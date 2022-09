Elabdellaoui har forbløffet på landslaget: – Det er helt sykt

«Gamle Omar» er tilbake. Ståle Solbakken (54) sier han ikke ville vært redd for å bruke ham i skjebnekampen.

Lagkamerat Morten Thorsby får umiddelbart tenning da han får spørsmål om hvordan nivået til Omar Elabdellaoui (30) har vært under hans første landslagssamling på to år, etter fyrverkeri-ulykken på nyttårsaften i 2020.

– Det er helt utrolig. Det er fantastisk å være rundt en person som har en så utrolig mentalitet. Han er så positiv og kjører bare på, det er utrolig beundringsverdig. Det er kult å se, sier Thorsby og fortsetter:

– Etter alt han har vært gjennom, er han i fantastisk fysisk forfatning. Han har så mye energi, det er det som er sykt. Han bare kjører på. Det gir mye inspirasjon.

Thorsby er svært imponert over det han har sett av Elabdellaoui under treningene den siste drøye uken.

– Det er helt sykt. Ingen av oss greier å forstå hva han har vært gjennom. Han kommer hit og ser ut som gamle Omar. Det er helt utrolig, faktisk. Det er bare å applaudere.

– Attraktiv for mange klubber

Brede Hangeland, som er landslagets «player manager» og den i støtteapparatet som dermed er tettest på spillerne, stemmer i.

– Jeg synes han har imponert, sier Hangeland.

Han beskriver Elabdellaoui som en som «trener utrolig bra, er seriøs, og en positiv bidragsyter i dette miljøet›.

– Nå er det ikke min jobb, men jeg vil mene han er attraktiv for mange klubber rundt omkring, i kraft av at han er en god spiller, og en herlig fyr som har kommet tilbake i landslagstroppen og gjort et veldig godt inntrykk, sier Hangeland.

Elabdellaoui står for øyeblikket uten klubb etter at han ble enig med Galatasaray om å terminere kontrakten på overgangsvinduets siste dag i Europa.

Under mandagens pressekonferanse før skjebnekampen mot Serbia kom kaptein Martin Ødegaard med ros til Elabdellaoui.

– Det er fantastisk at han er tilbake, først og fremst. Det var en veldig skummel og ekkel episode som satte ut de fleste av oss. Det viktigste er at alt er bra med ham. Det er fint å ha ham tilbake her, sier Ødegaard.

Han legger til:

– Det sier litt om ham, hvordan han har taklet den vanskelige situasjonen og motgangen, ikke gitt opp, og fightet hele veien og vært gjennom mye. En stor inspirasjon på alle mulige områder.

Solbakken: – Hadde ikke vært redd

Så er spørsmålet: Kan den spesielle gjenforeningen mellom Elabdellaoui og det norske publikummet finne sted allerede tirsdag kveld?

30-åringen var i oppvarming mot Slovenia på lørdag, men kom aldri innpå.

– Fysisk er han helt topp. Gjennomtrent. Veldig lærevillig, veldig positiv i gruppen både på og utenfor banen, på treningsfeltet, i matsalen og garderoben, sier Solbakken før han legger til:

– Jeg hadde ikke vært redd for å kaste ham inn. Han har den kvikkheten i kroppen og én-mot-én-ferdighetene begge veier som en back på dette nivået må ha.

Kommer han inn mot Serbia tirsdag kveld, kan Elabdellaoui endelig feire sin 50. landskamp.