Drømmemål i vill seksmålsfest: – Et perfekt utgangspunkt

MADRID (TV 2): 3-3 i et forrykende gigantoppgjør på Santiago Bernabéu.

Real Madrid - Manchester City 3-3

Den første Champions League-kvartfinalen mellom Real Madrid og Manchester City på Santiago Bernabéu ble svært innholdsrik.

Det ble seks mål, 3-3 og noen praktscoringer.



– Det er knapt store målsjanser i denne kampen. At det ender 3-3 er helt utrolig, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

– Det var en fantastisk kamp for fansen, og det er fortsatt alt å spille for i Manchester. Vi skal prøve å gi alt der og ta oss til semifinalen til Champions League, sier Real Madrid-spiller Brahim Díaz til TV 2.

Federico Valverde reddet uavgjort for Real Madrid med en flott volley.



– Målet vårt i andre omgang gir et lite løft. Uavgjort er som i fjor. Det føles som et tap, sier Valverde til Movistar.



– Det var en flott kamp. Jeg hadde foretrukket at vi slapp inn færre mål, men sånn er det. Vi hadde muligheten til å score 3-1, som ville vært et bedre resultat, men vi tar det som det er, sier Real Madrids Toni Kroos til TV 2.

Den TV 2 Play-sendte returkampen går på Etihad om åtte dager.

– Nå står det bare og vipper. Det er et perfekt utgangspunkt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.



– Jeg har vondt for å se at Real Madrid klarer å vinne matchen på Etihad, sier Langli.

Heseblesende åpning

Manchester City kunne juble allerede to minutter inn i kampen. Real Madrid-målvakt Andrij Lunin ventet at Bernardo Silva skulle slå et frispark inn foran mål, men portugiseren gikk rett på mål, rundlurte Lunin og satte inn 1-0.

– En grov, grov tabbe, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Du kan rett og slett ikke gjøre det. Du må ta med i beregningen at han kan gjøre noe sånt. Det er selvfølgelig en keepermiss, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Champions League-studio.

Før kvarteret var spilt hadde Real Madrid snudd kampen. Først var det Eduardo Camavinga som sendte av gårde et langskudd via Rúben Dias til 1-1 bak en utspilt Stefan Ortega i City-målet, før en mesterlig kontring endte med at Rodrygo trillet 2-1 forbi Manchester Citys reservekeeper.

Midtveis i andre omgang fikk Phil Foden drømmetreff da han utlignet til 2-2.

– Det går ikke an å treffe ballen bedre, utbrøt Jesper Mathisen.



– Den er der oppe med mine beste mål, sier Foden selv til TV 2.

Volleyperle

Og fem minutter senere var Manchester City tilbake i ledelsen. Josko Gvardiol fikk en lang berøring, men hentet seg inn og hamret ballen i mål.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen. Jeg er så glad, sier Gvardiol til TV 2.



Døyt ti minutter før full tid reddet Real Madrid uavgjort. Vinícius Júnior spilte en nydelig ball til Federico Valverde, som sendte av gårde en kanonkule på volley til 3-3 på Santiago Bernabéu.

Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Manchester City.

– Haaland har vært veldig lite synlig. Han har ikke vært i nærheten av å score, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.