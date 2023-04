13 år gammel hendelse vekker vonde minner: – Jeg hater Vålerenga

Helt siden debuten fra start på Åråsen har Ruben Gabrielsen (30) følt på et sinne når ordet Vålerenga blir nevnt.

LEGGER INGENTING I MELLOM: Ruben Gabrielsen er overhodet ikke redd for å si akkurat det han mener om Lillestrøms erkerival Vålerenga. Men han påpeker at hatet han føler mot Oslo-klubben dreier seg om et fotball-hat. Foto: Erik Teige / TV 2

– Nå snakker vi, sier Ruben Gabrielsen og lyser opp.

Mot slutten av et lengre intervju i Marbella har TV 2 stilt Lillestrøms hjemvendte helt et spørsmål om hva det betyr å ende foran Vålerenga på tabellen.

– Søpla, heter dem, kontrer Gabrielsen kjapt med.

Han legger ingenting i mellom når han skal beskrive forholdet til Lillestrøms erkerival.

– For meg er det to ligaer. Det er oss mot Vålerenga. Og så er det oss mot resten av tabellen. Jeg blir nesten litt sint når vi prater om det. Folk sier at de hater ditt og datt. Men jeg hater Vålerenga. Ferdig med det. Når vi spiller mot dem, er det genuint, sier Ruben Gabrielsen.

TILBAKE: 30 år gammel er Ruben Gabrielsen tilbake klubben han forlot i 2014. Ni år senere er ikke forholdet til Vålerenga blitt noe bedre. Snarere tvert imot. Foto: Erik Teige / TV 2

Han påpeker at det dreier seg om et «fotball-hat», som ikke nødvendigvis må forveksles med et «ekte» hat.

– Jeg synes det skal være sånn. Det er ikke noe stygt å si – det er et fotball-hat. Det handler om fotball. Jeg trenger ikke forklare det mer. Det er ikke sånn at om jeg ser en VIF-fan, så viser jeg han fingeren. Jeg håper han får en fin dag og en fin uke. Men de 90 minuttene ønsker jeg dem nada og null, sier Gabrielsen.

Følte seg som syndebukk

At Gabrielsen – som spilte for Lillestrøm fra 2008 til 2014 – har et sterkere «hat» til Vålerenga enn en del andre, handler på mange måter om debuten hans på Åråsen i 2009.

ABDELLAOUE-TRØBBEL: 17 år gammel fikk Ruben Gabrielsen debuten fra start på Åråsen. Det endte med at han ble rundlurt da Mustafa Abdellaoue satte inn 2-0. Her fra samme kamp - men i duell med storebror Mohamed Abdellaoue. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg ble syndebukk i min første start for Lillestrøm. Det har aldri sluppet, sier han.

Gabrielsen var 17 år og ble tidenes yngste LSK-spiller fra start mot Vålerenga. Men kampen ble en nedtur. Det endte med et 1-2-tap.

Etter 80 minutter ble han rundlurt av Mustafa Abdellaoue, som i praksis avgjorde kampen med sin 2-0-scoring.

– Jeg ble kastet til ulvene og var ikke klar for det. Så tapte jeg for dem, liksom. Det var så massivt. Og siden har det bare grodd, sier Ruben Gabrielsen.

I vinter sier han at han har tatt seg selv i å juble når speaker har opplyst at Vålerenga har tapt treningskamper.

– Det er passion. Jeg har ikke noe problem med menneskene. Onkelen min er Vålerenga-fan. Det er fotball-hat, forklarer Ruben Gabrielsen.