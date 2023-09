Ekspert: Hvis dette skjer, får han sparken

Bayern München-Manchester United 4-3



Tapet mot Bayern München var det tredje på rad.

De har sluppet inn 14 mål på de seks første kampene, og ikke siden desember 1978 har de sluppet inn tre mål eller mer i tre kamper på rad.

– Hvis du scorer tre mål på Bayern München, bør du ta poeng. Vi er i en periode der mye går imot oss. Vi har spilt mot tre gode lag i de tre siste kampene, sier Ten Hag, ifølge BBC.

Nederlenderens mannskap får høre det i England.

– Det du ser i Manchester United, er et skjørt lag. De har selvtillits- og lederskapsproblemer, mener BBC-ekspert Stephen Warnock.

– Det er ikke noe balanse i laget. Jeg skjønner at de jaktet seier, men du må gjøre det med et grunnlag. Ten Hag kommer til å bli testet til det ytterste som manager, fortsetter han.

– Bekymrende

Oliver Holt i Daily Mail tror Harry Kane, som scoret Bayerns tredje, er glad for at det gikk som det gikk i sommer.

«Harry Kane må se på Manchester United og tenke at han slapp med skrekken. Han gjorde det åpenbart at de skriker etter en spiller av hans kvalitet da Bayern utklasset Erik ten Hags lag», skriver han.

Glem resultatet, mener Henry Winter i The Times.

«Manchester United var aldri så nær Bayern München. Uniteds forsvar ble åpnet opp så mange ganger at den tyske mesteren burde ha vunnet med mye mer. Det var så mange bekymrende elementer i dette fortjente tapet for Manchester United», skriver han.

– Det tåler han ikke

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at laget ikke er solid nok.

– De slipper inn mål altfor enkelt. Eriksen, Bruno Fernandes og til og med Casemiro blir dratt litt for lett ut der de ikke skal være, sier Stamsø-Møller.



Ekspertkollega Morten Langli konstaterer at Ten Hag har presset på seg i de neste kampene.

– Hvor lenge kan Ten Hag tåle disse resultatene, før det begynner å brenne under føttene på ham?

– Disse tåler han. Men de neste kampene i Premier League er Burnley, Crystal Palace, Brentford og Sheffield United. Taper han tre av de fire, tåler han nok ikke det, svarer Langli.

Innimellom har United også en kamp mot Palace i ligacupen og Galatasaray i Champions League.

– På grensen

Samuel Luckhurst i Manchester Evening News er ikke like hard i karakteristikken som sine kollegaer i britiske medier.

Han mener at kampen gir United håp og at laget tapte med verdighet, men synes likevel den var et tegn på at klubben er langt unna gammel storhet.

«Uniteds eneste forsvarer på benken, Jonny Evans, var innbytter på Allianz Arena 13 år tidligere. Den gangen var United i München for å spille kvartfinale. Det er på grensen til ukjent territorium for dem i disse dager», skriver han.

«Dette var ikke det voldsomme tapet som bookmakerne ventet at det skulle være, bare en refleksjon av hvor de er», fortsetter Luckhurst.

Ten Hag med klar melding

Erik ten Hag kommer selv med en klar beskjed på spørsmål om den kommende kampen mot Burnley.

– Hver kamp er viktig. Hver kamp er stor. Du må skape din egen flaks. Ingen andre kan hjelpe deg, sier han.

– Vi, laget, meg inkludert, bare vi kan gjøre det. Det er i våre hender. Ingen andres, slår Ten Hag fast.