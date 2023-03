Dortmund-sjefen med Ryerson-innrømmelse

Julian Ryerson (25) spiller ikke for Borussia Dortmund mot Chelsea tirsdag. Med god grunn, ifølge nordmannens trener.

Siden Julian Ryerson ankom Borussia Dortmund har klubben vunnet samtlige kamper i Bundesliga. I tillegg ble det seier i det første åttedelsfinaleoppgjøret mot Chelsea i Champions League.

Men når lagene møtes til returen på Stamford Bridge tirsdag blir det uten den norske lykkebringeren. Årsaken? Foranledningen til klammeriet mellom Dortmund- og Chelsea-spillerne i forrige oppgjør.

På overtid meide Julian Ryerson ned Mason Mount da Chelsea kunne kontret. Lyngdølens gule kort medførte suspensjon, da backen dro med seg gule kort fra Europa League inn i den gjeveste Europa-turneringen.

På spørsmål fra TV 2 om Dortmund var klar over at kun ett gult kort for Ryerson ville medføre karantene, svarer trener Erdin Terzić:

– Dessverre, ja!

Etter litt humring på mandagens pressekonferanse, legger Dortmund-treneren til:

– Men det var en veldig viktig situasjon. Vi hadde gitt bort så mange kontringer i den kampen.

Se situasjonen:

– Vi ønsker alltid å stoppe kontringer så fort og fint som mulig, men i denne situasjonen lagde han et frispark. Han tok vel vekk ballen også, så kortet var fortjent.

Roser Ryersons spesielle egenskap

Terzić er svært fornøyd med nordmannens inntreden i den tyske storklubben.

– Han er ikke bare god defensivt, men også god med ballen i beina. Han bidrar i vårt oppbyggende spill. Han kan spille på begge sider, og det er bra for trenere, sier Terzić på spørsmål fra TV 2.

– Det var en av grunnene til at vi ønsket så sterkt å hente ham til klubben vår. Man kan ikke ha alle posisjoner dekket med to spillere, så å ha sånne spillere er bra for alle trenere i verden.

BYTTET INN: Julian Ryerson ble byttet inn i kampen mot Chelsea sist. På Stamford Bridge spiller Dortmund uten nordmannen. Foto: WOLFGANG RATTAY

Vil savne Ryerson

Dortmund-sjefen skulle gjerne hatt nordmannen på banen på Stamford Bridge tirsdag.

– Dessverre får han ikke blitt med i morgen. Forhåpentligvis kan han bli med oss i en kvartfinale.

– Vi skal kjempe hardt for ham og de andre spillerne som mangler i morgen. Vi kjemper for å gå videre, og da vil han være med.

