Ekspertene er uenige om hvem som er sommerens signering

Det er spilt tolv kamper av LaLiga-sesongen så langt i år, og dermed har man begynt å få noen indikasjoner på hvordan det har gått med klubbenes sommersigneringer.

Det var stor aktivitet i overgangsvinduet, og flere av de største klubbene hentet tunge navn for dyre penger.

Å konkludere med fiaskoer og bomkjøp er nok fortsatt litt tidlig, mens i andre enden av skalaen kan man se klubber har lykkes med kjøp.

TV 2s kommentator Endre Olav Osnes og ekspert Simen Stamsø-Møller er blitt bedt om å plukke ut det de mener er de tre beste signeringene i LaLiga fra sommerens overgangsvindu.

Endre Olav Osnes sine topp 3 beste kjøp i LaLiga: 1. plass: Aurélien Tchouaméni 2. plass: Robert Lewandowski 3. plass: Brais Mendez

– Bare Messi og Ronaldo kan matche

Ikke overraskende er Barcelonas målmaskin Robert Lewandowski på begges lister. Han har bøttet inn scoringer i LaLiga, og står med 13 mål på tolv kamper.

– Her har Barcelona tettet noe av det gapende hullet etter Lionel Messi. Få, om noen andre kunne fått til det Lewandowski har levert for Barcelona i LaLiga denne høsten. Uten ham hadde de vært et godt stykke unna Real Madrid per nå, sier Stamsø-Møller.

Kollega Osnes har ikke sett lignende i LaLiga siden Messi og Ronaldo.

– Den rutinerte superspissen kom med et renommé. Og han har ikke fornektet seg. Har tatt for seg og pøst inn scoringer i et tempo bare Lionel Messi og Cristiano Ronaldo kunne matche i sine velmaktsdager.

– Han passer perfekt inn med mye talent og kvikke spillere rundt seg der han åpenbarer seg i boks gang på gang. Er i tillegg vital, som oppspillspunkt og i oppbyggende spill. En lederskikkelse med et naturlig sluttprodukt.

TO SOLIDE SIGNERINGER: Robert Lewandowksi og Aurélien Tchouaméni har klart overgangen til LaLiga.

Får «ingen» til å savne Casemiro

Den andre spilleren begge har med er Aurélien Tchouaméni. Den unge midtbanespilleren kom fra Monaco i sommer, og har på kort tid spilt seg inn i Carlo Ancelottis foretrukne ellever.

– 22-åringen kom til ny liga, nytt land og en enorm klubb. Har likevel gått så sømløst inn på laget at man knapt savner Casemiro. Virker i tillegg mer komplett enn mannen han erstattet. Dekker rom, vinner dueller og er samtidig kreativ. Har vært overraskende stabil og komfortabel fra første spark på ballen. Skulle trodd han hadde spilt på midtbanen til Real Madrid i ti år allerede. Og det kan han fort komme til å gjøre, sier Osnes.

Simen Stamsø-Møllers topp 3 beste kjøp i LaLiga: 1. plass: Robert Lewandowski 2. plass: Aurélien Tchouaméni 3. plass: Jules Koundé

Mens han har franskmannen på topp på sin liste, mener Stamsø-Møller at Robert Lewandowski er den beste signeringen i LaLiga denne sesongen.

Eksperten har franskmannen på 2. plass, og har latt seg begeistre over hvor fort han har gjort plassen til sin.

– Ja, han kostet nærmere én milliard kroner, men i Tchouaméni har Real Madrid hentet den beste unge defensive midtbanespilleren i Europa. Han har alt som skal til for å være det limet Casemiro har vært i en årrekke. Måten han har sklidd sømløst inn og erstattet sin forgjenger på er meget imponerende, sier Stamsø-Møller.

















Splittet om tredjemann

På den siste plassen har LaLiga-kjennerne valgt hver sin spiller. Stamsø-Møller holder seg i Barcelona, og peker på Jules Koundé som en god investering.

Prislappen på rundt en halv milliard kroner var fornuftig bruk av pengene, mener han.

– En kostbar affære, spesielt for en økonomisk skakkjørt klubb, men Koundé er pur kvalitet. Han er i dag den beste forsvarsspilleren i Barcelona, og samtidig en av de aller viktigste for laget. En bærebjelke i Xavis Barca.

Barcelona har sluppet inn fire baklengsmål, og de gangene Koundé har vært ute har resten av midtstopperne slitt mer - spesielt i Champions League.

BILLIG, MEN GOD: For en ganske rimelig pris skøyt Real Sociedad gullfuglen i Brais Mendez i sommer. Foto: -

Den siste på Endre Olav Osnes sin liste er et mer ubeskrevet blad. Han inkluderer Alexander Sørloths lagkamerat Brais Méndez. Etter overgangen fra Celta Vigo for rundt 145 millioner kroner har han tatt Real Sociedad med storm.

– 25 år og perfekt alder for Real Sociedad-stallen. Allerede tatt steg i sin nye klubb. Den slepne spilleren oser av selvtillit, der han løper rundt og styrer med sin rake rygg.

Denne sesongen har han produserert mål og målgivende over en lav sko, med ni målpoeng i ligaen.

– Har vært veldig viktig for et Real Sociedad-lag som har hatt unikumet Mikel Oyarzabal ute denne sesongen, legger Osnes til.