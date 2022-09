Drømmetreff sikret VM-billett – Hegerberg ut med skade

Belgia-Norge 0-1 (0-0)

Norge er klare for VM etter at Tuva Hansens drømmetreff var nok til å sikre 1-0-seier mot Belgia.

– Det føles veldig godt. Det er forsvarsspill, oppofring... Vi bruker litt tid. Det er fantastisk. Vi spiller med hjertet utenpå drakten. Vi vinner, oppsummerer landslagssjef Hege Riise overfor NRK etter debuten.

Avansement kommer med en liten bismak da Ada Hegerberg måtte ut etter en voldsom smell i andreomgang.

– Jeg håper virkelig det går bra, fordi vi trenger henne, sier målscorer Tuva Hansen til TV 2 etter kampslutt.

– Jeg håper det ikke er noe å bekymre seg over. Vi får se, sier Riise som ikke hadde fått oppdatering på skadesituasjonen til sin spisstjerne.

– Ada har vært utsatt for en hard takling. Vi kan ikke si noe om alvorlighetsgraden, sier lege Said Tutunchian litt før klokken 23.00. Han ville ikke svare på hvor Hegerberg har vondt, annet enn flere steder i beinet.

Her blir Hegerberg skadet

Drømmemål: – Jeg elsker å score!

Som et slags spøkelse fra fortiden, ble Hege Riises første test som norsk landslagssjef blåst i gang til tonene av «Sweet Caroline» fra et belgisk korps på tribunen.

Ada Hegerberg etterlyste «guts» fra spillerne i forkant av kampen og fikk i hvert fall det fra Tuva Hansen like etter pause.

– Jeg elsker å score mål! utbryter Tuva Hansen til TV 2 etter kampslutt.

Hennes første landslagsmål beskriver hun slik:

– Jeg bryter, tok en ekstra touch og var bestemt på at den skulle inn. Jeg ble litt overrasket over at den gikk inn, for å være helt ærlig, gliser Hansen.

Kveldens venstreback brøt en dårlig belgisk pasning høyt i banen, satte fart fremover og smalt ballen i krysset fra seksten meter før hun feiret hemningsløst i full spurt mot den norske spillerbenken.

Se Tuva Hansens drømmetreff!

Hegerberg-skaden

Men kort tid senere fikk Norge en kalddusj.

Ada Hegerberg fikk en kraftig smell etter en duell og ble liggende nede i smerter.

Angriperens fot ble hengende igjen etter en duell med Belgias stopper Amber Tysiak, og den norske spissen hadde tydelige smerter. TV-bildene viste at hun holdt seg til det venstre kneet etter å ha fått et spark.

Banemannskap med båre ble tilkalt, men Lyon-spissen reiste seg opp og gikk av banen for egen maskin, men måtte byttes ut for Celin Bizet Ildhusøy.

Det lugget fra start spillmessig på Den Dreef Stadium for «Nye Norge», som kun har hatt fire samlingsdøgn og tre treningsøkter sammen før Hege Riises første kamp som sjef.

Belgias Elena Dhont og Norges Frida Maanum fikk hver sin gode skuddmulighet den første halvtimen, men ingen av de klarte å overliste keeper.

Hegerberg fikk hjelp fra det norske støtteapparatet etter skaden, men gikk mer eller mindre for egen maskin til tross for smertene. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Like før pause fikk Norge en stor mulighet på deres første corner i kampen. Hjørnesparket fra Guro Reiten dalte ned midt i feltet og ballen kunne nærmest bare løpes i mål, men hverken Ada Hegerberg eller Julie Blakstad klarte å stokke beina.

En corner skulle også gi Belgia to muligheter til å ta ledelsen i første omgangs siste minutt.

Se Belgias dobbeltsjanse:

Marie Minnaerts avslutning fra kloss hold ble mesterlig reddet av Aurora Mikalsen. Returen havnet rett i beina på Justine Vanhaevermaet, men eks-LSK Kvinner-spilleren trillet ballen på feil side av stolpen.

Kampen åpnet seg mer opp i den andre omgangen, særlig etter Hansen 1-0-scoring. Belgia måtte risikere mer, noe som åpnet store rom for Norge å kontre i, men ingen av lagene klarte å finne veien til nettmaskene.

Med 1-0-seier og tre poeng er Norge klare for Fotball-VM i Australia og New Zealand neste år. Siste kamp i VM-kvalifiseringen spilles på Ullevaal Stadion mot Albania førstkommende tirsdag.