Drømmemål i vill seksmålsthriller

MADRID (TV 2): 3-3 i et forrykende gigantoppgjør på Santiago Bernabéu.

Real Madrid - Manchester City 3-3

Den første Champions League-kvartfinalen mellom Real Madrid og Manchester City på Santiago Bernabéu ble svært innholdsrik.

Det ble seks mål, 3-3 og noen praktscoringer.



Den TV 2 Play-sendte returkampen går på Etihad om åtte dager.

– Nå står det bare og vipper. Det er et perfekt utgangspunkt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Manchester City.

– Haaland har vært veldig lite synlig. Han har ikke vært i nærheten av å score, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Manchester City kunne juble allerede to minutter inn i kampen. Real Madrid-målvakt Andrij Lunin ventet at Bernardo Silva skulle slå et frispark inn foran mål, men portugiseren gikk rett på mål, rundlurte Lunin og satte inn 1-0.

– En grov, grov tabbe, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Du kan rett og slett ikke gjøre det. Du må ta med i beregningen at han kan gjøre noe sånt. Det er selvfølgelig en keepermiss, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Champions League-studio.

Før kvarteret var spilt hadde Real Madrid snudd kampen. Først var det Eduardo Camavinga som sendte av gårde et langskudd via Rúben Dias til 1-1 bak en utspilt Stefan Ortega i City-målet, før en mesterlig kontring endte med at Rodrygo trillet 2-1 forbi Manchester Citys reservekeeper.

Midtveis i andre omgang fikk Phil Foden drømmetreff da han utlignet til 2-2.

– Det går ikke an å treffe ballen bedre, utbrøt Jesper Mathisen.



Og fem minutter senere var Manchester City tilbake i ledelsen. Josko Gvardiol fikk en lang berøring, men hentet seg inn og hamret ballen i mål.

Døyt ti minutter før full tid reddet Real Madrid uavgjort. Vinícius Júnior spilte en nydelig ball til Federico Valverde, som sendte av gårde en kanonkule på volley til 3-3 på Santiago Bernabéu.