sesongen er spilt. Det preges både han og spillerne av.

Se hele intervjuet med Kjetil Rekdal på 19 minutter i videovinduet øverst i saken!

Kun én seier har Rosenborg kunnet juble for etter seks seriekamper i Eliteserien denne sesongen. Kritikken hagler fra både lokalt og nasjonalt hold.

– Det kan forklares med at man har mange nye som kommer til RBK for å spille på et nivå de aldri har gjort før, sier Rekdal.



En ting som særlig trekkes frem i søkelyset er mangelen på målsjanser og underholdende fotball.

Det i klubben med 26 seriemesterskap, 12 cuptitler og haugevis av opplevelser fra de største fotballscenene Europa har å by på.

– Spillerne skal utvikle seg for å ikke bare ta nivået, men dominere på nivået. Det er sannsynligvis en årsak, sier Rekdal til TV 2 før han følger opp:

– Men så er det også selvtillit. Man kommer dårlig i gang og får masse pryl og kritikk for at man ikke får det til, sier Rekdal.

Han mener det setter sine spor i spillerne.

– Det tror jeg alle som har vært med på dette forstår.

– Er det en preget spillergruppe du har?

– Det er klart at det er. Man har blitt buet ut av hjemmebanen sin tre ganger på rad. Det er gutter som er 18, 19, 20, 21, 22 og 23 år gamle. Det merkes. Men det får vi ikke endret. Det er de kravene som ligger her og dem må vi få løst.

78 målpoeng borte

Rosenborg-sjefen er brutalt ærlig. Og ikke minst realistisk. Han vet godt selv at fotballen som leveres ikke har vært god nok. Det blåser stiv kuling inn på kontoret til Rekdal om dagen.

I fjor klarte Rosenborg på imponerende vis å snu en dårlig start til en tredjeplass i Eliteserien. Da skulle man tro at trønderne hadde noe solid å bygge videre med i 2023.

Men en viktig ting har endret seg drastisk fra 2022. Se bare på denne listen. Det er dem som leverte flest målpoeng (mål og målgivende pasninger) for RBK i fjor:

Casper Tengstedt - 22 målpoeng

Ole Sæter - 20 målpoeng

Carlo Holse - 15 målpoeng

Stefano Vecchia - 11 målpoeng

Victor Jensen - 10 målpoeng

Av disse 78 målpoengene er 43 målpoeng borte fra klubben. Tengstedt, Vecchia og Jensen har alle reist fra Trondheim. Ole Sæter har ikke spilt et eneste minutt for Rosenborg i år. Carlo Holse har ikke spilt de to siste kampene og er heller ikke forventet tilbake før slutten av mai.

– Det lider vi under. Folk vil si at det er en unnskyldning. Det bruker ikke vi fokus på. Det er en realitet vi må forholde oss til, og så er vi irritert på oss selv over at vi ikke har klart å løfte de nye på et høyere nivå raskere.

– Svaret er at de trenger mer tid. Det må vi gi dem. Det må RBK som klubb også gi gruppen, sier Rekdal.

– Ja, vi har dårlig tid

Men som Rekdal flere ganger påpeker, så er det noe som må rettes opp i. Kravene og forventningene krever endring på kort sikt. De har ikke nødvendigvis den tiden Rekdal etterspør.

Og det vet 54-åringen.

På mektige Lerkendal har man sett supporterne kreve underholdene og angrepsvillig fotball. Rekdal forteller at de har mange dyktige fagfolk i og rundt Rosenborg som har analysert det offensive spillet.

– Vi skaper for lite sjanser. Vi kommer inn på motstanderens halvdel, men så er siste tredel for unøyaktig, for lite distinkt, for lite presis og for lite tyngde.

– Når vi har overtaket på motstanderen så er vi for lite sjanseskapende, sier han og påpeker samtidig at de har blitt bedre defensivt siden de startet i januar.

FORBEREDELSER: Kjetil Rekdal, Geir Frigård og Markus Henriksen under Rosenborg-treningen torsdag før møtet med Bodø/Glimt førstkommende lørdag. Foto: Anneli Isaksen/TV 2.

