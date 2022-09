Drømmekveld for Antonio Nusa: Scoret da han ble tidenes yngste nordmann i CL

Se hyllesten av Antonio Nusa i videovinduet øverst!

Antonio Nusa skrev seg inn i historiebøkene da han tirsdag ble tidenes yngste nordmann til å debutere i Champions League.

Men ikke nok med det.

Med sine 17 år, fire måneder og 27 dager ble Nusa også tidenes yngste nordmann til å score i turneringen! En historisk kveld for Club Brugge-talentet.

– Det har gått fort i svingene for ham. Han er i ferd med å etablere seg i Brugge. Et supert talent. Det her er det nok mange som merker seg, sier Morten Langli i TV 2s Champions League-studio.

Se ungguttens mål her!

– Det ser ut som om at han har spilt Champions League hele livet, var dommen til Espen Ween.

Kun Barcelona-stjernen Ansu Fati har scoret et mål og vært yngre.

– Han tok virkelig for seg. Jeg gleder meg til å se ham mer. Topp, topp klasse, sier Langli.

Nusa belønnes med åtte på børsen av den belgiske storavisen Het Niuewsblad. «Sørget for panikk hos portugiserne med friske bein. Scoret et herlig mål.»

Dette er de ti yngste norske CL-debutantene 1: Antonio Nusa (17 år, fire måneder og 27 dager) 2: Per Ciljan Skjelbreid (18 år, to måneder og 28 dager) 3: Steffen Iversen (18 år, ti måneder og tre dager) 4: Magne Hoseth (18 år, elleve måneder og to dager) 5: Børge Rannestad (19 år, én måned og 14 dager) 6: Erling Braut Haaland (19 år, én måned og 27 dager) 7: Alexander Tettey (19 år, seks måneder og 15 dager) 8: Thomas Holm (19 år, åtte måneder og 19 dager) 9: John Arne Riise (19 år, elleve måneder og 19 dager) 10: John Carew (20 år og ni dager) Kilde: Transfermarkt.com

Club Brugge-treneren: – Utrolig fornøyd med innbytterne

Antonio Nusas trener, Carl Hoefkens, sier etter kampen at han er utrolig fornøyd med innbytterne.

– Jeg vil ikke trekke fram noen enkeltspillere etter dette. Det sa jeg i garderoben etter kampen. Jeg er utrolig fornøyd med mine innbyttere, de som kommer inn og ikke fikk starte kampen, sier Hoefkens.

Unggutten fra Langhus debuterte i Eliteserien for Stabæk da han var 16 år og 74 dager gammel.

Stabæk skal ha mottatt rundt 30 millioner kroner for stjerneskuddet, som kun var 16 år gammel da han ble solgt.

Den belgiske klubben har fått en kjempestart på Champions League. I den første kampen vant de 1-0 over Bayer Leverkusen. Tirsdag vant de overbevisende 4-0 over FC Porto.

Aldri før har Club Brugge startet Champions League-gruppespillet med to strake seirer.

Saken oppdateres!