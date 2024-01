Dortmund-profil slår tilbake: – Urettferdig mot henne

Borussia Dortmund-spissen Karim Adeyemi vil ha seg frabedt at hans dårlige prestasjoner på banen kobles til kjæresteforholdet med kjendisrapperen Loredana.

Den tyske landslagsspilleren Adeyemi og den sveitsiskfødte artisten har vært kjærester siden i fjor sommer. Da dukket de opp sammen i offentligheten for første gang.

Siden den gang har Adeyemi slitt med skader og trøblet tilsvarende med å prestere stabilt på banen. Forrige sesong var han periodevis meget god.

Nå tar han til motmæle mot antydninger om at den svake formen har sammenheng med privatlivet.

– Jeg visste hva jeg bega meg inn på, at hun er en person som er i offentligheten. Men jeg finner det upassende at folk reagerer slik etter en dårlig kamp, sier han i et intervju publisert av egen klubb.

– Det er ikke urettferdig mot meg, for jeg beviselig ikke spilte bra. Det er urettferdig mot kjæresten min. Hun har ingenting å gjøre med hvordan jeg spiller og presterer på banen, utdyper han.

SLÅR TILBAKE: Karim Adeyemi fnyser av kritikken. Foto: @karim_adeyemi / Instagram

22-åringen mener omverdenen må ha mer respekt for kjente personers privatliv.

– Noen ganger synes jeg det er rart hvordan folk dømmer folk de ikke kjenner, sier Adeyemi.

Tyskeren er selvkritisk til egne prestasjoner så langt denne sesongen, og en plass i den tyske troppen til hjemme-EM i juni ser langt fra sikker ut.

– Det har ikke vært en god første halvdel av sesongen. Jeg er ikke fornøyd med meg selv, sier Adeyemi.

(©NTB)