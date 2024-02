Elias (24) spilte med Haaland. Nå har han flyttet til Ukraina

– Drømmen var å bli profesjonell fotballspiller, og det preget hverdagen. Mye ble prioritert bort for å oppnå den drømmen.

Elias Martin Flø tilbrakte mangfoldige timer på fotballbanen i ungdomsårene.

Ulsteinvik-gutten reiste sammen med kjente landslagsprofiler som Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen – og møtte de mest talentfulle ungguttene Europa hadde å by på.

– Det var veldig spesielt og inspirerende å spille sammen med, og mot, så mange gode spillere – og å se at det var mulig å være på nivå med dem, mimrer Flø til TV 2.

LOVENDE: 24-åringen var et stort midtbanetalent. Foto: Thomas Brekke Sæteren / NFF

24-åringen nådde imidlertid aldri høydene til mange av sine lagkompiser.

Nå reiser han istedenfor rundt i krigsherjede Ukraina. Mer om det senere.

Vi skrur tiden tilbake.

Livet endret seg totalt

Det var i Hødd karrieren startet. Deretter tok Flø turen til Kristiansund – før han til slutt endte opp i Grorud i 2019.

Deretter kom koronapandemiens inntog. Fotballen stoppet opp, og det ga ham tid til å reflektere.

– Jeg tok ikke de samme stegene som mine lagkamerater på landslaget, erkjenner Flø om egen karriere.

ERKJENNER: Flø forteller at han aldri klarte å ta de samme stegene som sine lagkamerater på G16- og G17-landslaget. Foto: Magnus Kolberg / NFF

24-åringen forteller at han ikke hadde en plan B. Det var fotballspiller han skulle bli.

Men han fikk ikke fortsette i Grorud. Samtidig opplevde han en rekke sterke opplevelser utenfor fotballbanen.

– Jeg hadde noen sterke møter med Jesus. Han ble virkelig for meg, erindrer 24-åringen.

Flø forteller at han kommer fra en kristen familie, og opplevde Gud ordentlig for første gang som 13-åring. Men troen kom i baksetet av fotballdrømmen.

– Jeg skjønte at alle de drømmene jeg hadde, og alt jeg lengtet etter i livet, i bunn og grunn ga en tomhetsfølelse, sier Flø og fortsetter:

– Du jaget alltid noe mer, og ble aldri tilfredsstilt. Men gjennom Jesus opplevde jeg tilfredsstillelse. Hullet jeg prøvde å fylle i hjertet gjennom mine egne drømmer, ble fylt av Jesus.

ENDRING: Livet tok en vending etter at han flyttet til Oslo. Foto: Thomas Brekke Sæteren / NFF

Giftet seg – én måned senere flyttet de til Ukraina

Høsten 2021 begynte Flø på bibelskole i hovedstaden. Der tok han del i misjonstreningsprogrammet «Jesus Revolution».

24-åringen gikk først gjennom et program der han ble trent som misjonær, før de etter hvert reiste over hele verden.

– Jeg hadde alltid lyst til å reise rundt i verden gjennom fotballen, men nå fikk jeg et annet liv der jeg kunne reise med en annen mening, poengterer Ulsteinvik-gutten.

BEREIST: Flø besøkte 48 forskjellige land med Jesus Revolution, sammen med 60 andre. Foto: Privat

I denne perioden møtte han kjæresten Veronika, som flyttet til Norge fra Ukraina som tolvåring.

Paret giftet seg i august i fjor. Kun én måned senere skulle de ta et utradisjonelt valg:

Å flytte til kjærestens hjemland, mens krigen mellom Ukraina og Russland pågår.

– Det var en misjonsbevegelse som sa at de ønsket Jesus Revolution, så vi ble sendt der som misjonærer på eget initiativ, forklarer han.

FLYTTET: Én måned etter bryllupet flyttet paret til Ukraina. Foto: Privat

Paret flyttet til Kyiv for å starte en misjonstreningsskole.

Ønsket om å reise rundt og dele det kristne budskapet til personer i krig var en oppgave det nybakte ekteparet så på som svært givende.

– Vi kan reise rundt å dele håpet vi bærer på til mennesker som sliter, sier det tidligere fotballtalentet.

REISER RUNDT: 24-åringen forkynner evangeliet til unge mennesker over hele Ukraina. Foto: Privat

Valget vekket reaksjoner

Flø forteller at familien støttet det utradisjonelle valget, men legger ikke skjul på at mammahjertet til moren meldte seg.

– Det var selvfølgelig et godt mammahjerte som sa: «Er du helt sikker på om du skal dra til Ukraina?», sier 24-åringen om morens reaksjon på nyheten.

Flø har mange venner som driver med det samme – som støttet avgjørelsen – men han erkjenner at spørsmålene dukket opp.

– Det var en del som stilte spørsmål rundt tidspunktet å gjøre det på, men for det meste så har vi opplevd støtte rundt valget. Mange ser på det som en betydningsfull ting å gjøre, beretter Flø.

Foto: Privat

Ulsteinvik-gutten forteller at de reiser rundt hele Ukraina for å snakke med unge folk.

Han sier at de har vært tett på frontlinjen, men at de har unngått de mest dramatiske episodene.

Krigen merker imidlertid paret godt på kroppen.

– Vi merker det hver eneste dag, blant annet gjennom flyalarm og diverse. Men det sterkeste er alle historiene man hører fra menneskene som man møter:

– Alle har en historie om at de har mistet noen de er glad i, har måttet flykte eller har en far som må ta en del i krigen.

Foto: Privat

– Har ikke kontakt med ham

Til tross for at han aldri fikk fotballdrømmen realisert, så fikk Flø mange gode venner gjennom idretten.

Fra tiden på aldersbestemte landslag ble han god venn med blant annet Celta-spiller Jørgen Strand Larsen og Glimt-profilen Håkon Evjen, som han fortsatt holder kontakten med.

Men hva med superstjernen i den lyseblåe delen av Manchester?

– Folk spør ofte om jeg har kontakt med Haaland, men vi var aldri så nære når vi spilte sammen. Han var en av de beste på den tiden, så jeg må dessverre si at jeg ikke har kontakt med han, sier 24-åringen med et smil.

INGEN KONTAKT: Flø holder kontakten med flere av sine gamle lagkamerater, men superstjernen i Manchester City er ikke en av dem. Foto: Thomas Brekke Sæteren / NFF

Når TV 2 slår på tråden til Ulsteinvik-gutten, har han nettopp reist tilbake til Ukraina fra Norge.

Flø røper hva planen til han og ektefellen Veronika er i tiden fremover.

– De neste månedene skal vi reise over hele Ukraina, og besøke så mange menigheter som mulig. Vi skal hjelpe så mange unge mennesker som overhodet mulig, og hjelpe dem å finne Jesus.

– Så får vi se hva fremtiden bringer. I utgangspunktet tenker vi å bo her i noen år slik at vi får arbeidet ordentlig opp og gå, men vi er åpen for fremtiden, avslutter Flø.