Drakk «hva som helst». Så fikk han kreft

Når Inter skal forsvare deres 1-0-ledelse i Champions League mot Atlético Madrid, blir spesielt én mann i forsvaret viktig.

36 år gamle Francesco Acerbi har vært helt avgjørende for at Inter har vært det beste defensive laget med færrest baklengsmål i topp fem-ligaene denne sesongen.

– Acerbi er en smart spiller. Ingen ekstrem fysikk, men god til å lese spillet, være i forkant og bryte foran. Ujålete, ryddig og stabil. Han gjør sjelden feil og er en pådriver i laget, sier Inter-supporter Kristian Torbergsen.

TØFF KAMP: Francesco Acerbi og Erling Braut Haaland hadde flere tøffe fysiske dueller i fjorårets Champions League-finale. Foto: Manu Fernandez

Torbergsen legger til at Acerbi er godt likt blant fansen. Det var en del skepsis til ham i starten, da han ikke ble sett på som en forsterkning i forsvaret.

Acerbi ble hentet til Inter som 34-åring i 2022. Først på lån fra Lazio, deretter ble overgangen gjort permanent i fjor sommer.

– I tillegg var det mange Inter-fans som husker at han smilte etter å ha gjort en feil for Lazio – slik at de tapte mot Milan noen måneder før han kom til Inter. Men han har raskt blitt en helt for fansen, fortsetter Torbergsen.

Keeper Yann Sommer og forsvarskollegaene Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni og Stefan de Vrij skal også ha mye av æren for at Inter har vært gjerrige bakover og solide denne sesongen, som et av de beste lagene bakover i banen i Serie A – i tillegg til Champions League.

– Acerbi er en sentral brikke i det defensive spillet til Inter. Styrken i Inter denne sesongen er det vanvittige sterke samholdet, så alle er helter, men Acerbi gjør sin del med bravur, sier Torbergsen.

Spesielt etter fjorårets finale mot Manchester City ble Acerbi trukket frem. Midtstopperen hadde full kontroll på målmaskinen Erling Braut Haaland.

HISTORISK: Francesco Acerbi feirer Italias EM-triumf i 2021. Foto: LAURENCE GRIFFITHS

Blomstret seint

Men det var ikke gitt at italieneren fra den vesle kommunen Vizzolo Predabissi utenfor Milano skulle ende opp her.

Det tok nemlig litt tid før Acerbi slo gjennom på det øverste nivået. Tradisjonelt sett har unge spillere fått lite spilletid i Serie A, og du blir sett på som ung og lovende spiller frem til du er 25 år.

I det virkelige livet er du ung i Italia frem til fylte 40.

Frem til Acerbi var 23 år spilte han i lavere divisjoner for Pavia, Renate og Reggina.

– Nettopp på grunn av dette har Acerbi lenge vært litt undervurdert i Italia. Når du spiller på et lag som ikke er i toppen, får du raskt et stempel og rykte på deg for å være en gjennomsnittlig Serie A-spiller. Det er vanskelig å riste det av seg. Men Acerbi klarte det etter hvert, sier den italienske sportsjournalisten Jacobo Piotto til TV 2.

I årene mellom Serie A-debuten for Chievo i 2011 og landslagsdebuten i 2014, skjedde det mye med den 1,92 meter høye forsvarssjefen.

De gode prestasjonene i Chievo gjorde at Acerbi ble hentet av favorittlaget AC Milan etter hans første Serie A-sesong.

LANG VEI: Francesco Acerbi i duell med Juventus-spiller Mirko Vucinic i 2012. Foto: TIZIANA FABI

– Jeg traff bunnen

Det ble imidlertid lite spilletid hos den regjerende seriemesteren. Også utenfor banen begynte Acerbis utfordringer.



Samme året som Acerbi spilte i Milan døde faren Roberto. Han hadde hatt syv slag og slitt med et svakt hjerte.

– Da var jeg veldig langt nede. Jeg traff bunnen. Det var som om glemte hvordan jeg skulle spille fotball og hvorfor jeg i det hele tatt spilte. Jeg begynte å drikke. Og tro meg, jeg drakk hva som helst, uttalte Acerbi i et intervju i 2019



I SORG: Francesco Acerbi var langt nede etter at han mistet faren. Foto: Tiziano Ballabio/ IPA Sport / NTB

Han hadde ingen motivasjon, kom delvis beruset på trening og fortalte at han følte han ikke hadde noen å spille for da faren døde.

