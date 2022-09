Dortmund-sjefen om Haaland-feiring: – Stygg!

I forrige uke fortalte tidligere Dortmund-spiller Thomas Delaney til TV 2 at han har sett Haaland feire straffescoringer på trening uten at det engang var en keeper i mål.

Han fortalte det for å illustrere jærbuens enorme konkurranseinstinkt og sult etter scoringer.

Dortmund-trener Edin Terzic bekrefter Haalands krumspring med latter, men tillegger:

– Det er ikke en fin feiring. Det er en stygg en! Men det er sånn han er. Han liker virkelig å score, og du kan føle det hvert sekund, hele tiden.

Hvorvidt han mener Haalands feiring i lotusstilling eller den hvor han setter en finger til øret og peker den andre mot publikum, er uvisst.

– Du liker ikke feiringene hans?

– La oss si det slik: Jeg vil ikke se den i morgen (onsdag).

– Er det greit om han feirer en scoring mot gamleklubben?

– Det er opp til ham. Vi skal prøve å stoppe ham fra å feire. Resten er opp til ham, sier Terzic med et smil.

– Hans mest unike styrke

39-åringen har jobbet tett på Haaland i flere år, både som assistenttrener, vikarierende hovedtrener og teknisk direktør.

– Erling er ikke bare viktig på banen. Han er også veldig viktig i garderoben. Han er en veldig positiv fyr, sier han til TV 2.

Ifølge Terzic er det én kvalitet som virkelig forklarer Haalands suksess:

– Det mest spesielle med ham er hvor sulten han er. Han vil score i hver treningsøkt. Han lever og ånder for å score mål. Du kan se og føle det på treningsanlegget og på stadionene. Det er hans mest unike styrke.

– Hvordan har det vært å se ham ta Premier League med storm også?

– Det er ikke en overraskelse for oss. Vi jobbet med ham i flere år. Vi så utviklingen hans, vi så prestasjonene hans forbedre seg fra år til år. For meg er det ikke en stor overraskelse at han scorer i et lag som vanligvis scorer rundt 100 mål i Premier League, sier Dortmund-treneren og tillegger:

– Erling er en av verdens beste målscorere. Det som er veldig, veldig spesielt med ham, er at han gjør det i så ung alder.

– Veldig skuffende

Terzic tok over som permanent Borussia Dortmund-trener i sommer. Klubben har, blant annet med salget av Haaland, måttet gjenoppbygge seg. Det har de for vane å gjøre som leverandør av stjerneskudd til mer pengesterke klubber i Europa.

– Det er ikke lett å gjenoppbygge. Vi må erstatte spillere mer eller mindre hvert år. Det er forskjellen mellom oss og Manchester City. De bygger lag og kan tilføre spillere til et lag som allerede scorer 100 mål og får 90 poeng i Premier League hver sesong. Det er ikke lett for oss. Særlig når du må erstatte mål, sier Terzic og utdyper:

– Erling forlot oss i sommer, han scoret mer enn 40 mål for oss forrige sesong. Det er ikke lett å erstatte det, og det tar tid. Det er det vi gjør nå. Det kommer til å ta tid å erstatte ham, men vi er på god vei.

Før onsdagens bortekamp mot Manchester City tapte Dortmund hele 0-3 borte mot RB Leipzig i lørdagens seriekamp.

– Hvordan er det som trener å gå på en sånn smell og vite at Manchester City er neste motstander?

– Det er veldig skuffende som manager å se kampen live, å se den igjen i opptak, og å vise klippene til spillerne med visshet om at neste kamp er mot et av verdens beste lag. Det er ikke lett, men vi har gjort en dyp analyse av det, for vi vil forbedre oss, sier han.

Oppgjøret mellom City og Dortmund ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play onsdag kveld fra klokken 20.45.