Eikrem ville byttet seg selv med Bodø/Glimt-stjerne

I TV 2s Fotballpunch åpner Magnus Wolff Eikrem (32) opp om hva han aldri gjør etter kamp. Han avslører også at han heller ville hatt rivalens stjerne enn seg selv i Molde.

LATTER: Det var god stemning da Yaw Amankwah intervjuet Magnus Wolff Eikrem. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg hadde valgt Hugo Vetlesen, sier Magnus Wolff Eikrem og ler.

Molde-stjernen har nettopp fått spørsmål fra TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, om hvem av seg selv og Hugo Vetlesen han helst skulle sett i Molde-drakten.

I et times langt intervju i TV 2s program Fotballpunch, åpner Wolff Eikrem opp om sine største styrker og svakheter på banen.

I intervjuet forteller Wolff Eikrem om hva han aldri gjør etter kamp, han forteller også om erfaringene han gjorde da han dro til Manchester United som 16-åring.



Molde-stjernen er dønn ærlig. Han mener faktisk at det hadde vært bedre for Molde å bytte ham ut med Bodø/Glimts stjernespiller.



– Dersom Molde kunne byttet meg med Vetlesen, så hadde jeg selvsagt ikke hatt lyst til det, men jeg tror det hadde vært best for Molde, sier han og ler.

– Visste jeg kunne reise hjem om jeg ikke skulle lykkes

Da Magnus Wolff Eikrem var 16 år gammel, valgte han å forlate Molde, til fordel for akademifotball i Manchester United.



Etter å ha imponert på Ole Gunnar Solskjærs fotballskole som 12-åring, tok det ikke lang tid før storklubben ringte.

TALENT: Magnus Wolff Eikrem var i 2004 en av få norske ungdommer som fikk delta på Ole Gunnar Solskjærs fotballskole i Kristiansund. Foto: Anders Tøsse

Han var sped i kroppsbygningen og følte veien til Moldes A-lag var for lang. Han reiste flere ganger tilbake på prøvespill for Man. United og til slutt fikk han tilbud om kontrakt.

Søsteren hans hadde reist til Oslo for å få best mulig advokatutdanning. For Magnus Wolff Eikrem var den beste utdanningen innen fotball å reise til verdens største fotballklubb.

Manchester United.

– Jeg visste at jeg alltids kunne reise hjem til norsk fotball om jeg ikke skulle lykkes i Man. United, sier Eikrem.



LANG VEI: Magnus Wolff Eikrem fikk tidlig kjenne på hva som kreves for å bli fotballproff. Foto: Heiko Junge

– Jeg lærte tidlig at det handler om å vinne

I Manchester ble Ole Gunnar Solskjær en viktig støttespiller for den unge moldenseren.

Da Solskjær tok over storklubbens reservelag i 2008, ble Wolff Eikrem flyttet opp fra U18-laget. Han fikk også etter hvert trene med det stjernespekkede A-laget.

– Ryan Giggs, Paul Scholes og Wayne Rooney … dette var spillere som hadde vunnet alt de kunne vinne og de tjente to millioner i uken. Likevel ville de vinne hver eneste kamp som ble spilt på trening. Det å ha den sulten … jeg lærte tidlig at det handler om å vinne.

Da Ole Gunnar Solskjær tok over Molde før 2011-sesongen, tok han med seg trenerne Mark Dempsey og Richard Hartis fra Manchester United.

Han ville også ha med seg Magnus Wolff Eikrem.

– Jeg tenkte, faen, dette er jo en kjempemulighet til å vise meg frem. Å bli litt kjent i Norge og vise at jeg er en god fotballspiller, sier Molde-stjernen.

HJEM: Magnus Wolff Eikrem ble presentert som ny Molde-spiller samen med Joshua Gatt og Davy Claude Angan. Foto: Cornelius Poppe

Gulljubel og forholdet til Solskjær

I Molde ble det umiddelbart suksess for de hjemvendte Manchester United-eventyrerne.

Allerede første sesong sørget de for Moldes første ligatittel gjennom tidene. Året etterpå forsvarte de også tittelen.

– Det første ligatrofeet med Molde var helt utrolig. Molde hadde aldri vunnet det før, de hadde bare vært i nærheten, mens Rosenborg alltid hadde vært best.

Kampene denne sesongen ble på mange måter Wolff Eikrems første møte med voksenfotballen.

– Vi var mange unge som var på vei frem, også hadde vi Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad, som på en måte var gudfedrene i klubben.

Wolff Eikrem har naturligvis et tett forhold til mannen som har fulgt ham store deler av karrieren, Ole Gunnar Solskjær.

– Han har betydd utrolig mye.

– Han har jo vært som en reservepappa for meg, iallfall som trener, sier Wolff Eikrem.

LØFTET MOLDE: Ole Gunnar Solskjær og Magnus Wolff Eikrem løftet sammen Molde til å bli et gull-lag. Foto: Kent Skibstad

Etter returen var midtbanespilleren innom Heerenveen, Cardiff, Malmö og Seattle Sounders. I 2018 returnerte han til Molde.

Etter det har Molde vunnet ligaen ytterligere to ganger. Noe som betyr at Wolff Eikrem har vært med på fire av Moldes fem ligatrofeer.

Dette gjør han aldri etter kamp

I Fotballpunch-episoden sier Yaw Amankwah til Eikrem at det virker som om at han er streng med seg selv.

– Ja, det har jeg alltid vært. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har vært slik siden jeg var ung, sier Molde-helten.

LANG KARRIERE: Magnus Wolff Eikrem kan se tilbake på en hendelsesrik karriere. Foto: Thomas Evensen / TV 2.

I fortsettelsen avslører han også hva han aldri gjør etter kamper.

– Jeg hater å se kamper i reprise. Hvis du har en følelse av at du har spilt en god kamp, så ser du reprisen og ser at du kanskje ikke var så involvert. Så jeg ser aldri hele kamper om igjen.

– Det er på en måte slik jeg har vært hele karrieren, jeg har aldri vært helt fornøyd. De kampene jeg er best i, er trolig også de kampene jeg gjør mest feil i, sier Wolff Eikrem.

Han har rukket å bli 32 år gammel, noe han selv merker på hvordan kampene påvirker ham.

– Da jeg var yngre kunne en liten feil ødelegge en hel kamp, erkjenner han.



– Nå begynner jeg å bli litt eldre, så jeg gir litt mer faen nå.

