Eksperter om Ødegaard: – Han var veldig heldig

KAPTEIN: Martin Ødegaard i aksjon under toppkampen mot Liverpool. Foto: Jon Super / AP

Liverpool-Arsenal 1–1

Jürgen Klopp stusser over at det ikke ble dømt straffespark etter at ballen traff Martin Ødegaard sin hånd i førsteomgang.

– Det er en merkelig situasjon, jeg vet ikke om dommeren ser det. Men da jeg så det, skjønte jeg ikke hvordan det ikke var straffe, sa Klopp., sier Liverpool-sjefen til BBC.

Jürgen Klopp diskuterer med hoveddommer Chris Kavanagh etter kampslutt. Foto: Peter Byrne

Arsenal-spiller William Saliba ble kåret til banens beste av Sky Sports, og franskmannen erkjente at London-laget var heldige som ikke fikk et straffespark mot seg da ballen traff Martin Ødegaards hånd.

– Ja, selvfølgelig så er det et straffespark. Men jeg er ikke dommeren, så man må bare akseptere avgjørelsen, sa Saliba til Viaplay etter kampen.

Tidlig scoring

Liverpool tok imot Arsenal til den store godbiten på lille julaften. Og det var bortelaget som begynte sterkest.

Martin Ødegaard (25) slo et presist frispark på hodet til midtstopper Gabriel, som stanget Arteta og co. i ledelsen.

Etter en VAR-sjekk for offside, så ble målet stående, og London-laget tok dermed ledelsen etter kun fem minutter.

SCORET DET FØRSTE: Gabriel sendte Arsenal opp i ledelsen. Foto: Carl Recine / Reuters

– Ødegaard er heldig



Halvveis ut i førsteomgangen ropte hjemmefansen på straffe da Ødegaard sklidde innenfor eget straffefelt, og hånden hans traff ballen.

Sky Sports-ekspert Gary Neville mener drammenseren var heldig som ikke fikk straffe mot seg.

– Ødegaard er heldig. Han mister fotfeste, og det er det som redder ham, mener den tidligere Manchester United-spilleren.

Ballen traff Ødegaards hånd etter et touch fra Salah. Ekspertkollega Jamie Carragher mener det burde ha blitt straffespark.

– Jeg tror det var et straffespark for Liverpool. Han var veldig heldig, Ødegaard. Men når dommeren ikke dømmer det, så er det usannsynlig at VAR gjør om på det, mener han.

INVOLVERT: Martin Ødegaard markerte seg i toppkampen. Foto: Jon Super / AP

– Det er feige lag

Men etter halvtimen slo Liverpool-stjernen Mohamed Salah til for vertene.

Etter en langpasning fra Trent Alexander-Arnold, så havnet egypteren én-mot-én mot Oleksandr Zinchenko.

Salah trakk seg innover, og banket ballen forbi David Raya i Arsenal-målet.

SUPERSTJERNE: Den egyptiske kantspilleren scoret sitt ellevte Premier League-mål. Foto: Peter Byrne / PA Photos

Neville lot seg ikke imponere av ukrainerens forsvarsspill.

– Det er fantastisk fra Salah. Zinchenko mot Salah er feige lag. Det er så svakt forsvarsspill, kommentere Neville.

Scoringen var Salahs 151. i Premier League, noe som gjør han til ligaens tiende mestscorende spiller i Premier League-historien.



Gigantisk sjanse

Lagene var like langt etter hvilen, og i andreomgangen fortsatte de å bølge fram og tilbake på Anfield.

Drøyt tjue minutter før slutt fikk Jürgen Klopps menn en gigantisk mulighet til å og opp i ledelsen.

Arsenal hadde corner, men Zinchenko taklet Ødegaard i det drammenseren skulle avslutte i returrommet.

Med Salah som ballfører så kom vertene med et kjempeovertall, og Alexander-Arnold fikk til slutt ballen. Men backen traff tverrliggeren fra 12 meter.

NÆRE: Trent Alexander-Arnold. Foto: Jon Super / AP

– Liverpool er nødt til å score der. De har ikke vært effektive nok foran mål, mente Carragher.

Ti minutter før slutt så ropte bortelaget på straffe da Kai Havertz gikk i bakken, men dommeren vinket spiller videre.

1–1 ble sluttresultatet i storkampen, og dermed kan «The Gunners» og Martin Ødegaard feire jul på tabelltopp.

– Herregud så sterke er de. Den gode nyheten er at vi også er gode, sa Liverpool-trener Jürgen Klopp til BBC etter kampslutt.