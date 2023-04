Dragkampen om Messi: – Han aner ikke hva som skjer

Se Getafe - Barcelona søndag kl. 16.10 på TV 2 Play!

For et par uker siden bekreftet Barcelonas visepresident Rafael Yuste at Barcelona hadde vært i kontakt med Lionel Messi og hans representanter om en mulig gjenforening.

Messi har spilt i PSG de siste to sesongene, men kontrakten med den franske storklubben går ut til sommeren.

Siden har spekulasjonene haglet. Hvordan ser egentlig fremtiden til Lionel Messi ut?

Per nå, er det ingen som vet hvor den ferske verdensmesteren skal spille fotball fra sommeren av. Ikke en gang hovedpersonen selv, sier TV 2s fotballekspert Guillem Balagué.

– Alt kan skje. Alle muligheter er helt åpne nå. For øyeblikket er alt i det blå, og Messi spiller uten å ane hva som skjer, sier han om situasjonen rundt Messi.

GIGANTSIGNERING: For PSG var Lionel Messi en prestisjesignering. Franskmennene vil gjerne forlenge kontrakten. Foto: Francois Mori

– Han er hovedmotoren

Balagué kjenner argentineren, og har skrevet en bok om ham. Som Barcelona-basert journalist vet han hva som rører seg hos den katalanske klubben.

Han sier Barcelona prøver å jobbe i kulissene for å kunne få til comebacket.

– Barcelona har prøvd å sette opp et møte med LaLiga, hvor de vil lage en økonomisk plan til å hente Messi. Dette har Barcelona lovet skal på plass, men ingenting har skjedd, sier han.

Det har vært rapportert at Barcelona-president Joan Laporta har hatt møter med Jorge Messi, Lionels far og agent.

– Det viktigste temaet var ikke fremtiden til Messi, men hvordan Barcelona kunne hedre ham. «Leo» og Laporta har ikke snakket sammen en gang.

Xavi har imidlertid vært fremme i skoen, hevder TV 2-eksperten.

– Han er hovedmotoren, og den som snakker regelmessig til Messi. Han maler et fint bilde for ham om et lag som trenger hans kvaliteter.

Messi selv har vært helt taus.

– Når han får spørsmålet privat om han vil til Barcelona, så svarer han ikke, sier Balagué.

Dette vil PSG

Enn så lenge spiller Lionel Messi for Paris St. Germain. De snart to sesongene har kanskje ikke gått som håpet. Riktignok overlegne i den franske ligaen, men Champions League-deltakelsene har vært en fiasko.

Men det kan fort bli en forlengelse. PSG vil nemlig beholde ham, forteller Balagué.

Messi er imidlertid en dyr mann i drift. PSG er avhengig av økonomisk støtte fra det qatarske eierskapet.

– Presset fra Qatar er massivt, og de er sinte. De skjønner ikke hva som tar tid med å få signert kontrakten. Klubben insisterer på at de trenger ham. Folk høyt oppe i Qatar sender melding om at penger ikke skal være et problem. De er villige til å betale mer, sier Balagué.

I det siste har det vært buing på Parc des Princes når Messis navn har blitt lest opp.

– Leo forstår det ikke. Det er en liten gruppe bare. Vitner som sitter nær dem på stadion sier at det er samme gjeng som buet på Mbappé før han signerte ny kontrakt. Det virker som det er manipulert av noen til å sette press. Under kampen er det ingen buing. Det hele virker overdrevet

HAR KONTROLL: Guillem Balagué kjenner godt til Lionel Messis situasjon. Foto: Olof Andersson

Kan fortsatt bli USA eller Saudi-Arabia

Messi har også andre alternativer enn en å spille i en europeisk toppklubb. Kanskje kan han gjøre som Cristiano Ronaldo - å dra til Saudi-Arabia. Balagué sier ryktene om et tilbud fra Al-Hilal skal stemme.

Men det kan også bli USA. Inter Miami har flere ganger flørtet offentlig med 35-åringen.

– MLS-klubben kan ikke betale det Saudi gjør, så de frister med at det han kan forberede seg til Copa America på et rolig sted. De håper han er klar for å forlate eliten.

– Inter Miami elsker å kaste ut historier i media for å holde interessen varm, men også for å få sponsorer til å betale for ham.

Han nevner at Sergio Busquets også kan spille en rolle. Barcelona-veteranen har tidligere fått tilbud om å dra til Inter Miami.