– Du kan ikke forklare det!

Landslagssjef Ståle Solbakken klarer ikke å sette fingeren på hva Carlo Ancelotti egentlig står for.

Da Liverpool ledet 2-0 etter et kvarter på et kokende Anfield, så dobbeltoppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League nesten tapt ut for Real Madrid.

Men de regjerende mesterne viste hvorfor de har dominert turneringen de siste årene. Fem ganger scoret Los Blancos på Anfield, og nå kan de så godt som planlegge for kvartfinale.

– Dette er et Real Madrid som aldri mister huet i turneringen. Ancelotti står der med storisk ro. Det er et lag som er i balanse i denne type kamper, sa landslagssjef Ståle Solbakken i TV 2s sending etter ydmykelsen i Liverpools storstue.

– I fjor hadde dem flaks i noen av kampene. Det hadde dem ikke denne gang. Det var kvalitet. Jeg er mektig imponert, sier Solbakken.

Dyktig

Som fotballtrener selv legger Ståle Solbakken ekstra merke til Carlo Ancelotti.

Men han klarer ikke å sette fingeren på noe av det mest grunnleggende managere står - nemlig spillestilen.

– Carlo Ancelotti skiller seg fra mange av de andre. Jurgen Klopp, hvilken spillestil har du? Jo, det er det mulig å forklare. Pep, hvilken har han? Jo han spiller en slags posisjoneringsorientert fotball. Ancelotti, hvilken fotball spiller han? Det kan du ikke forklare!

– Han gir enormt ansvar til spillerne. Han er veldig flink med det du kaller man mangement. Han forteller ikke Modric at han skal spille til høyre eller venstre. Han sier «spill din kamp». Samme med Vinicius. Finn den posisjonen du kan best for å utfordre Alexander-Arnold, så skal jeg backe deg. Han er en annen type.

HYLLES: Carlo Ancelotti får mye ros for jobben han gjør som Real Madrid-sjef. Foto: Jon Super

Før forrige Madrid-derby i LaLiga sa tidligere Stabæk-trener Eirik Kjønø til TV 2 at at det er fascinerende å studere italieneren.

– Ancelotti fremstår som balansert og rolig på sidelinjen - selv i kampens hete. Han står som regel oppreist, men veldig rolig, sa Kjønø.

Den påstanden underbygger Solbakken.

– Det er ikke noe tilfeldighet at de sa i Bayern München at Pep hadde vært på spillerne i tre år. Nå trenger vi Carlo, nå må vi ha litt ro.

Ferdinand-ros

Med kvartfinale-plass nærmest i boks må Real Madrid rette fokus på LaLiga, der de overhodet ikke er i rute med tanke på en ny ligatittel.

Kvaliteten har vært varierende etter VM, med for mange poengtap. Nå er det altså storkamp mot Atlético som gjelder. De har i likhet med Liverpool en svak sesong, og ikke klart å fornye laget til det bedre.

Det har imidlertid Real Madrid maktet.

– Du ser på laget hans fra de siste sesongene og du tror at han er enda et år eldre, Benzema, Kroos, Modric, at det kommer til å bli tøft... De har mistet Casemiro, uttalte Rio Ferdinand, og sa videre:

– Signingene de siste to årene, som Vinicius, Rodrygo, Camavinga... Disse spillerne ser nå ut som ekte Champions League-spillere, sa Ferdinand etter Liverpool-kampen.

Kan vinkle farvel til tittelkamp

Real Madrid har utvilsomt vind i seilene etter nedsablingen av Liverpool, men i LaLiga er realiteten slik at de nesten er avhengig av seier mot byrival Atlético lørdag kveld.

Det er nemlig åtte poengs avstand opp til Barcelona, som også kan konsentrere seg fullt og helt om serien etter at Manchester United slo dem ut av Europa League.

Etter en del skadetrøbbel i det siste er det bare David Alaba av nøkkelspillere som er utilgjengelig.

For Atlético er sesongen på mange måter en skuffelse uansett, men det har vært en solid oppsving i resultatene den siste tiden. Nå er det topp 4-plassering som gjelder for Diego Simeones mannskap.

