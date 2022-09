Dortmund-topp med oppgjør etter Haaland-sagaen: – Du kan bare spørre Guardiola

Sportsdirektøren gjorde i forrige uke et intervju med den tyske avisen Bild der han blant annet snakket om salget av Haaland til Manchester City og de intense spekulasjonene i forkant.

Haaland ble koblet til noen av verdens største klubber allerede etter noen måneder i gult og svart, og de siste 18 månedene i klubben ble overgangssnakket bare høyere og høyere.

Engelske aviser plukket raskt opp Bild-intervjuet med overskrifter som «Haaland stemplet som 'byrde'» (Daily Mail), «Haaland beskyldt for å bli 'en byrde i garderoben'» (Daily Mirror) og «Haaland ble en BYRDE» (The Sun).

TV 2 møtte Sebastian Kehl på indre bane i Manchester før onsdagens oppgjør mellom City og Dortmund i Champions League, der Haaland nok en gang stjal overskriftene med sitt kung fu-mål.

Dortmund-toppen hadde da behov for å slå tilbake mot det han mener er et sitat som er tatt ut av kontekst i engelske medier. Enkelte norske medier har også sitert intervjuet på samme måte.

– Hvis du leser hele intervjuet, var det veldig, veldig positivt. Erling var ikke en byrde, men temaet ble en byrde. Erling var veldig, veldig profesjonell til sin siste dag i Dortmund, sier Kehl til TV 2.

– Han følte seg veldig knyttet til klubben og opptrådte fullstendig rettferdig. Han er en herlig person, veldig respektfull, men når du må vare på spørsmål om ham og utkjøpsklausulen hans hver eneste dag, så blir det en påkjenning i klubben og blant spillerne. Det var ikke Erling som var problemet, understreker han.

– Kanskje en ny norsk spiller kommer

Kehl legger ikke skjul på at det var en vanskelig periode da Haaland tok all oppmerksomheten på grunn av sin kommende overgang.

– Det er ikke lett å håndtere, men du kan bare spørre Pep Guardiola. Erling har bare vært her i noen uker, men pressekonferansen før kampen var bare om Haaland, sier Kehl.

– Han er en veldig bra person og en leder, men det er et lagspill. Det handler om mer enn Erling. Det handler om mer enn å score mål. Det handler om å forsvare seg, det handler om trenerne. Å finne den rette balansen, det er noe av et problem, fortsetter sjefen.

Kehl er samtidig full av lovord om sin tidligere spiss.

– En fantastisk spiller og ekstraordinær person. Jeg mener tiden hans hos oss var en vinn-vinn-situasjon for oss begge, for ham og for klubben. Vi får se hva som skjer i fremtiden. Kanskje en ny norsk spiller kommer til Dortmund, men da må han være på samme nivå, ok?

Vanskelig jobb

Kehl ler. Han fremstår selvsikker, selv om han er en mann under press; i sommer tok han over som sportsdirektør i Dortmund etter Michael Zorc, som hadde jobben i 17 år.

Sommerens store oppgave har vært å erstatte Haaland. Det har vist seg å bli en enda mer problematisk oppgave enn ventet, ettersom erstatteren Sebastien Haller har fått testikkelkreft og er ute på ubestemt tid. Mot City var det Anthony Modeste (34) som startet på topp.

GODT FORHOLD: Erling Braut Haaland takker Dortmunds hovedtrener Edin Terzic og gamle lagkamerater for kampen, etter onsdagens møte i Champions League. Foto: Dave Thompson / AP Photo

– Det er ganske vanskelig. Ikke bare for meg, men for hele klubben og trenerne. Jeg kan si at vi alltid prøver å beholde de beste spillerne så lenge som mulig. De siste årene har vi alltid mistet noen av våre beste spillere. I år var det Haaland, året før var det Jadon Sancho. Det er en del av vår filosofi at vi på et tidspunkt må selge spillere, men vi er også ambisiøse og ønsker å beholde dem så lenge som mulig, sier Kehl.