Acerbi vurderte å legge opp og prioriterte fester og alkohol foran trening. Han følte hverken at han hadde respekt for seg selv, jobben sin eller de som betalte for ham.

FAVORITTKLUBBEN: Francesco Acerbis opphold i Milan ble aldri som han håpet. Her i duell med Chelseas Fernando Torres. Foto: CHRIS TROTMAN

Han ble sendt tilbake på lån i Chievo, før nyopprykkede Sassuolo hentet ham i 2013.

Her skulle det vise seg at utfordringene utenfor banen skulle fortsette.

På en rutinemessig medisinsk sjekk før sesongen viste blodprøvene at Acerbi hadde testikkelkreft. Cellegiftbehandling ventet, men det tok ikke lang tid før Acerbi var frisk og rask igjen.

Men problemene var ikke over.

Han testet positivt på en dopingtest i desember, og kreften var tilbake.

Mens Acerbi gikk gjennom fire runder med kjemoterapi, fikk han tid til å tenke. I starten fortsatte han med sine gamle rutiner.

Til italienske medier har han fortalt at det var behandlinger på morgenen, rolige ettermiddager, før festingen fortsatte på kveldene og ut i de små timer – alt dette foregikk altså mens han ble behandlet.

En dag han våknet opp begynte han å tenke på alle problemene sine og hvordan han hadde sløst bort mulighetene han hadde fått.

– Jeg gråt, og innså at kreften var en mulighet. Jeg hadde noe jeg kunne kjempe mot igjen, fortalte Acerbi.

– Kreften reddet livet mitt

Gjennom samtaler med en terapeut begynte han å forstå seg selv og menneskene rundt ham bedre.

Han fikk ryddet opp i tankene og var tilbake på banen høsten 2014.

Prestasjonene for Sassuolo var glimrende. Lazio hentet ham, og Acerbi var stabiliteten selv da han spilte 90 minutter i 149 (!) seriekamper på rad, bare 13 kamper færre enn Serie A-rekorden til Inter-helten Javier Zanetti.

Under ett år etter at kreften var tilbake, debuterte Acerbi på landslaget – som 26-åring.

– Hvis jeg ikke hadde hatt kreft, hadde jeg sikkert spilt i 2. divisjon da jeg var 29 år. Jeg ville definitivt ikke spilt nå, har Acerbi sagt.

TRO: Francesco Acerbi takker høyere makter under en kamp. Foto: OZAN KOSE

I Lazio hadde han Simone Inzaghi som trener, mannen som senere hentet ham til Inter.

I Inter har Acerbi etter hvert blitt en viktig brikke for deres suksess de siste årene.

Også på landslaget har det vært positive opplevelser for Acerbi. Han spilte i tre av kampene da Italia vant EM sommeren 2021, og har en sentral rolle i trener Luciano Spallettis «nye» Italia.

– Kreften forbedret meg som person og reddet livet mitt. Jeg ble opptatt av alt rundt meg, sluttet å tenke på det som ikke var viktig for meg i livet, og fikk bort alt av anger og dårlig samvittighet. Jeg begynte å fokusere på enkle og små ting istedenfor å drømme stort, har Acerbi uttalt.

– Vitner om dedikasjon og profesjonalitet

Han har fortsatt å snakke med en terapeut, og forteller at samtalene «gjør ham godt».

– Etter kreften har han jo mistet svært få kamper både i Sassuolo, Lazio og Inter – noe som vitner om dedikasjon og profesjonalitet, sier Kristian Torbergsen.



– Han har hatt en litt overraskende karriere, med tanke på at han har vært på et såpass bra nivå etter at han fylte 30 år, sier den italienske sportsjournalisten Filippo Verri.

Da Inter vant trippelen i 2010, spilte 22 år gamle Acerbi på nivå fire. For at Inter skal kopiere den historiske sesongen 2009/2010-sesongen, må de gå videre onsdag, og da kan fort 36-åringen bli avgjørende i midtforsvaret til «Nerazzurri» (de sorte og blå).

De viktigste kampene har han imidlertid allerede vunnet.

