Drømmedager for stjerneparet: – Hun har betydd mye

ULLEVAAL (TV 2): Proppfull av selvtillit og langt mer moden er Aron Dønnum (25) tilbake på landslaget etter en skikkelig drømmeuke for han og kjæresten.

– Jeg er stolt!

Aron Dønnum (25) lyser opp.

Endelig er han tilbake på landslaget, vel to år etter at han sist var en del av Ståle Solbakkens tropp.

Siden har mye skjedd.

Han har tidligere snakket ut om at den siste delen av 2021 var en blytung opplevelse.

Fargeklatten var elsket og hatet i norsk fotball, men da han på sommeren gikk til Standard Liège endte han opp ute i fotball-kulden.

Kontrastene til våren og sommeren 2022 er store. Da snudde alt med Ronny Deila som trener.

– Det har vært to innholdsrike år, som har inneholdt både oppturer- og nedturer, sier Dønnum.

Nå varsler 25-åringen at det er en langt mer moden og voksen utgave av han selv som er tilbake på landslaget.

– Spillemessig er jeg lik da jeg var med sist, men jeg er mer voksen. Jeg har blitt to år eldre i erfaringer, og gjennom dette har jeg vokst mye som person, sier Dønnum.



– Hvordan?



– Jeg er blitt mer behersket. Kaldere i hodet. Men så er jeg fortsatt engasjert når det kommer til fotballen, og jeg har fortsatt hjertet på rett plass, sier han.

Ståle Solbakken er enig i at Dønnum framstår mer moden nå enn for to år siden.

– Det er inntrykket ut ifra det lille vi har pratet med ham, sier han.



SNAKKET UT: Aron Dønnum har tidligere åpnet opp om at starten på karrieren i Belgia var en tøff opplevelse. Nå har han slått tilbake på imponerende vis. Foto: Guro Asdøl Midtmageli / TV 2

Drømmeuke

Kombinasjonen av mer moden og suksess på banen tok han i sommer til den franske klubben Toulouse i en pakke verdt rundt 75 millioner kroner.

Der stortrives 25-åringen – og tilbake på landslagssamling møter Dønnum opp proppfull av selvtillit.

Så sent som torsdag scoret han da Toulouse slo Liverpool 3-2.

– Det var det største som hadde skjedd for Toulouse siden Napoli ble slått under Maradonas tid. Historisk og stort, sier Dønnum.



Søndag ville ikke kjæresten være noe dårligere. Celin Bizet vartet rett og slett opp med et drømmemål mot Liverpool.

– Hennes mål var jo enda bedre enn mitt. Hun dro seg fra midtbanen og satte den i hjørnet, beskriver Dønnum.



I løpet av tre dager scoret kjæresteparet mot Liverpool.

– Det var kult for oss begge, sier Dønnum.

STJERNEPAR: Celine Bizet og Aron Dønnum scoret like gjerne hvert sitt mål mot Liverpool forrige uke. Foto: Instagram, @aron.donnum - med tillatelse

Han mener kjæresten fra det norske landslaget skal ha en del av æren for at han virker å ha en helt annen ro enn tidligere.

– Det er det ingen tvil om at hun har betydd mye der. Det er godt å ha noen man kan prate fotball med, som er smart og god i fotball selv. Hun har bidratt til å gjøre meg bedre på banen, sier han.



– Selvtillit har alt å si



Etter den tøffe starten i belgisk fotball, har Aron Dønnum definitivt slått tilbake.

Frran 2023-sesongen ble Dønnum gjort til Standard Lieges kaptein.

At en «unggutt» fra Norge fikk den rollen, var overraskende for mange.

Men Dønnum blomstret i rollen og endte til slutt opp i fransk fotball.

Nå møter han på landslagssamling med en offensiv innstilling og med et håp om å få vist seg fram mot Færøyene eller Skottland.

– Selvtillit har egentlig alt å si i fotball. De siste 18 månedene har egentlig vært veldig bra for min del, så jeg håper at jeg kan vist meg fram i løpet av disse kampene og ta med meg en god følelse herifra, sier han.