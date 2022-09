Drillo vil ha keeperbytte etter at Nyland tabbet seg ut

Slovenia-Norge 2-1 (0-0)

Se keepertabben i videovinduet øverst!

Etter at kontrakten med Reading gikk ut før sommeren har Ørjan Håskjold Nyland trent med Hødd, Lillestrøm og landslagets keepertrener Frode Grodås.

Han har ikke spilt en kamp siden Norge slo Sverige i juni.

Ti minutter før slutt skjedde det som ikke skulle skje. Nyland var ikke på tå da Benjamin Sesko sendte av gårde et skudd fra langt hold.

– Fryktelig keeperspill, var dommen til Jesper Mathisen.

– Dette burde absolutt ikke vært et baklengsmål. Her ser vi hva som kan skje når en spiller eller keeper ikke har en klubb å spille kamper i, la Mathisen til.

Erling Braut Haaland sendte Norge i ledelsen, men to enkle mål imot sørget for Norge-tap.

– Målene vi slipper inn er for dårlig, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Tapet gjør at Serbia får muligheten til å gå opp på like mange poeng som Norge (ti poeng). Uansett utfall for Serbia i kveld, vil det være duket for gruppefinale på tirsdag. Den kampen ser du på TV 2 Direkte og Play fra klokken 20.00.

Se Erling Braut Haalands scoring her!

Drillo vil ha keeperbytte til neste kamp

Det var Ørjan Håskjold Nyland som fikk tillit i mål. Det til tross for at André Hansen og Sten Grytebust begge to har spilt fast for sine klubblag den siste tiden.

Allerede før kampstart innrømmet Ståle Solbakken at landslaget hadde en keeperproblematikk.

– Han får, hva skal vi si? Tvilen til gode, sa landslagssjefen.

TØFF KAMP: Ørjan Håskjold Nyland hadde en tøff dag på jobben. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Egil «Drillo» Olsen tror Norge stiller med en annen keeper når Norge tar imot Serbia på tirsdag.

– Jeg tipper vi får en annen keeper mot Serbia.

– Nå ser jo ikke jeg treninger, så det må tas med i vurderingen. Men utifra det jeg har sett nå, og de vurderingene han gjorde på forhånd – han var helt sikkert i tvil – og da bør vel tvilen komme en annen keeper til gode, mener Drillo.

Selv mener trenerlegenden at André Hansen bør vokte buret på tirsdag.

Nyland mener lite kamptrening ikke hadde noe å si

Ørjan Håskjold Nyland mener at lite kamptrening ikke hadde noe å si for baklengsmålet han slapp inn ti minutter før slutt.

– 2-1-målet er et bra treff, som jeg ikke ser utgangen på, sier Nyland til TV 2.

– Flere mener det er en keepertabbe. Hva tenker du?

– Jeg ser som sagt ikke utgangen. Det var et av de treffene de hadde, sånn er det. Det er bare å jobbe videre, sier Nyland.

– Henger det sammen med manglende kamptrening?

– Nei, jeg har trent godt. Det er ikke noe problem i det hele tatt.

Ståle Solbakken sier til TV 2 at Nyland sannsynligvis burde reddet skuddet.

Han forstår også at det kommer spørsmål til valget av å plassere Nyland i mål etter kampen.

– Det er et berettiget spørsmål og et spørsmål vi har stilt oss selv også. Vi endte opp med at han skal stå.

– Tvilen falt Ørjan til gode, sier Solbakken til TV 2.

Se sammendraget fra kampen her!

Startet rotete

Norge brukte lang tid på å våkne mot Slovenia. Første omgang var preget av få sjanser og rotete avgjørelser fra de norske spillerne.

Leo Skiri Østigård var nære på hele tre ganger, men én annullering og to gode redninger fra Jan Oblak hindret ham.

– Vi fikk et lite temposjokk første ti, etter det er vi brukbart fornøyd, sa landslagsassistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

Se Østigård-scoringen som ble annullert her!

Haaland scoring, men så raknet det

Slovenia som åpnet første omgang meget sterkt, gjorde det stikk motsatte i andre omgang.

Håpløst forsvarsspill sørget for at Erling Braut Haaland enkelt kunne sette inn kampens første mål. Hans 21 mål på 22 landskamper.

– Der er han igjen! Der er han igjen, utbrøt Øyvind Alsaker.

Men Norge klarte ikke å bruke energien til å punktere kampen. 20 minutter før slutt var Benjamin Sesko på farten.

Slovenias stortalent fikk lagt inn foran mål hvor Andraz Sporar kunne skli inn utligningsmålet.

Ti minutter før slutt eksploderte Slovenias hjemmearena. Stortalentet Benjamin Sesko hamret til fra lang avstand og ballen gikk i mål.

– Den bør du vel rekke bort på, Nyland! utbrøt Øyvind Alsaker.

– Fryktelig keeperspill, var dommen til Jesper Mathisen.