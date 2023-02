– Du er nødt til å prestere

Se Norge-Uruguay på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play onsdag fra 17.55!

Onsdag skal det norske landslaget ut i årets første landskamp når Uruguay venter i TV 2-sendt landskamp på fransk jord.

Store profiler mangler for Hege Riise, som denne gang må klare seg uten blant andre Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Ingrid Syrstad Engen, Sophie Roman Haug, Lisa Naalsund, Anja Sønstevold og Elisabeth Terland.

Allikevel er TV 2s fotballekspert klokkeklar på viktigheten av å få internasjonal matching på dette stadiet i et VM-år.

– Det er uansett viktig å være samlet, viktig å få flere til å forstå hvor listen ligger, testet flere spillere og få drillet kulturen de ønsker slik at den er satt mer og mer og blant flere spillere. De får møtt noe god motstand, spesielt i Frankrike, sier Solveig Gulbrandsen i denne ukens episode av TV 2s Fotballpodkast.

Starten på landslagsåret handler nå om å bygge videre på det som var en positiv avslutning på et variert 2022, der EM-fiasko og trenerendring stod i fokus midtveis.

TV 2-ekspert spent på hva som skjer når stjernene er tilbake

For selv uten to av fotballverden største stjerner på kvinnesiden i Ada Stolsmo Hegerberg (skadet) og Caroline Graham Hansen (landslagspause og skadet) presterte «nye Norge» under Hege Riise meget bra i høstens avsluttende privatlandskamper, der laget spilte jevnt mot både England (1-1) og Frankrike (1-2-tap) i november og slo Nederland (2-0) i oktober.

Tidligere landslagsstjerne Gulbrandsen mener derfor at samlinger som denne, der Norge skal møte Uruguay, Frankrike og Danmark i løpet av en uke er helt essensielle.

TV 2-eksperten er klar på at hun liker retningen vår nye landslagssjef ser ut til å styre Norge mot, men også spent på hvordan utviklingen passer de i utgangspunktet aller største profilene.

– Det er ikke noen tvil om at jeg er mer fornøyd nå. Jeg synes virkelig det er en positiv trend. Det store spørsmålet er hva som skjer hvis Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg kommer tilbake. Er de villige til å gjøre det som det nye trenerteamet har satt av krav? spør hun retorisk, og fortsetter:

– Hege Riise er klar over at Norge ikke nødvendigvis kommer til å spille ut motstanderne, og vi er helt avhengig av et forsvarsspill og en struktur i det. Da må også de offensive spillerne kjøpe det og være med på det. Skal Norge lykkes, må vi ha alle de beste spillerne tilgjengelig, de må være i god form og de må ha kjøpt taktikken. Litt som vi ser på herresiden.

Landslagssjef Riise uttalte nylig til TV 2 at hun forventer at både Graham Hansen og Hegerberg er tilbake i landslagstroppen til neste samling i april.

Manchester United-spillere er med

To av lagets største profiler de siste årene, med henholdsvis 64 og 55 A-landskamper på CVen, er Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa.

Til tross for varierende og tidvis manglende spilletid på klubbnivå i Manchester United er de begge tatt ut til årets første A-landslagstropp, og Gulbrandsen er klar på viktigheten av at de leverer når de når får sjansen.

– Det er helt ekstremt viktig. Du er nødt til å prestere i de kampene og de minuttene du får. Du må bevise at du har skjønt hva som er planen og at du har de ferdighetene som trengs i den rollen. Så enkelt er det egentlig, siden man ikke får vist det så veldig mye andre steder, sier TV 2-eksperten.

Gulbrandsen er imidlertid klar på at en spiller som Thorisdottir, gitt de riktige forutsetningene rundt seg, kan bli en nøkkelspiller for nettopp det Norge bør og kan stå for i tiden fremover.

– Endringen i spillestil gir muligheter. Hun har fysikk og en knallhard spillestil, og vil kunne forsvare Norges boks hvis hun lærer seg det forsvarsspillet Norge nå ønsker å ha. Da er det en spiller som virkelig kan brukes. Det handler om å bevise at de tar det som nå er planen, sier landslagslegenden.

I podkasten hører du også hva Gulbrandsen sier om Maren Mjelde, Mathilde Harviken og andre kandidater i de bakre rekker hos Norge.

