Ekspertene med klar tale etter at FFK vant toppkampen

Kongsvinger-Fredrikstad 1-2

Toppkampen mellom Kongsvinger og Fredrikstad var en tett batalje, helt til gjestene fra plankebyen satte på turboen.



Først sendte Patrick Metcalfe gjestene i ledelsen med et langskudd. Tre minutter senere doblet færøyske Jóannes Bjartalid ledelsen.

– Skal vi sende Fredrikstad til Eliteserien, eller? Spurte Amund Lutnæs i Målfest.

– Ja, svarte tidligere Ranheim-spiller Michael Karlsen kontant.

Ti minutter før slutt sørget Ludvig Langrekken for ny giv til hjemmelaget. 24-åringen var heldig da han ble truffet av et skudd fra Jesper Grundt, som spratt over en sjanseløs FFK-keeper.

Flere kjente ansikter hadde tatt turen til Kongsvinger onsdag kveld. På tribunen kunne man blant annet se skiskytter Johannes Thingnes Bø, LSK-trener Eirik Bakke og LSK-profil Ruben Gabrielsen.

PÅ PLASS: Skiskytter-stjernen Johannes Thingnes Bø fulgte kampen fra tribunen. Foto: Geir Olsen

Seieren sørger for at FFK har tre poengs luke ned til Kongsvinger, mens KFUM på tredjeplass ligger sju poeng bak. To lag rykker direkte opp fra Obosligaen.

Selv om gjengen i Målfest sender FFK opp, er gjengen fra plankebyen litt mer nøktern.

– Det er for tidlig å si, men om vi fortsetter å spille slik vi gjorde i dag, så kan det skje, sier målscorer Patrick Metcalfe, før han løper til tribunen for å klemme foreldrene som er på besøk fra Canada.

– Jeg kommer ikke til å svare på det. Vi fokuserer på neste kamp, så må vi fortsette å bli bedre. Jeg mener nivået vårt i dag er langt fra nivået til et godt lag i Eliteserien, sier Fredrikstad-trener Mikkjal Thomassen.

PS: FFK mistet viktige Sondre Sørløkk til skade etter 24 minutter. Det kunne se ut til at trønderen pådro seg en strekkskade på baksiden av låret, noe som ofte betyr flere uker på sidelinjen.