– Hva kan supporterne se etter i et offensivt Rekdal-lag?

– Jeg mener vi fikk vist mye av det i fjor. Vi vant ti hjemmekamper på rad med tre mål i snitt, sier romsdalingen.

Han mener de har vist en del av det, men at de er omgitt av forventinger hver uke.

– Akkurat nå, med utgangspunktet vi har, så biter historien oss litt i baken, for vi er ikke i stand til å levere det som kreves, sier Rekdal.

Likevel tror han at litt frem i tid vil man se et lag som tar steg.

– Ja, vi har dårlig tid og skulle helst ha løst det allerede, men fotballen er en komplisert bransje.

Erstatterne

I et forsøk på å erstatte målpoengene fra i fjor har Rosenborg hentet flere spillere. Jaydon Nelson (22) ble hentet fra Toronto, Agon Sadiku (20) fra FC Honka i finsk toppdivisjon, Isak Thorvaldsson (22) fra Breidablik i islandsk toppdivisjon, Oscar Aga (22) fra svensk toppdivisjon og Kristall Ingason (21), som ble hentet i august fra islandske Vikingur i fjor sommer, er de som levere målpoengene for RBK.

Til sammen har disse fem spillerne levert tre målpoeng på seks kamper. Ingen av dem har scoret mål i Eliteserien i år.

– Når man går på markedet så ser man på litt forskjellige scenario. Man ser på spisser man tror kan gå rett inn. Prislappen og lønnskravene har eksplodert. Man er i en utfordrende posisjon med tanke på at man kanskje ikke får tak i en ren erstatter for Tengstedt.

I tidligere Rosenborg-årganger har det å erstatte målpoeng ofte gått greit. Klubben har i sine gode perioder klart å hente inn gode erstattere.

En annen klubb som beviselig har klart det de siste årene er Bodø/Glimt. Håkon Evjen, Philip Zinckernagel, Kasper Junker og Jens Petter Hauge er eksempler på spillere som har forlatt Bodø-klubben.

Fellesnevneren for «gamle» RBK og Glimt er at de har hatt tydelige rollespillere satt i system.

– Der er vi ikke nå. Men om man går fra den helt ville sesongen til Glimt hvor de ble seriemester med 81 poeng, så fulgte de opp med 65 poeng året etter. Om jeg ikke husker helt feil så hadde RBK også svingninger i sin storhetstid, sier Rekdal.

– Ingen som synes dette er gøy

Etter en lang fartstid i fotballen er det ikke sjokkerende at det koker rundt Rekdal. Han trekker frem at han har vært i fotballen i 40 år og har vært i lignende perioder som dette tidligere.

Noen ganger kommer man seg ut av det, andre ganger ikke, sier Rekdal. Det er noe han lever greit med, men at det er en påkjenning også for ham legger han ikke skjul på.

– Selvfølgelig er det tøft. Det er ingen som synes dette er gøy, sier han.

Tanken på å eventuelt få sparken i Rosenborg er ikke noe han bruker krefter på.

– Heldigvis, og uheldigvis, så har jeg hatt erfaring med tilsvarende situasjoner tidligere. Noen har jeg kommet meg ut av. Man skaffer seg erfaring. Noen blir bedre under et voldsomt press, mens andre sliter med å takle det.

– Jeg har stått i press hele min fotballkarriere. Jeg er nok mer innbitt med å lykkes nå, enn kanskje for en måneds tid siden, fordi det har blitt mer vanskelig.

16. mai tar RBK i mot FK Haugesund på Lerkendal. Deretter er det Trygg/Lade i NM før Brann, HamKam og Stabæk står for tur.

Men før den tid skal de gjennom syretesten. Bodø/Glimt på Aspmyra. Aldri før har Rosenborg vært lengre unna favorittstempelet i en kamp. Norsk Tipping gir rekordhøye 8,20 i odds på RBK-seier.

– Alle kamper er viktig. Man spiller om tre poeng hver helg og man har 30 forsøk. Nå har vi for lite poeng og vi har scoret for lite mål. Det hadde vært et perfekt scenario om vi både scoret mål og helst tar med oss tre poeng hjem.