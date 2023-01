Dortmund-stjerne åpner opp om ukjent kreftdiagnose: – Endret mye i livet mitt

Borussia Dortmund-spiller Emre Can (29) snakker for første gang offentlig om at han ble operert for kreft i skjoldbruskkjertelen. Opplevelsen ble skjellsettende.

Emre Can (29) har for første gang uttalt seg offentlig etter at han ble operert for kreft i skjoldbruskkjertelen. Foto: CRAIG BROUGH

Can uttaler seg om den alvorlige diagnosen som han fikk for fire år siden, i et intervju med kringkasteren DAZN.

– Jeg hadde en svulst i skjoldbruskkjertelen og trengte akutt en operasjon. Skjoldbruskkjertelen måtte fjernes. Det endret mye i livet mitt, sier Dortmund-spilleren.

– Da skjønner du at du kan ha så mye penger du vil, du kan ha alt, men helse er det viktigste, fortsetter han.

Nær stemmebåndene

Fotballstjernen understreker at svulsten aldri var livstruende. Han fikk heller ingen mén som følge av operasjonen. Samtidig går han på medisiner som må tas resten av livet for å kompensere for mangelen på skjoldbruskkjertelhormoner.

Can går også til jevnlige kontroller.

Nå oppfordrer Dortmund-spilleren andre til å lytte til kroppen sin, uansett hvor friske de måtte føle seg.

Svulsten som ble operert bort, lå nær stemmebåndene til tyskeren. Den ble oppdaget under en medisinsk sjekk før han signerte for den italienske storklubben Juventus i 2018.

«Én eller to måneder» etter undersøkelsen sa agenten hans at han måtte oppsøke lege.

Evig takknemlig

– Jeg visste ikke hva som foregikk. Jeg visste ikke noe om det, hadde aldri hørt om en skjoldbruskkjertel og visste ikke at det kunne være en svulst der, sier Can.

Han er evig takknemlig overfor Juventus at klubben oppdaget svulsten. Han gikk til Serie A-klubben fra Liverpool i 2018. I 2020 gikk ferden videre til Dortmund.

En annen spiller i den tyske klubben, Sebastian Haller, har nylig vært gjennom kreftsykdom. Nederlenderen er tilbake på banen igjen.