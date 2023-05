Drømmen kan ryke: – Det ser nesten umulig ut

Flere medier og journalister har meldt at Lionel Messi er ferdig i PSG til sommeren etter to år i Paris.

Blant dem er Guillem Balagué, som er tett på miljøet rundt den argentinske verdensmesteren.

Han meldte også at det var kommet et monstertilbud fra den saudi-arabiske klubben Al-Hilal med en årslønn på 4,25 milliarder kroner.

– Det kan være en mulighet, sier Balagué til TV 2.

Selv om nyheten først sprakk denne uken, forteller han det var en måned siden Messi fortalte PSG at han ville dra.

Vil bli i Europa

Nå skal det ha vært den omstridte turen til Saudi-Arabia som fikk begeret til å renne over klubben. Han ble suspendert for reisen som var i regi av landets turistminister.

Suspensjonen ble bekreftet av PSG-trener Christophe Galtier under en pressekonferanse fredag. Det er ikke klart hvor lenge Messi er stengt ute.

– PSG bruker det mot ham, og prøver å fortelle sannheten på deres måte. De kommer til å si at det var de som kvittet seg med Messi, og ikke Messi som ville bort, sier Balagué til TV 2.

Dermed er spørsmålet hvor Messi skal spille til sommeren.

Balagué er klar på at hovedønsket er å spille i Europa.

– Hans hovedprioritet er å bli i en stor klubb i en av de største ligaene. Han vil være på høyest mulig nivå for å være klar for til Copa América neste år, men også for å prøve å vinne Champions League, sier han.



Barcelona i det blå

En retur til Barcelona er blitt nevnt, men per nå ser det komplisert ut. Økonomi er den viktigste faktoren.

– LaLiga-president Javier Tebas sa at de er nødt til kvitte seg med spillere for å kunne ha nok penger. Vi snakker om 250 millioner euro ekstra. Store spillere kommer til å bli solgt, og det vil gå utover kvaliteten, sier Guillem Balagué.



Lionel Messis agent er faren Jorge, og han skal ha spurt Barcelona hva deres sportslige plan er.

– Da svarer de at den baserer seg på Lionel og en gjeng med unggutter. Det er ikke attraktivt nok, men gjør Barcelona et fremstøt, så lytter han. Han hadde kanskje spilt gratis om han kunne.



Fortsatt har ikke Barcelona-president Joan Laporta og Lionel Messi snakket sammen om en overgang.

– En retur til Barcelona ser mer og mer usannsynlig ut. Messi-siden stoler lite på Barcelona. Det er mai, og ingen tilbud er kommet. Alt er blitt gjort via media.

– Det ser nesten umulig ut, sier Balagué, som tviler på at Barcelona kommer til å kjempe om Champions League-tittelen neste sesong, til tross for at LaLiga-tittelen nesten er sikret.



Utelukker ikke Saudi

Per nå skal det bare ha kommet et tilbud fra Al-Hilal.

– Hvis det ikke skulle komme et godt nok tilbud fra en klubb i Europa, kan Saudi-Arabia være alternativet hans.



Inter Miami er den tredje klubben som har blitt nevnt som en mulig destinasjon for Messi.

– Et tilbud fra Inter Miami er ikke kommet ennå, hevder Balagué.