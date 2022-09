18-åring herjet i debuten fra start: – Helt ekstremt

Dennis Gjengaar fikk en sjelden mulighet og svarte med sine to første scoringer i Eliteserien.

BRILJERTE: Dennis Gjengaar scoret to mål mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Sandefjord - Odd 1-3

To ganger kunne unggutten fra Horten, som debuterte fra start, juble for scoring. Det sørget for Odds andre strake seier.

– Det var veldig gøy. Helt ekstremt og komme inn å score to mål. Jeg har aldri hatt så mye selvtillit og klarer ikke slutte å smile, sier Dennis Gjengaar til Discovery etter kampen.

Tidligere hadde 18-åringen bare spilt for seniorlaget ved én anledning: som innbytter i 0-7-tapet mot Bodø/Glimt 6. august.

Til kanalen forteller talentet at han slet med å sove før kampen.

– Jeg drømte om tre scoringer. Vi får prøve på det neste kamp, sier den nye Odd-yndlingen selvsikkert.

Målene kom etter at det sto 1-1 halvspilt etter scoringer fra Sandefjord-stopper Ulrik Flo og Odds Solomon Owusu.

Odd klatrer opp på sjetteplass, før Strømsgodsets kamp mot Lillestrøm lørdag kveld.

HELT: Dennis Gjengaar vil nok aldri glemme kampen mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen

Sandefjord startet kampen best og kunne juble etter 26 minutter. Rufo headet et innlegg mot Flo som hamret inn ledelse på halvvolley.

Odd hevet seg etter kalddusjen. Med 38 minutter på klokka fant Mikael Ingebrigtsen Owusu. Fra rundt 19 meter sendte han avgårde en markryper, som snek seg forbi keeper Jacob Storevik.

Etter pause skulle Gjengaar presentere seg. Owusu spilte 18-åringen gjennom som hadde et hav av rom. Alene med Storevik var han iskald som passerte keeperen og trillet ballen i det åpne buret.

Kun fem minutter senere var Gjengaar tomålsscorerer. Ingebrigtsen ga til kantspilleren som skjærte inn i banen og leverte en kontant avslutning.

Scoringen førte til at luften gikk ut av Sandefjord-ballongen og det endte med 3-1 seier til Odd.