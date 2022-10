Dortmund-sjefen ikke i tvil om Haaland-velkomst: – Bare gode følelser

Se Dortmund-Manchester City på TV 2 Play tirsdag fra klokken 20.45.

Det store samtaleemnet i tyske medier før tirsdagens storkamp i Champions League er naturlig nok jærbuens comeback foran over 80.000 tilskuere som frem til i sommer hyllet ham som deres største helt.

Med kung fu-scoringen på Etihad Stadium friskt i minne er det knyttet stor spenning til hva slags mottakelse Haaland vil få av sine tidligere fans.

Ifølge Dortmund-trener Edin Terzic er det ingen tvil.

– Det er bare positive og gode følelser når vi tenker på Erling. Han var ikke bare en briljant spiller, men også en fantastisk person i garderoben og på treningsbanen. Jeg tror han likte tiden sin i Dortmund, og det kunne man se, Ikke bare på måten han sa farvel, men også da han så oss for noen uker siden i Manchester, sier han til TV 2.

Han leverte sensasjonelle 86 mål og 23 assists på 89 kamper for Dortmund fra januar 2020 til sommeren som var, før han ble solgt til Manchester City der han har inntatt en ny dimensjon.

Den norske superspissen vender tilbake til sin gamle hjemby i ypperlig form; etter helgens to scoringer mot Brighton er han oppe i 22 fulltreffere på bare 15 kamper for Pep Guardiolas lag.

– Jeg tror det var veldig bra for ham å være i Dortmund, og det var også veldig bra for oss å ha ham her. Nå er han Manchester City-spiller. Nå scorer han mål for et annet lag. Vi må stoppe ham i morgen, sier Terzic.

Mener vold og tigerbalsam er det eneste som kan stoppe Braut Haaland

Dortmund-keeper Gregor Kobel husker Haaland som «en veldig fin fyr, og en enda bedre spiller».

– Jeg tror han hadde en fantastisk tid i Dortmund. Det var et følelsesladet farvel, men nå er det en annen tid og vi må stoppe ham i morgen, sier han til TV 2.

– Hvordan var hverdagen som keeper på trening mot Haaland?

– Jeg ser alltid frem til utfordringene. Det er slike utfordringer man vil ha som en keeper. Man vil bli bedre hver dag. Han var også klar for utfordringer med meg også. Det var en fantastisk tid, og jeg håper vi kan fortsette i morgen, sier Kobel.

Tirsdag kveld møtes Borussia Dortmund og Manchester City til det som kan bli den avgjørende kampen om førsteplassen i Champions Leagues gruppe G.

Med to kamper igjen leder City gruppen med tre poeng mer enn Dortmund. Det betyr at seier og uavgjort vil sikre de lyseblå den verdifulle gruppeseieren, mens det ved Dortmund-seier brått vil være vidåpent igjen før den siste runden.

Det er innbyrdes oppgjør som avgjør dersom lagene ender på like mange poeng. Det betyr at Dortmund må vinne med to mål for å innta gruppeledelsen etter tirsdagens kamp.

Gruppeseieren i Champions League er viktig ettersom det skåner laget fra å trekke en annen gruppevinner i turneringen allerede i åttedelsfinalen.