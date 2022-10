Elektrisk stemning da Marcus og Martinus feiret opprykk - ble dynket i champagne

Det var enorme jubelscener i Nordland lørdag da Mosjøen vant et dobbeloppgjør mot Skånland, og sikret seg opprykk til 3. divisjon.

Sentrale på opprykket var tvillingbrødrene Marcus og Martinus Gunnarsen - bedre kjent som artister.

– Det er veldig stort. Jeg har aldri vært med på noe som dette før. Jeg er utrolig heldig som får være med på dette opprykket, så det er fantastisk, sier Marcus Gunnarson.

Han scoret det andre målet i 2-0-seieren hjemme på Kippermoen foran 672 tilskuere.

Marcus Gunnarsen scoret i opprykksfest - så ble han overrasket av lagkompis

– Det er en spesiell følelse når man scorer det målet i en så viktig kamp. En lettelse å gjøre noe så viktig for klubben. Det føles helt magisk - en av de beste følelse dette.

– Å score det første målet, og så høre det braket på tribunen, var en en sykt deilig følelse. Det er det som er jobben min, så det er jeg glad for, sier han noe ydmykt.

Midt i intervjuet ble han dynket i champagne av en lagkamerat. Marcus Gunnarsen er toppscorer for laget med 19 scoringer i serien og to mål i opprykkskvaliken denne sesongen.

Duoen ble kjent for Norge da de som tiåringer i 2012 vant Melodi Grand Prix Junior med låten «To dråper vann». Siden har de hatt suksess med musikken.



Men å sammenligne opprykket med jobben, blir utfordrende.

POPSTJERNER: Når Marcus (t.v) og Martinus ikke spiller fotball for Mosjøen, sjarmerer de unge fans i senk fra scenen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det kan egentlig ikke sammenlignes. Jeg elsker jobben min med å synge, men dette er en utrolig opplevelse å være med på, så jeg er takknemlig for begge deler, sier Marcus.

Så spørs det hvor mye de får bidratt i 3. divisjon til neste år.

– Neste år blir hektisk, for det blir reising rundt i Europa. Men vi skal prøve vårt beste på å være med så mye som mulig. Det er fantastisk å komme hjem etter å ha reist mye til dette laget her. Vi skal prøve å balansere, men jobben er det viktigste, er Marcus Gunnarsen klar på.

Hovedtrener Jonas Bang får ikke rost hans to mest kjente spillere nok.

– To fantastiske gutter med noen fine bygdeverdier. Vidunderlige å ha i laget. To vanlige gutter for oss, som jobber fantastisk med fotball og musikken, sier Bang.