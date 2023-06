– Drømmen er å fylle Lerkendal

TIDLIGERE UVANTE RAMMER: Rosenborg og Brann møttes på Lerkendal i Toppserien for andre år på rad. Foto: Helge Pettersen Kalleklev/TV 2

Mener Europa viser at det er mulig:

Rosenborg - Brann 2-0

Storkampen i Toppserien lørdag endte med 2-0-seier til Rosenborg, foran 4719 tilskuere på Lerkendal Stadion.

For et lag som i hverdagen snitter på en tidel av det antallet på eget kunstgress på Koteng Arena, var trøndernes støtte av stor betydning.

– Det er kjempedeilig. Det er sykt kult å spille her på Lerkendal, det er alltid skikkelig kult. Når det kommer så mye folk også, så betyr det masse, sier målscorer Emilie Joramo, og får støtte av sin trener:

– Det er sånne forhold en vil spille under. I dag synes jeg spillerne mestret det godt, spilte god fotball og produserte. De viste seg fra en veldig god side. Forhåpentligvis så er det slik at neste gang vi spiller her så kommer folk tilbake, sier Steinar Lein.

Samtidig er det alltid lov til å drømme om enda større tilskuerantall på et anlegg med plass til over 20'000.

Samme dag var Champions League-finalen på Philips Stadion i Eindhoven utsolgt, der 35'000 tilskuere fulgte gigantmøtet mellom Wolfsburg og FC Barcelona.

– Dere hadde over 11'000 her mot Brann i fjor. Er det mulig å fylle Lerkendal? Er det realistisk?

– Ja, det tror jeg. Men det er klart at vi må bygge det over tid. Hvis vi fortsetter å fremstå på den måten vi gjør og spiller den fotballen vi gjør, så vil flere og flere oppdager at det faktisk er god underholdning. Vi skaper masse sjanser, og publikum er med i dag. Hvis vi bare får litt tid, så er drømmen å fylle Lerkendal, sier Lein, som selv har vært del av store Champions League-kvelder på Lerkendal i sin tid som spiller.

TV 2-ekspert: – Drømmene leves ut

Også bortelagets trener Knut Slatleim satte pris på Lerkendal-rammen lørdag, og tror nøkkelen ligger i å nå ut til hele byen når man vil skape folkefester.

– Det har man lykkes ganske bra med i Bergen, og det ser ut som om det er på gang i Trondheim også. Jeg synes det produktet som blir levert her er en god fotballkamp, sier Brann-sjefen.

Han får støtte av TV 2s fotballekspert.

– Det er utrolig kult å være her i dag. Drømmene leves ut på Lerkendal-matten. Jeg følger først og fremst med på det som skjer ute på banen. Ja, det er fint med gode rammer rundt kampene, men jeg har enda til gode å komme til en kamp uten at jeg blir imponert over det som leveres. Det synes jeg er viktig, sier Yaw Ihle Amankwah.

Om to uker er det Brann selv sin tur å åpne storstuen til det som tradisjonelt sett har vært herrelagets arena, når Stemmemyren byttes ut med Brann Stadion til oppgjøret mot Avaldsnes 18. juni. De skal også spille første kamp etter VM, 26. august mot Lyn, i Bergens storstue.

– Det hadde vært gøy å fylle Brann Stadion også på kvinnesiden?

– Ja, det hadde vært gøy, og så får vi se. Vi går vel inn i ferietider nå, men det jobbes godt i kontorene på Brann Stadion om dagen, sier en realistisk Slatleim, som selvsagt håper på flest mulig tilskuere på tribunen fremover.

Brann-spiss frir til sprø supportere

En av dem som har vært ute i den store verden og sett veksten i internasjonal fotball på kvinnesiden de siste årene er Brann-spiss Larissa Crummer.

– Det å ha så mye tilskuere skaper en bra atmosfære, det gjør kampene litt mer spennende. Det var veldig bra i dag, sier australieren etter kampslutt på Lerkendal.

Hun debuterte for Australias A-landslag i 2015 og var med i VM i Canada samme sommer. Hun mener det var det virkelige startskuddet for den enorme boosten som har funnet sted, med blant andre utsolgte tribuner på Wembley og Camp Nou de siste årene.

PROFIL: Larissa Crummer viste frem tatoveringene på en av sine første treninger som Brann-spiller. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Veksten har vært sinnssyk helt siden det VMet. Billettsalgene og alt som skjer rundt oss har vært vanvittig, og det fortsetter å vokse. Vi vil bare ha mer og mer. Det er helt sinnssykt å tenke på gapet mellom hvordan det har vært og hvordan det er nå. Jeg bare håper at det fortsetter.

– Er det realistisk at man på sikt kan fylle stadion i Bergen?

– Jeg håper definitivt det. Supporterne våre er sprø, de kommer seg rundt på kamper, og jeg tenker at jo flere vi får desto bedre. Jeg tror det kommer til å skje, avslutter Brann-spissen.

PS! Også på Norges nasjonalarena Ullevaal møtte over 2000 tilskuere opp for å se Toppserie-kamp lørdag da Vålerenga slo Lyn 2-0 i byderbyet i Oslo.